Überblick über die Feiertage und Brückentage 2025 1. Januar 2025 Der erste Feiertag im neuen Jahr fällt auf einen Mittwoch. 6. Januar 2025 Heilige Drei Könige fällt 2025 auf einen Montag. Nur in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag. 8. März 2025 Der Internationale Frauentag fällt auf einen Samstag. Er ist in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ein Feiertag. 18. April 2025 Der Karfreitag läutet 2025 erst Mitte April das Osterfest ein. Ein möglicher Brückentag (etwa für Beschäftigte im Einzelhandel) ist dann am folgenden Samstag (19. April). 20./21. April 2025 Ostersonntag und Ostermontag. Hier könnten Mitarbeiter noch den Dienstag (22. April) oder die gesamte Woche frei machen wollen. 1. Mai 2025 Der Tag der Arbeit fällt 2025 auf einen Donnerstag. Es kann sein, dass Mitarbeitende am Freitag (2. Mai) Urlaub nehmen wollen. 29. Mai 2025 Christi Himmelfahrt fällt wie in jedem Jahr auf einen Donnerstag. Da dieser Feiertag für alle Bundesländer gilt, dürften am Freitag (30. Mai), einige Arbeitsplätze unbesetzt sein. 9. Juni 2025 Die Pfingstwoche startet mit einem freien Montag, wer eine ganze Woche frei haben möchte, braucht nur vier Urlaubstage. 19. Juni 2025 An diesem Tag ist Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Saarland sowie in einigen Teilen Thüringens und Sachsens. Der Tag fällt immer auf einen Donnerstag. Der Freitag (20. Juni) ist daher ein klassischer Brückentag in den sechs Bundesländern. [mehr-zum-thema] 8. August 2025 Das ausschließlich in Augsburg gefeierte Friedensfest fällt 2025 auf einen Freitag. Der folgende Samstag (9. August) könnte als Brückentag genutzt werden. 15. August 2025 Mariä Himmelfahrt, ein katholischer Feiertag, wird in weiten Teilen Bayerns und im Saarland gefeiert und fällt 2025 auf einen Freitag. Der folgende Samstag (16. August) ist ein denkbarer Brückentag. 20. September 2025 Seit 2019 ist an diesem Tag in Thüringen Weltkindertag. Dieser fällt diesmal auf einen Samstag. 3. Oktober 2025 Der Tag der Deutschen Einheit fällt 2025 auf einen Freitag. Der Samstag (4. Oktober) ist ein Brückentag und bietet ebenfalls die Chance auf ein langes Wochenende. 31. Oktober 2025 Der Reformationstag fällt 2025 auf einen Freitag. Er ist ein gesetzlicher Feiertag in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Mit einem Urlaub am Samstag danach (1. November) haben Arbeitnehmende, die sonst samstags arbeiten, wieder die Chance auf ein langes Wochenende. 1. November 2025 Direkt auf den Reformationstag folgt Allerheiligen, ein Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. 2025 fällt Allerheiligen auf einen Samstag. 19. November 2025 In Sachsen ist an diesem Tag Buß- und Bettag. Dadurch, dass er immer auf einen Mittwoch fällt, könnte es sein, dass Chefs am 17. und 18. November und/oder am 20. und 21. November auf einige Mitarbeitende verzichten müssen. 25./26. Dezember 2025 Heiligabend (24.12.) fällt auf einen Mittwoch – 1. und 2. Weihnachtstag sind somit am Donnerstag und Freitag. Als Brückentag kämen hier also Montag (22. Dezember) und Dienstag (23. Dezember) in Frage. Lesen Sie dazu auch: Heiligabend und Silvester: Was gilt als Feiertag? Um die Planung im Team zu erleichtern und übersichtlich zu fixieren, finden impulse-Mitglieder hier einen Urlaubsplaner zum kostenlosen Download.