Wo ist Allerheiligen ein Feiertag? Allerheiligen ist immer am 1. November. In diesen Bundesländern ist Allerheiligen ein Feiertag: Baden-Württemberg Bayern Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfaz Saarland Auch in vielen anderen Ländern (etwa Österreich, Belgien, Frankreich, Italien, Polen, Portugal und Spanien) ist Allerheiligen ein Feiertag. 2023 fällt Allerheiligen auf einen Mittwoch. Was bedeutet dies für Arbeitgeber und Arbeitnehmer? Als gesetzlicher Feiertag ist an Allerheiligen in Bayern, Baden-Württemberg, NRW, Rheinland-Pfalz und im Saarland grundsätzlich arbeitsfrei. Ausnahmen vom Beschäftigungsverbot an Sonn- und Feiertagen sind in § 10 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) geregelt. Arbeiten Angestellte an Allerheiligen, müssen Arbeitgeber einen Ausgleich gewähren – ebenso wie an allen anderen Feiertagen. Mehr dazu hier: Feiertagszuschlag: Müssen Arbeitgeber für Arbeit an Feiertagen Geld drauflegen? Was wird an Allerheiligen gefeiert? Allerheiligen ist ein Feiertag der katholischen Kirche. An ihm wird der Heiligen gedacht, die nicht bereits einen eigenen Gedenktag im Kirchenkalender haben. Diese Heiligen, die nach katholischer Glaubenslehre jetzt schon bei Gott sind, sollen bei Gott Fürsprache für die Menschen einlegen. Viele Gläubige stellen an Allerheiligen Grablichter auf. Allerheiligen ist (wie zum Beispiel auch Karfreitag) ein so genannter stiller Feiertag. Das bedeutet, dass an Allerheiligen Ruhe herrschen muss. Es gilt Tanzverbot, in Nordrhein-Westfalen beispielsweise von 5 Uhr morgens bis 18 Uhr. In Bayern gilt es von 2 Uhr morgens bis 24 Uhr Mit Allerheiligen beginnt die Zeit des Totengedenkens. Am 2. November folgt mit Allerseelen ein weiterer Feiertag, der jedoch kein gesetzlicher Feiertag ist. An Allerseelen wird den Verstorbenen der eigenen Familie gedacht, in katholischen Gegenden stellen viele Menschen Grablichter auf den Gräbern ihrer Familienangehörigen auf. Wo wird am 31. Oktober Reformationstag gefeiert? In fast allen Bundesländern, in denen Allerheiligen kein Feiertag ist, wird am Vortag, dem 31. Oktober, Reformationstag gefeiert. Dies betrifft Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen. [mehr-zum-thema] Nur Menschen aus Hessen und Berlin müssen an beiden Tagen arbeiten. In Berlin ist stattdessen der 8. März ein gesetzlicher Feiertag, dem Internationalen Frauentag. Am 31. Oktober erinnern sich Protestanten an den historischen Thesenanschlag von Martin Luther im Jahr 1517. Der Thesenanschlag markiert den Beginn der Reformation.