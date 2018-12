Warum nur haben einige Menschen mehr Erfolg als andere? Sie haben nicht einfach nur Glück - sie tun die richtigen Dinge. Grund genug, ihre simplen Erfolgsrezepte selber auszuprobieren.

Das Jahr ist fast um – haben Sie alles geschafft, was Sie sich für 2018 vorgenommen haben? Wenn nicht – wollen Sie Ihre Chancen erhöhen, ihre Ziele im nächsten Jahr zu erreichen? Dabei könnten Ihnen diese Gewohnheiten wirklich erfolgreicher Unternehmer helfen.

1. Sie schlafen nicht zu lange.

Jeder Tag hat nur 24 Stunden. Deshalb: Machen Sie das Meiste daraus, begrüßen Sie den Tag so früh wie möglich und machen Sie sich an die Arbeit! Zu den überzeugten Frühaufstehern gehören unter anderem Apple-CEO Tim Cook (laut „Time“ um 3.45 Uhr), Twitter-CEO Jack Dorsey (laut „New York Magazine“ um 5:30 Uhr) und Erfolgsunternehmer und Milliardär Richard Branson (laut „Business Insider“ um 5.45 Uhr). Wer wach, gut gelaunt und entspannt in den Tag starten will, findet hier Tipps für die perfekte Morgenroutine.

2. Sie verlassen ihre Komfortzone.

Wer sich ständig in der eigenen Komfortzone bewegt, fühlt sich zwar meist besser. Langfristig hemmt es einen jedoch dabei, sich wirklich weiterzuentwickeln. Dinge zu tun, die uns zunächst etwas Furcht einflößen oder nervös machen, sind unglaublich wichtig, um den Charakter zu stärken, Erfahrungen zu sammeln und Expertise in neuen Themenfeldern aufzubauen. Deshalb: Raus aus der Komfortzone! Wie das gelingen kann, beschreibt der Unternehmer Sven Franzen hier.

3. Sie lernen ständig dazu.

Suchen Sie ständig nach Möglichkeiten, sich zu verbessern. Und vergessen Sie dabei nicht: Lektionen können Sie nicht nur aus Fehlern lernen, sondern auch aus Dingen, die gut gelaufen sind.

4. Sie beklagen sich nicht.

Auch wenn Sie manchmal nicht wissen, wie Sie ihre Arbeit jemals schaffen sollen: Ständig zu jammern ist anstrengend und hindert Sie daran, Ihre Aufgaben tatsächlich in Angriff zu nehmen. Und schlimmer noch: Ihre schlechte Laune kann sich auf Ihre Mitarbeiter übertragen und diese negativ beeinflussen. Dann blockieren Sie nicht nur sich selbst, sondern verderben auch die Laune Ihrer Angestellten und senken deren Produktivität.

Deshalb: Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die positiven Dinge, konzentrieren Sie sich auf Teilaufgaben und arbeiten Sie diese Stück für Stück ab. Und selbst wenn Sie anfangs nicht daran geglaubt haben, am Ende werden Sie sehen: Es hat funktioniert – und Sie können stolz auf sich sein! Und: Sie müssen den Berg an Arbeit nicht allein schaffen: Delegieren Sie!

5. Sie setzen Dinge in die Tat um.

Bei manchen Ideen scheint es zunächst fast unmöglich, sie in die Tat umzusetzen. Wirklich erfolgreiche Menschen, die von einer Idee felsenfest überzeugt sind, lassen sich davon jedoch nicht abschrecken, sondern suchen nach Möglichkeiten, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und tun alles, um das Ziel am Ende doch zu erreichen.

Bestes Beispiel: Elektro-Auto-Pionier Elon Musk. Trotz Produktionsproblemen und verfehlten Absatzzielen beim Model X hielt er unbeirrt an seiner Vision fest – und konnte 2017 das dritte Modell (Model 3) auf den Markt bringen. Für das Elektroauto gab es mehrere hunderttausend Vorbestellungen – und das, obwohl noch kein einziger Käufer das Modell gesehen hatte oder eine Probefahrt machen konnte.

6. Sie verzetteln sich nicht.

Vielen Unternehmern schwirren ständig neue Ideen durch den Kopf, die sie in der Firma umsetzen könnten. Wer all diesen Ideen nachgeht, läuft Gefahr, die wirklich wichtigen Dinge zu vernachlässigen, die das Unternehmen langfristig nach vorne bringen.

Deshalb: Setzen Sie Prioritäten und konzentrieren Sie sich auf die wirklich wichtigen Aufgaben – auch wenn Ihnen diese vielleicht zunächst nicht so leicht von der Hand gehen und es anstrengender ist, sie umzusetzen. Aber am Ende wird es sich auszahlen!

7. Sie bleiben im Lot.

Wer nicht auf sich achtet, brennt aus. Eine gute Balance zwischen Arbeit und Privatleben ist darum eine der wichtigsten Voraussetzungen für langfristigen Erfolg. Ein Patentrezept gibt es nicht -deshalb: Hören Sie in sich hinein und finden Sie den richtigen Weg für sich. Vielleicht helfen Ihnen diese Tipps zum Abschalten dabei?