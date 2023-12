Wie es zu der Anzeige kam Als Michael Kasper, Unternehmer und impulse-Mitglied, die ersten Mitarbeiter für seine Werbeagentur suchte, stand er vor einem Problem: In seiner Heimat Freising herrschte Vollbeschäftigung – Mitarbeiter zu finden war nahezu aussichtslos. Kaspers Frau war damals schwanger, und aus seinem Freundeskreis wusste er von jungen Müttern, dass viele trotz Vollbeschäftigung in der Region nur schwer einen Job fanden. „Viele wollten in Teilzeit arbeiten, was oft nicht gern gesehen wird“, erzählt Michael Kasper. „Und dann gibt es offenbar immer noch Chefs, die glauben, Mütter seien nicht belastbar, weil sie ausschließlich ihre Kinder im Kopf hätten. Was für ein Quatsch! Niemand ist so gut darin, viele Dinge gleichzeitig zu erledigen wie Mütter.“ So kam Kasper auf die Idee, gezielt um Mamas zu werben. Die Anzeige postete er ausschließlich auf seinem Firmen-Facebook-Account, wo er zum damaligen Zeitpunkt 4000 Follower hatte. Sie möchten weiterlesen? Anmelden -Inhalte zugreifen. impulse-Mitglieder können nach dem Anmelden auf alle-Inhalte zugreifen. Jetzt anmelden impulse-Mitglied werden impulse-Magazin

