// Set the width of the caption to the width of the image ?>

Apple-Gründer Steve Jobs gilt als der größte Innovator seiner Zeit und hat das Weltbild einer ganzen Generation geprägt. Vom ersten Macintosh über iTunes, die Pixar-Animationsfilme bis hin zu iPod, iPhone und iPad: Seine Ideen, sein Design und sein Stil wurden heiß debattiert und schnell kopiert, Abermillionen kauften sie. Der 1955 geborene US-Amerikaner baute als Student in der Garage seiner Eltern in San Francisco den ersten Apple-Computer und gründete daraufhin gemeinsam mit Freund Steve Wozniak die Firma Apple. 1985 verließ er sein eigenes Unternehmen und gründete das Pixar-Animations-Studio – bis er rund zehn Jahre später als Chef zu Apple zurückkehrte und bis zu seinem Tod 2011 dort CEO blieb. Wir haben inspirierende und motivierende Zitate von Steve Jobs gesammelt, die auch viele Jahre nach seinem Tod im Gedächtnis bleiben und dafür sorgen können, dass Sie manche Dinge vielleicht künftig anders sehen als bisher. Steve Jobs über Rückschläge „Manchmal trifft dich das Leben am Kopf wie ein harter Stein. Verliere dann nicht den Glauben. Nachdem ich bei Apple gefeuert wurde, war die Tatsache, dass ich liebte, was ich gemacht hatte, das Einzige, das mich weitermachen ließ. Deshalb: Finde, was du liebst. Das gilt sowohl für die Liebe als auch für die Arbeit. Und der einzige Weg, um wirklich zufrieden zu sein, ist etwas zu tun, von dem zu überzeugt bist, dass es eine großartige Arbeit ist. Und der einzige Weg, eine großartige Arbeit zu machen, ist zu tun, was du liebst. Wenn du es noch nicht gefunden hast: Suche weiter! Wenn du es gefunden hast, wirst du es mit jedem Schlag deines Herzens spüren.“ Steve Jobs über Gewinne „Wenn du nur auf den Gewinn schaust, wirst du nachlässig. Aber wenn du dich darauf konzentrierst, richtig gute Produkte herzustellen, wird der Gewinn folgen.“ In eigener Sache Machen ist wie wollen, nur krasser Die impulse-Mitgliedschaft - Rückenwind für Unternehmerinnen und Unternehmer Jetzt Mitglied werden Steve Jobs über Prioritäten „In den letzten 33 Jahren habe ich jeden Tag in den Spiegel geschaut und mich gefragt: Wenn heute der letzte Tag meines Lebens wäre, würde ich dann tun wollen, was ich heute tun werde? Und immer, wenn die Antwort für zu viele Tage hintereinander „Nein“ lautete, wusste ich, dass ich etwas ändern muss.“ Steve Jobs über Vertrauen „Manche Dinge ergeben erst einen Sinn, wenn man rückwärts schaut. Deshalb: Vertraue darauf, dass einzelne Punkte in deinem Leben sich irgendwann verbinden und einen Sinn ergeben. Der Glaube daran, dass sich die Punkte im Laufe der Zeit verbinden, wird dir das Vertrauen geben, deinem Herzen zu folgen, selbst wenn du dafür etablierte Pfade verlassen musst.“ Steve Jobs über Mut „Bleib wissbegierig und hab den Mut, dich aus konventionellen Bahnen herauszubewegen.“ Steve Jobs über Entscheidungen „Entscheidungen darüber zu treffen, was du nicht machst, ist genau so wichtig wie Entscheidungen darüber zu treffen, was du machst. Das gilt für Unternehmen wie auch für Produkte.“ Steve Jobs über Zeit „Deine Zeit ist begrenzt. Verschwende sie nicht damit, das Leben eines Anderen zu leben. Lass nicht zu, dass der Lärm anderer Menschen deine eigene innere Stimme übertönt. Hab den Mut, deinem Herzen und deiner Intuition zu folgen.“ Mehr zum Thema Zitate über Veränderung Die besten Zitate für mehr Mut zur Veränderung Positives Mindset Die besten Zitate, um positiver durch den Tag zu gehen Rule of awkward silence Auf Provokationen antworten – Elon Musk und Steve Jobs haben da einen Trick Steve Jobs über Durchhaltevermögen „Ich bin mir sicher, dass Durchhaltevermögen die Hälfte des Unterschieds zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Unternehmen ausmacht.“ In eigener Sache Erfahrungen teilen und besser werden Das Premium-Programm von impulse - das digitale Erfolgs-Netzwerk für Unternehmerinnen und Unternehmer. Hier mehr erfahren! Steve Jobs über Qualität „Wenn du ein Zimmermann bist und eine schöne Kommode baust, wirst du für die Rückwand kein Sperrholz benutzen, auch wenn sie nur zur Wand steht und sie niemand sehen wird. Du weißt, dass es da ist, also wirst du für die Rückwand ein schönes Stück Holz nehmen, damit du gut schlafen kannst, es ästhetisch ist und qualitativ hochwertig.“ Steve Jobs übers Fokussieren „Die Leute denken, dass sich zu fokussieren bedeutet, zu den Dingen ja zu sagen, die man im Auge hat. Doch es bedeutet, dass man zu den anderen hundert guten Ideen nein sagt.“

Steve Jobs über Kundenwünsche „Du kannst nicht einfach die Kunden fragen, was sie wollen, und versuchen, ihnen das zu geben. Wenn du es fertiggestellt hast, wollen sie schon wieder etwas anderes.“ „Stay hungry! Stay foolish!“ Steve Jobs‘ Rede an der Stanford Universität Einige dieser Zitate stammen aus der berühmten Rede, die Steve Jobs 2005 vor Studierenden der Stanford Universität gehalten hat. Wenn Sie sie noch nicht gesehen haben, nehmen Sie sich Zeit dafür. Es wird sich lohnen:

In eigener Sache Machen ist wie wollen, nur krasser Die impulse-Mitgliedschaft - Rückenwind für Unternehmerinnen und Unternehmer Jetzt Mitglied werden

Apple-Gründer Steve Jobs gilt als der größte Innovator seiner Zeit und hat das Weltbild einer ganzen Generation geprägt. Vom ersten Macintosh über iTunes, die Pixar-Animationsfilme bis hin zu iPod, iPhone und iPad: Seine Ideen, sein Design und sein Stil wurden heiß debattiert und schnell kopiert, Abermillionen kauften sie. Der 1955 geborene US-Amerikaner baute als Student in der Garage seiner Eltern in San Francisco den ersten Apple-Computer und gründete daraufhin gemeinsam mit Freund Steve Wozniak die Firma Apple. 1985 verließ er sein eigenes Unternehmen und gründete das Pixar-Animations-Studio - bis er rund zehn Jahre später als Chef zu Apple zurückkehrte und bis zu seinem Tod 2011 dort CEO blieb. Wir haben inspirierende und motivierende Zitate von Steve Jobs gesammelt, die auch viele Jahre nach seinem Tod im Gedächtnis bleiben und dafür sorgen können, dass Sie manche Dinge vielleicht künftig anders sehen als bisher. Steve Jobs über Rückschläge "Manchmal trifft dich das Leben am Kopf wie ein harter Stein. Verliere dann nicht den Glauben. Nachdem ich bei Apple gefeuert wurde, war die Tatsache, dass ich liebte, was ich gemacht hatte, das Einzige, das mich weitermachen ließ. Deshalb: Finde, was du liebst. Das gilt sowohl für die Liebe als auch für die Arbeit. Und der einzige Weg, um wirklich zufrieden zu sein, ist etwas zu tun, von dem zu überzeugt bist, dass es eine großartige Arbeit ist. Und der einzige Weg, eine großartige Arbeit zu machen, ist zu tun, was du liebst. Wenn du es noch nicht gefunden hast: Suche weiter! Wenn du es gefunden hast, wirst du es mit jedem Schlag deines Herzens spüren." Steve Jobs über Gewinne "Wenn du nur auf den Gewinn schaust, wirst du nachlässig. Aber wenn du dich darauf konzentrierst, richtig gute Produkte herzustellen, wird der Gewinn folgen." Steve Jobs über Prioritäten "In den letzten 33 Jahren habe ich jeden Tag in den Spiegel geschaut und mich gefragt: Wenn heute der letzte Tag meines Lebens wäre, würde ich dann tun wollen, was ich heute tun werde? Und immer, wenn die Antwort für zu viele Tage hintereinander "Nein" lautete, wusste ich, dass ich etwas ändern muss." Steve Jobs über Vertrauen "Manche Dinge ergeben erst einen Sinn, wenn man rückwärts schaut. Deshalb: Vertraue darauf, dass einzelne Punkte in deinem Leben sich irgendwann verbinden und einen Sinn ergeben. Der Glaube daran, dass sich die Punkte im Laufe der Zeit verbinden, wird dir das Vertrauen geben, deinem Herzen zu folgen, selbst wenn du dafür etablierte Pfade verlassen musst." Steve Jobs über Mut "Bleib wissbegierig und hab den Mut, dich aus konventionellen Bahnen herauszubewegen." Steve Jobs über Entscheidungen "Entscheidungen darüber zu treffen, was du nicht machst, ist genau so wichtig wie Entscheidungen darüber zu treffen, was du machst. Das gilt für Unternehmen wie auch für Produkte." Steve Jobs über Zeit "Deine Zeit ist begrenzt. Verschwende sie nicht damit, das Leben eines Anderen zu leben. Lass nicht zu, dass der Lärm anderer Menschen deine eigene innere Stimme übertönt. Hab den Mut, deinem Herzen und deiner Intuition zu folgen." [mehr-zum-thema] Steve Jobs über Durchhaltevermögen "Ich bin mir sicher, dass Durchhaltevermögen die Hälfte des Unterschieds zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Unternehmen ausmacht." Steve Jobs über Qualität "Wenn du ein Zimmermann bist und eine schöne Kommode baust, wirst du für die Rückwand kein Sperrholz benutzen, auch wenn sie nur zur Wand steht und sie niemand sehen wird. Du weißt, dass es da ist, also wirst du für die Rückwand ein schönes Stück Holz nehmen, damit du gut schlafen kannst, es ästhetisch ist und qualitativ hochwertig." Steve Jobs übers Fokussieren "Die Leute denken, dass sich zu fokussieren bedeutet, zu den Dingen ja zu sagen, die man im Auge hat. Doch es bedeutet, dass man zu den anderen hundert guten Ideen nein sagt." Steve Jobs über Kundenwünsche "Du kannst nicht einfach die Kunden fragen, was sie wollen, und versuchen, ihnen das zu geben. Wenn du es fertiggestellt hast, wollen sie schon wieder etwas anderes." "Stay hungry! Stay foolish!" Steve Jobs' Rede an der Stanford Universität Einige dieser Zitate stammen aus der berühmten Rede, die Steve Jobs 2005 vor Studierenden der Stanford Universität gehalten hat. Wenn Sie sie noch nicht gesehen haben, nehmen Sie sich Zeit dafür. Es wird sich lohnen: