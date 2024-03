Im Vorstellungsgespräch soll es vor allem um eines gehen: herausfinden, ob Bewerber und Unternehmen gut zusammenpassen. Das gelingt nur, wenn Sie sich vollkommen auf die Kandidaten konzentrieren können, also kein Telefon plötzlich klingelt, Sie nicht nach einem Stift suchen müssen – oder einer Frage, die Sie Ihrem Gegenüber stellen könnten. Daher ist es wichtig, das Gespräch organisatorisch wie inhaltlich gut vorzubereiten. Diese Checkliste hilft, an alles zu denken. Für wen ist das sinnvoll? Für alle, die Vorstellungsgespräche führen. Was bringt’s? Ein sorgfältig vorbereitetes Vorstellungsgespräch erleichtert nicht nur die Entscheidungsfindung. Sie hinterlassen damit zudem bei dem Bewerber oder der Bewerberin einen positiven Eindruck und setzen sich so möglicherweise von Konkurrenten ab. Mehr zum Thema Bewertungsbogen fürs Vorstellungsgespräch Bewertungsbogen fürs Vorstellungsgespräch Das passt! Mit dieser Vorlage besetzen Sie Ihre Stellen mit den richtigen Leuten Fragenliste Vorstellungsgespräch Fragenliste Vorstellungsgespräch 99 Fragen für Ihre Vorstellungsgespräche Candidate Persona erstellen Candidate Persona erstellen Diese Vorlage verhilft Ihnen zu mehr Bewerbungen von passenden Kandidaten Was kann ich damit machen? Sie können die Checkliste digital bearbeiten oder sie ausdrucken und handschriftlich ausfüllen. Außerdem können Sie die Liste an Ihre Zwecke anpassen, etwa, indem Sie Punkte ergänzen oder streichen.

Impulse-Angebot Vorlage für Führungskräfte Motivierende Mitarbeitergespräche führen Hier herunterladen

Im Vorstellungsgespräch soll es vor allem um eines gehen: herausfinden, ob Bewerber und Unternehmen gut zusammenpassen. Das gelingt nur, wenn Sie sich vollkommen auf die Kandidaten konzentrieren können, also kein Telefon plötzlich klingelt, Sie nicht nach einem Stift suchen müssen – oder einer Frage, die Sie Ihrem Gegenüber stellen könnten. Daher ist es wichtig, das Gespräch organisatorisch wie inhaltlich gut vorzubereiten. Diese Checkliste hilft, an alles zu denken. Für wen ist das sinnvoll? Für alle, die Vorstellungsgespräche führen. Was bringt’s? Ein sorgfältig vorbereitetes Vorstellungsgespräch erleichtert nicht nur die Entscheidungsfindung. Sie hinterlassen damit zudem bei dem Bewerber oder der Bewerberin einen positiven Eindruck und setzen sich so möglicherweise von Konkurrenten ab. [mehr-zum-thema] Was kann ich damit machen? Sie können die Checkliste digital bearbeiten oder sie ausdrucken und handschriftlich ausfüllen. Außerdem können Sie die Liste an Ihre Zwecke anpassen, etwa, indem Sie Punkte ergänzen oder streichen.