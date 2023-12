Wie es zu der Anzeige kam Das gemeinnützige Unternehmen Senioreneinrichtungen des Landkreises Würzburg beschäftigt rund 500 Fachkräfte und sucht jährlich viele Mitarbeiter. „Wir müssen schauen, dass wir uns als attraktiver Arbeitgeber hervorheben“, sagt die Geschäftsführerin Eva von Vietinghoff-Scheel. Die Einrichtungen entwickeln jedes Jahr Personalkampagnen mit unterschiedlichem Inhalt. 2017 etwa fragte sich das Team: Was bieten wir, das Pflegekräften wichtig ist? Ein gutes Gehalt zum Beispiel. Jobs in der Pflege gelten oft als schlecht bezahlt. „Wir wollten zeigen, dass das bei uns nicht der Fall ist“, erklärt von Vietinghoff-Scheel. So entstand die Jobanzeige mit nur dem einen Satz: „Pflegekräfte verdienen nicht überall 3400 €/mtl.“ Sie erschien in Tageszeitungen, im Stadtmagazin sowie auf Plakaten. Weitere Informationen, etwa zu Aufgaben und Qualifikation, erhielten Interessierte auf der Website. Sie möchten weiterlesen? Anmelden -Inhalte zugreifen. impulse-Mitglieder können nach dem Anmelden auf alle-Inhalte zugreifen. Jetzt anmelden impulse-Mitglied werden impulse-Magazin

