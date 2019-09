EuGH-Urteil zur Lastschrift Ist das Lastschrift-Verfahren im Online-Handel jetzt tot?

Bieten Online-Händler Zahlung per Lastschrift an, müssen in Zukunft alle Kunden diese Option haben – nicht nur jene, die in Deutschland wohnen. Was das EuGH-Urteil für E-Commerce-Anbieter bedeutet.

Die Lastschrift ist eine beliebte Zahlungsmethode im Online-Handel – schließlich ist sie für Shop-Betreiber wie Käufer gleichermaßen bequem: Die Kunden müssen ihre Rechnungen nicht selbst tätigen und müssen so keine Mahngebühren fürchten für den Fall, dass sie eine übersehen. Die Händler wiederum können ihre Forderungen auf der Stelle abbuchen lassen und so das Risiko von Zahlungsausfällen minimieren. Damit könnte nun bald Schluss sein. Denn die Richter des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) haben in einem aktuellen Urteil (C-28/18) entschieden: Bieten Unternehmen die Lastschrift als eine Zahlungsmethode an, muss das für Kunden aus allen EU-Mitgliedsländern gelten – nicht nur für jene, die ein Konto im Land des Online-Händlers haben. Das, so Experten, könnte in der Praxis das Ende des Lastschriftverfahrens bedeuten. Warum das so ist und wie Unternehmen reagieren können – Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie ist es zu dem Urteil gekommen?

Geklagt hatten österreichische Verbraucherschützer vom Verein für Konsumenteninformation – und zwar gegen die Deutsche Bahn. Sie monierten, dass österreichische Kunden zwar übers Internet DB-Tickets buchen können, sie aber nicht per Lastschrift bezahlen dürfen. Diese Option haben laut einer Klausel in den Beförderungsbedingungen nur Bahnkunden, die in Deutschland wohnen.

Anzeige

Die Anwälte der Verbraucherschützer erklärten, dass diese Praxis der sogenannten „Single Euro Payment Area“-Verordnung“ (SEPA-Verordnung) zuwiderlaufe. Sie soll einen einheitlichen europäischen Binnenmarkt im Bereich des bargeldlosen Zahlungsverkehrs garantieren – genau das aber sei nicht gegeben, wenn österreichische Bahnkunden aufgrund ihres Wohnsitzes nicht alle Zahlungsmethoden zur Wahl hätten. Dieser Argumentation folgten die Richter. Für die Diskriminierung spiele es „keine Rolle, ob die Verbraucher alternative Zahlungsmethoden, wie etwa Kreditkarte, PayPal oder Sofortüberweisung, nutzen können“, so das Gericht in einer Pressemitteilung.

Was bedeutet das EuGH-Urteil für Unternehmer?

Online-Händler müssen sich fortan genau überlegen, ob sie Kunden das Lastschrift-Verfahren weiterhin anbieten wollen. Denn die Möglichkeit, die Zahlungsmethode einzig auf Kunden mit Konten in Deutschland zu beschränken, ist vom Tisch. Damit erhöht sich Experten zufolge das Risiko für Zahlungsausfälle enorm.

Warum ist die „Lastschrift für alle“ für Händler so riskant?

Händler, die Zahlungen per Lastschrift anbieten, tragen ein ebenso hohes Risiko wie jene, die den Kauf per Rechnung ermöglichen – schließlich können Kunden den Betrag innerhalb von zwei Monaten über ihre Bank zurückbuchen lassen, ohne erklären zu müssen, warum. Um solchen Zahlungsausfällen vorzubeugen, prüfen die meisten Anbieter die Bonität ihrer Kunden mithilfe von Auskunfteien. Die weitaus größte ist die Schufa: Sie hat aktuell 9500 Unternehmenskunden und bearbeitet pro Jahr etwa 165 Millionen Anfragen zur Kreditwürdigkeit. Das Problem: Entsprechende Auskünfte über Kunden mit einem Wohnsitz im Ausland einzuholen, ist nicht nur sehr viel teuer. Mitunter ist eine solche Prüfung auch aufwändig bis unmöglich: So liefert beispielsweise die Schufa bonitätsrelevante Informationen nur zu Personen aus Belgien, Griechenland, Irland, Italien, Litauen, den Niederlanden, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz und Spanien.

Welche Möglichkeiten haben Händler, auf das Urteil zu reagieren?

Es gibt zwei Alternativen, wie Unternehmen sich nun verhalten können. Beide haben Vor- und Nachteile.

Möglichkeit eins: Online-Händler verzichten komplett auf das Lastschrift-Verfahren.

In Sachen Zahlungsausfall ist diese Variante die sichere. Indes: Da viele Kunden die Lastschrift-Methode sehr schätzen, ist es wahrscheinlich, dass Händlern Umsätze entgehen. Insbesondere ältere Kunden, die keine Kreditkarten nutzen oder andere Verfahren wie PayPal, könnten versucht sein, bei Konkurrenten zu kaufen, die weiterhin die Lastschrift im Programm der Zahlungsmethoden haben.

Möglichkeit zwei: Online-Händler bieten das Lastschrift-Verfahren allen Kunden an.

Diese Option verspricht, Kunden zu behalten, die die Bezahlmethode schätzen – und neue aus dem Ausland dazuzugewinnen. Indes: Das Risiko für Zahlungsausfälle aufgrund ungedeckter Konten erhöht sich damit.

Wie können Online-Händler, die weiter auf die Lastschrift setzen wollen, das Risiko für Zahlungsausfälle reduzieren?

Händler haben zwei Optionen, das Risiko für Zahlungsausfälle bei Kunden mit Wohnsitz im Ausland zu minimieren. Zum einen können sie versuchen, eine Inkasso-Prüfung im Ausland über Auskunfteien durchführen zu lassen – für einige Länder der EU ist dies problemlos möglich (siehe oben), wenngleich teuer. Zum anderen können sie auf sogenannte „gesicherte Lastschrift“ setzen: Dann übernimmt ein Payment-Anbieter die Kosten des Kaufs und trägt das Risiko des Zahlungsausfalls – dafür muss der Händler einen bestimmten Prozentsatz des Transaktionswertes als Gebühr zahlen. Auch das kann je nach Zielland teuer werden, außerdem gibt es nicht für jedes Land Anbieter.

Aus all diesen Gründen gehen Experten davon aus, dass die Zahlung per Lastschrift mit dem EuGH-Urteil langfristig nicht mehr praktikabel ist. Beispielsweise erklärt Volljurist und Wirtschaftsjournalist Hanno Bender auf Twitter und seinem „BargeldlosBlog“: „Dieses Urteil ist das Ende der Online-Lastschrift in Europa“.“