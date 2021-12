Positives Mindset Die besten Zitate, um positiver durch den Tag zu gehen

„An welche Zitate denken Sie häufig? Welche Sprüche helfen Ihnen weiter?" Das haben wir die Abonnenten unseres Unternehmer-Newsletters gefragt und massenweise Zuschriften bekommen. Eine Auswahl der besten Sprüche.

Wer ein Unternehmen führt, der muss eines können: Er darf sich von Widerständen und Fehlschlägen nicht einschüchtern lassen. Denn egal wie erfolgreich man ist: So gut wie jeder Tag hält eine Auswahl an kleinen und großen Problemen bereit. Wie schafft man es da, positiv zu bleiben und nicht zu verzagen? Die Leserinnen und Leser unseres Unternehmer-Newsletters haben mit uns geteilt, welche Sprüche ihnen helfen, wenn es mal nicht rundläuft. Danke an alle, die mitgemacht haben! Hier eine Auswahl der besten Sprüche:

„Die Dinge sind nie so wie sie sind. Sie sind immer das, was man aus ihnen macht.“

Von Jean Anouilh. Eingereicht von Astrid Stappert, Head of Order Processing, Busche Verlagsgesellschaft mbH.

„Dieser eine Tag, der dein ganzes Leben verändern kann, beginnt jeden Morgen aufs Neue.“

Herkunft unbekannt. Eingereicht von Andrea Soretz, RBB Moedling.

„Das Glück Deines Lebens hängt von der Beschaffenheit Deiner Gedanken ab.“

Von Marc Aurel. Eingereicht von Marcus Niendorf.

„Glück ist, wenn Chance auf Vorbereitung trifft.“

Von Thorsten Troschka. Eingereicht von Thorsten Troschka selbst, Unternehmer und Autor.

„Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.“

Von Seneca. Eingereicht von Wolfgang Rieß.

„Das größte Kommunikationsproblem ist, dass wir nicht zuhören, um zu verstehen, sondern zuhören, um zu antworten.“

Vermutlich von Steven R. Covey. Eingereicht von Lutz Penzel, Geschäftsführer der Saniro Rohrinnensanierung GmbH.

„Das Leben ist ungerecht. Aber denke daran: nicht immer zu deinen Ungunsten.“

Von John F. Kennedy. Eingereicht von Doris Ehrhardt, Kommunikation & Coaching Textett.

„Wer aufhört besser zu werden, hört auf gut zu sein.“

Von Philip Rosenthal. Eingereicht von Josef Vieider, Verantwortlicher für Organisations- und Personalentwicklung, Bautechnik GmbH.