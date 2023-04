Was ist ChatGPT?

ChatGPT ist eine Software, die über einen Chatbot Dialoge simuliert. Wer die Software nutzt, kann dem Chatbot Fragen stellen und bekommt Antworten – ChatGPT ist also eine Art Dialogsystem.

Die Software besteht dabei aus zwei Elementen – einem sogenannten GPT und einem darauf aufbauenden Chatbot:

GPT

GPT steht für „Generative Pretrained Transformer“: Der technische Begriff beschreibt eine Klasse von künstlichen neuronalen Netzen, die, grob gesprochen, das neuronale Netz im Nervensystem eines Lebewesens imitieren.

Das künstliche neuronale Netzwerk kann Verbindungen zwischen verschiedenen Inhalten herstellen – und über maschinelles Lernen auf eine bestimmte Fähigkeit trainiert werden. Bei ChatGPT wurde das Netzwerk in mehreren Schritten darauf trainiert, auf Fragen eine sprachlich und inhaltlich möglichst korrekte Antwort zu geben.

„GPT hat Sprache gut verstanden – es ist ein reines Sprachmodell. Und kann auf Basis eines Datenbestands, mit dem Menschen es gefüttert haben, Texte generieren“, sagt Ralf Walther, Neuroinformatiker und Data-Science-Experte aus Konstanz.

Die aktuelle kostenfreie Version von ChatGPT beruht auf der Version GPT-3.5 und wird bald durch die aktuellere Version, GPT-4, ersetzt werden.

Chatbot

Das zweite Element, aus dem ChatGPT besteht, ist ein Chatbot – also ein technisches System, über das Nutzer und Nutzerinnen mit der künstlichen Intelligenz kommunizieren.

Der Experte Ralf Walther ist Neuro-Informatiker und Data Scientist. Als Geschäftsführer von mindUp Web + Intelligence hilft er Unternehmen dabei, durch Datenlösungen und den Einsatz künstlicher Intelligenz voranzukommen - und etwa Geschäftsabläufe zu optimieren.

Auf welchem Datenbestand basiert ChatGPT?

Während des Trainings wurde ChatGPT mit Texten aus verschiedenen Quellen gefüttert – Büchern etwa, journalistischen Texten, Beiträgen aus Online-Foren sowie gesprochener Sprache.

Weit über 90 Prozent des Datenbestands sind Inhalte auf Englisch, ein Prozent auf Französisch und ein Prozent auf Deutsch. ChatGPT beherrscht aber auch andere Sprachen, etwa Spanisch und Chinesisch.

Welches Unternehmen steht hinter der Software?

Das US-amerikanische Unternehmen OpenAI hat ChatGPT entwickelt. Es wurde 2015 als unabhängige, gemeinnützige Forschungseinrichtung gegründet, unter anderem von Elon Musk und Sam Altman. Inzwischen ist OpenAI ein gewinnorientiertes Unternehmen, mit Sam Altman als CEO.

Welche Aufgaben kann ChatGPT in Unternehmen übernehmen?

„ChatGPT kann Unternehmerinnen und Unternehmer im Arbeitsalltag bei allen Aufgaben unterstützen, die mit Sprache allgemein und mit Texten im Besonderen zu tun haben“, so Data-Science-Experte Walther. Er sieht vor allem sechs zentrale Einsatzmöglichkeiten für ChatGPT.

Einsatzmöglichkeit 1: Textgenerator

Wann immer Unternehmerinnen und Unternehmer einen Text produzieren müssen, kann ChatGPT helfen. „Der Textgenerator ist das beste Hilfsmittel für den Arbeitsalltag überhaupt“, erklärt Walther. „Sie finden hier eine richtige Spielwiese.“

Einige Beispiele für Textarbeiten, bei denen ChatGPT Sie unterstützen kann:

Unternehmenskommunikation

Info-Mails an die Mitarbeiter

Persönliche Kommunikation

Geburtstagsgrüße an Kunden/Dienstleister/Mitarbeitende und Geschäftspartner verfassen

Reden schreiben, etwa zum Sommerfest oder zur Weihnachtsfeier

Web-Content/Blog/Social Media

Blog- und Social-Media-Posts verfassen

Texte für die Unternehmenswebsite formulieren

PR-Texte

Vorträge erstellen

Pressemitteilungen schreiben

Marketing & Vertrieb

Info-Broschüren schreiben

Kundennewsletter verfassen

Angebote formulieren

Produktbeschreibungen für Online-Shops erstellen

Flyer und Werbeslogans entwickeln

HR

Stellenausschreibungen und –anzeigen verfassen

Absagen schreiben

Dokumentation/Protokolle/Abstracts

Protokolle aus Notizen erstellen

aus langen Texten Zusammenfassungen ableiten

Ein Praxis-Beispiel

„Angenommen, Sie wollen auf einem Netzwerktreffen von Unternehmerinnen und Unternehmern einen Vortrag zu ChatGPT halten. Dann können Sie die Software zum einen natürlich dafür nutzen, inhaltlich wichtige Punkte zu sammeln und den Text zu schreiben“, sagt Experte Walther. „Darüber hinaus kann Ihnen ChatGPT aber auch helfen, gut für Ihren Vortrag zu werben.“

Zentral für die Arbeit mit ChatGPT sind die sogenannten „Prompts“: Dieser Begriff bezeichnet die Eingabe in die Dialogmaske des Chatbot – also die Anweisung an die künstliche Intelligenz. „In unserem Beispiel könnte der erste Prompt etwa lauten: „Schlage mir fünf verschiedene Titel für einen Vortrag über ChatGPT vor“.

Angenommen, die Software erstellt fünf Vorschläge und Ihnen gefällt Vorschlag Nummer drei am besten: „ChatGPT: Wie künstliche Intelligenz unsere Kommunikation verändert“. Dann könnten Sie die künstliche Intelligenz anschließend nutzen, um einen Ankündigungstext zum Vortrag für Ihre Einladungsmail zu verfassen, etwa mit dem Prompt: „‚Schreibe mir einen Ankündigungstext für Nr. 3‘.“ „Das Bequeme: Wie in einem menschlichen Dialog auch können Sie sich mit Ihren Prompts auf die Inhalte des vorherigen Dialogs beziehen“, so Walther.

Hat ChatGPT den Ankündigungstext verfasst, könnten Sie sich noch einen Twitter-Post formulieren lassen, über einen Prompt wie: „Und jetzt schreibe mir noch einen Twittertext“. Dann wird ChatGPT Ihnen einen Post in korrekter Länge (maximal 280 Zeichen) liefern – inklusive möglicher Hashtags.

Sie wollen noch einen Flyer drucken lassen, um auf Ihren Vortag aufmerksam zu machen? Auch hier hilft ChatGPT, etwa, indem Sie den Dialog mit diesem Prompt beenden: „Es soll ein Flyer gedruckt werden. Welchen Slogan sollte man drucken? Er soll etwas überspitzt formuliert sein.“ Dann liefert ChatGPT Vorschläge wie: „ChatGPT – die künstliche Intelligenz, die Ihre Kommunikation revolutioniert.“

„Das Beispiel zeigt: Wer ChatGPT als Textgenerator nutzt, braucht nie wieder mehr Angst vor dem berühmten weißen Blatt zu haben“, sagt Neuroinformatiker Walther. „Was die Software formuliert, ist zwar nicht immer perfekt – aber meistens überraschend gut. Und auf jeden Fall eine zeit- und kostensparende Grundlage, auf der sich weiterarbeiten lässt.“

Tipp 1:

Achten Sie darauf, den Prompt durchdacht zu formulieren. „Ihre Eingabe liefert den Kontext für den Text, der am Ende herauskommt. Wenn ich ein Detail vergesse, kann es sein, dass ChatGPT nicht das liefert, was ich mir erhofft habe“, so Walther.

Tipp 2:

Wenn Sie mit einem Text nicht zufrieden sind, können Sie ChatGPT nutzen, um ihn zu ändern. Etwa, indem Sie einen Prompt schreiben wie: „Nutze kürzere Sätze“ oder: „Formuliere herzlicher“. Oder indem Sie ChatGPT auffordern, bestimmte Quellen zu verwenden: „Nutze diese Quellen: (Url X), (URL Y).

Aktuell kann GPT zwar nicht direkt ins Internet, um diese URLS zu besuchen und zu lesen. Aber wenn es diese URLs bereits besucht hat, kann es diese auch im Kontext verwenden. Mit GPT-4 ändert sich das – dann kann GPT direkt auf das Internet zugreifen.

Einsatzmöglichkeit 2: Ideen und Informationen sammeln

Was sind die wichtigsten Unternehmerinnen und Unternehmer unter 30 Jahren weltweit? Welche Entwicklungen gibt es im Biotech-Bereich? Was muss ich beachten, wenn ich einen Text für meine Website schreibe? ChatGPT wurde mit so viel Wissen gefüttert, dass es sich auch als Informations-Werkzeug und Ideen-Generator nutzen lässt.

„Dabei sollten Sie aber unbedingt eines stets im Kopf haben: ChatGPT kann nur das wissen, was Menschen der Software beigebracht haben. Sein Kenntnisstand endet laut OpenAI mit September 2021 – Aktuelles werden Sie dort also nicht finden. Und: In den Quellen stand auch sehr sehr viel Falsches“, warnt Walther.

Viele Infos, die ChatGPT liefert, stimmen also nicht oder sind veraltet. „Das besonders Schwierige: ChatGPT weiß nicht, was es nicht weiß. Deshalb ist es sehr selbstbewusst und sagt einem die Unwahrheit ins Gesicht. Selbst dann, wenn nichts stimmt“, so Walther.

Er selbst habe einmal nach Unternehmernetzwerken am Bodensee gefragt. „ChatGPT hat mir dann sieben solche Netzwerke genannt, mir sehr lange Texte zu jedem einzelnen geliefert – aber nichts davon entsprach der Realität.“

Deshalb sollten Nutzer und Nutzerinnen alle Infos stets noch einmal prüfen – besonders dann, wenn man auf einem sehr speziellen Gebiet unterwegs ist.

Einsatzmöglichkeit 3: SEO-Optimierung

ChatGPT ist ein Werkzeug, mit dem sich Konkurrenz-Seiten analysieren lassen, um auf Grundlage dieser Analyse eigene Texte zu erstellen, die bei Google besser ranken.

Sie betreiben beispielsweise eine Fahrradwerkstatt in Hamburg und wollen Ihre Website SEO-optimieren? Dann empfiehlt Experte Walther folgendes Vorgehen:

Lassen Sie ChatGPT relevante Keywords zu „Fahrradreparatur in Hamburg“ anzeigen

Suchen Sie bei Google alle Konkurrenten, die auf diese Keywords ranken

Fordern Sie ChatGPT auf, die Website-Inhalte der Konkurrenten zusammenfassen

Nutzen Sie diese Zusammenfassungen für sich, um Ihre eigenen Website-Texte zu verbessern.

Einsatzmöglichkeit 4: Kundenservice

„Alles, was Sie heute mit Alexa machen, können Sie über ChatGPT in einer Chatbot-Variante nutzen“, erklärt Walther. Beispielsweise könnten Unternehmerinnen und Unternehmer ChatGPT über eine Schnittstelle mit der eigenen Unternehmenswebsite verknüpfen – und die Software für einen Chatbot zur Kundenkommunikation nutzen.

„Allerdings müssen Sie ChatGPT dafür individuell mit den unternehmensspezifischen Daten füttern“, so Experte Walter. „Denn die Software kann nur das nutzen, was sie kennt – und es ist unwahrscheinlich, das im aktuellen Datenbestand von ChatGPT beispielsweise die Datenblätter Ihrer Produkte enthalten sind. Deshalb müssen Sie ihm dieses Wissen beibringen.“

Dafür können Unternehmen ChatGPT über eine Schnittstelle in Ihre eigene IT-Infrastruktur integrieren, eine Datenbank mit eigenen Inhalten füllen – und dann die Frage-Antwort-Fähigkeiten von ChatGPT für einen eigenen Chatbot nutzen.

Einsatzmöglichkeit 5: Programmieren

ChatGPT wurde nicht nur mit Texten gefüttert, sondern auch mit Quelltext, also Texten in einer Programmiersprache. Dadurch kann die Software auch dabei helfen, Anwendungen zu programmieren, eine Website zu erstellen – oder aber Quelltext zu optimieren.

Prompts in diesem Anwendungsbereich könnten etwa lauten: „Schreibe mir ein Script für ein 3-D-Objekt, das so und so aussieht“ oder „Programmiere mir eine Website mit den Unterseiten XY“.

Haben Sie einen Programmierfehler zu reparieren, etwa auf Ihrer Website, kann ChatGPT Ihnen oder Ihren IT-Experten helfen, den Fehler zu finden – und direkt zu beheben.

Allerdings: Die Software kennt zwar viele bekannte Programmiersprachen wie Java, Python, Ruby und Swift – aber nicht alle.

Einsatzmöglichkeit 6: Prozesse optimieren – über Verknüpfungen mit Drittanbietern

„Microsoft hat unfassbare Geldmengen in OpenAI gesteckt. Dafür darf das Unternehmen ChatGPT in seine eigene Software integrieren, etwa in Microsoft Teams, aber auch in seinen Browser Edge mit der Suchmaschine Bing – und in die ganze Palette seiner Office-Programme“, erklärt Walther.

Beispielsweise kann ChatGPT schon jetzt aus einem Text Powerpoint-Folien generieren. Es schreibt dafür sogenannte Makros, die Sie in die Powerpoint-Software eingeben – und dann erscheinen die Folien. „Man muss in den meisten Fällen hier und dort noch ein bisschen am Layout rumbasteln – aber sonst ist da nicht mehr viel zu tun“, beschreibt Walther seine Erfahrung.

Mit dem Update auf GPT-4 soll die Software dann auch auf das Internet und Suchmaschinen zugreifen können. Und zudem über Plug-ins weitere Services von Drittanbietern zur Verfügung stellen.

„Plug-ins bedeuten eine unglaubliche Entwicklung: Damit sind unendlich viele Anwendungen denkbar. Beispielsweise könnte man sich von ChatGPT die besten Restaurants anzeigen lassen und über das Plug-in einer Reservierungs-Website direkt einen Tisch für den Abend bestellen“, so Walther.

Plug-ins könnten allerdings auch viele Geschäftmodelle zerstören. „Wenn es verschiedene kostenpflichtige Software-Produkte zu einem Thema gibt und nur ein Anbieter stellt sein Produkt über ein Plug-in bei openAI im ChatGPT kostenfrei zur Verfügung, ist das Geschäftsmodell der anderen dahin“, so Walther.

Wo liegen die Grenzen von ChatGPT?

Eine Grenze von ChatGPT besteht in der Kapazität der Texterstellung. Eine Verbesserung von GPT-4 wird in diesem Bereich liegen: Dann ist es möglich, etwa 25.000 Wörter Text zu verarbeiten – was längere Dialoge und Texte ermöglicht.

Eine weitere Grenze liegt in der Tatsache, dass sich die Arbeit mit ChatGPT noch in einer rechtlichen Grauzone befindet – weil viele Fragen nicht geklärt sind. „Dieses Problem sollten Sie unbedingt bedenken, wenn Sie ChatGPT nutzen! Denn alles, was Sie dort eingeben, geht an das Unternehmen dahinter, OpenAI“, sagt Neuroinformatiker Walther.

Nicht erlaubt sei es beispielsweise, personenbezogene Daten einzugeben – etwa, wenn man ChatGPT eine Absage an einen Bewerber formulieren lassen möchte.

„Und wenn Sie die Software etwa auffordern, einen Vertrag mit einem neuen Lieferanten zu formulieren und dabei vertrauliche Geschäftsdaten eingeben, ist das datenschutzrechtlich sicher auch nicht in Ordnung.“

Immerhin: Laut einer Ankündigung von OpenAI sollen Nutzer fortan die Möglichkeit haben, via Opt-In zu verhindern, dass eigene Inhalte für das weitere Training von ChatGPT verwendet werden.

Blick in die Zukunft

Die Nachfolger-Version von GPT-3.5, GPT-4, ist seit Mitte März veröffentlicht. Aktuell haben jedoch nur Nutzer und Nutzerinnen mit einem Pro-Account darauf Zugriff. In dieser neuen Version sind Plug-ins integriert, zudem kann die Software auf das Internet zugreifen. „Die Dynamik ist rasant: In jeder Woche, ich der ich mich mit dem Thema befasse, kommen neue Veröffentlichungen dazu. Insbesondere im Bereich der Plug-ins“, so Walther.

Auch sei es mit GPT-4 nun möglich, anstelle von Text, Bilder einzugeben. Walther zufolge werden in Zukunft alle Medienformate als Eingabe und Ausgabe möglich werden. „Die Netzwerke sind inzwischen so leistungsstark, dass die Kommunikationsmethoden, etwa in Form von textlichen, auditiven oder visuellen Ressourcen, bei der Ein- und Ausgabe weiter ausgebaut werden. Prinzipiell kann eine künstliche Intelligenz heute schon aus Text ein Audio oder Video machen – und umgekehrt.“