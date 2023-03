Was Newsletter-Marketing erfolgreich macht

Vorteil 1: Newsletter können Kunden binden

„Wenn es darum geht: Wie kann ich mit bestehenden Kunden mehr Umsatz machen, wie kann ich sie reaktivieren, sodass sie nicht nur einmal kaufen, sondern regelmäßig, dann ist E-Mail-Marketing mit Abstand die Nummer eins“, sagt E-Mail-Marketing-Experte Nico Zorn, Geschäftsführer der CRM- und E-Mail-Marketing Agentur Saphiron. Genau das ist es, was auch Plattformen wie Facebook oder Linkedin machen: Sie versuchen, per E-Mail ihre Kunden zurück in die Nutzung zu führen.

Sie wollen weiterlesen? Jetzt impulse-Mitglied werden Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen impulse bietet ein Netzwerk und Know-how für Unternehmerinnen und Unternehmer. Die impulse-Mitgliedschaft ist für Sie richtig, wenn Sie bereit sind, Ihre Komfortzone zu verlassen, um sich weiterzuentwickeln

von den Erfahrungen anderer profitieren möchten

Erfolg wollen, aber nicht bereit sind, für Profit ihre Werte zu verraten

unser Motto leben: „Mach es!“ Lernen Sie impulse 30 Tage kostenlos als Gast kennen. Jetzt mehr erfahren Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen