Selbstreflexion durch Fragen  So stellen Sie sich Fragen, die Sie wirklich weiterbringen

Nur wer sich selbst, seine Entscheidungen und Werte hinterfragt, kann langfristig erfolgreich sein. Welche Fragen dabei helfen und was die Selbstreflexion noch fördert.

Der Satz traf Thomas Schumann wie ein Hammerschlag: „Ich glaube, du musst mal auf eine Insel gehen und dir klar darüber werden, was du in deinem Leben willst.“ Schumann hatte sich mit anderen Unternehmern darüber ausgetauscht, wie es mit seiner Firma WLP Systems weitergehen sollte. In der Hamburger Firma, die auf Software für Rundfunkanstalten spezialisiert ist, war er damals einer von vier Gesellschaftern und Geschäftsführern. „Wir waren in einer Krise, unsere Mitarbeiter waren unzufrieden, unsere Kunden stellten das Geschäftsmodell infrage“, erinnert er sich. „Die anderen Gesellschafter wollten nicht in die gleiche Richtung wie ich.“ Und so haderte er mit der Frage, ob er weiter in das Unternehmen investieren oder es verlassen sollte.

Der Rat des befreundeten Unternehmers brachte Schumann ins Grübeln. Schließlich nahm er ihn wortwörtlich und fuhr nach Sylt. Drei Tage lang, ganz allein, ohne Termine und Ablenkungen. „Ich habe schnell gemerkt, dass er recht hatte“, sagt er heute. „Dass ich erst einmal die größere Frage nach meinem Lebensziel beantworten musste, bevor ich eine Entscheidung über die Zukunft des Unternehmens treffen konnte.“

Sie wollen weiterlesen? Jetzt impulse-Mitglied werden Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen Profitieren Sie von unserem Netzwerk und Know-how für Unternehmer Ihre Vorteile: impulse Plus: voller Zugang zu sämtlichen Inhalten auf impulse.de

voller Zugang zu sämtlichen Inhalten auf impulse.de impulse Magazin: das aktuelle impulse-Magazin im PDF-Format

das aktuelle impulse-Magazin im PDF-Format impulse hören: ausgewählte impulse-Artikel im Audio-Format

ausgewählte impulse-Artikel im Audio-Format Leserkonferenzen: Zugang zum Video-Austausch zur aktuellen impulse-Ausgabe

Zugang zum Video-Austausch zur aktuellen impulse-Ausgabe Newsletter für Unternehmer: Tipps, Erfolgsrezepte und Denkanstöße per E-Mail Jetzt impulse-Mitglied werden

Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen