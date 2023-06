// Set the width of the caption to the width of the image ?>

Inhalt: Das erwartet Sie in diesem Artikel Was sind Key Performance Indicators?

Welche KPIs sind wirklich aussagekräftig?

Welche Finanzkennzahlen sollten Sie kennen?

Welche Maßnahmen lassen sich daraus ableiten?

Was sind die Hebel in Ihrem Geschäftsmodell? Unternehmensführung nach Bauchgefühl – das kann lange gut gehen, bis es irgendwann zu Problemen kommt: Kunden gehen zur Konkurrenz, Mitarbeiter verlassen das Unternehmen, oder es bleibt, trotz voller Auftragsbücher, am Ende eines Geschäftsjahres kaum Gewinn übrig. Bei Pia Tischer und Christian Asche war dieser Punkt sechs Jahre nach der Firmengründung erreicht: 2006 konnten die Inhaber des Software-Unternehmens Coveto aus Nidda in Hessen vorübergehend nicht einmal mehr Geld am Bankautomaten abheben. „Wir mussten keine Insolvenz anmelden, aber wir waren ‚rock bottom', ganz unten, wie die Amerikaner so schön sagen", berichtet Tischer. Etwas war gewaltig schiefgelaufen. Nur was? Das Unternehmerpaar stellte sich die Frage: Woran hat es gelegen? Und: Welche Warnsignale haben wir übersehen? Die Antwort, die sich die beiden gaben: „Wir haben zu wenig auf die Zahlen geachtet." In den folgenden Jahren änderten sie das radikal: Die konsequente Ausrichtung der Firma an betriebswirtschaftlichen Kennzahlen brachte das Unternehmen zurück in die schwarzen Zahlen. Doch erst die Einführung von Key Performance Indicators (KPIs) läutete einen nachhaltigen Wachstumskurs ein. Seit 2015 wächst Coveto jedes Jahr zweistellig, die Firma beschäftigt jetzt 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie Tischer und Asche mithilfe von KPIs umsteuern konnten, lesen Sie hier: Kundenwert berechnen: Mit Kennzahlen aus der Krise Was sind Key Performance Indicators? KPIs sind Kennzahlen, die den Betriebserfolg messbar machen. In der Unternehmenssteuerung mit solchen Schlüsselindikatoren steckt ein Riesenpotenzial. Wer fundierte Entscheidungen treffen möchte, sollte seine Zahlen kennen. Doch welche Kennzahlen sind überhaupt entscheidend für den Firmenerfolg – und welche kann man vernachlässigen? Was sind kluge KPIs und was nur nutzlose Statistik? Es gibt eine schier endlose Anzahl an KPIs, die Unternehmerinnen und Unternehmer betrachten können. Welche davon als Benchmark taugen, hängt ganz vom Geschäftsmodell ab. Statt Tausende von Kennzahlen zu erheben, sollten Inhaber prüfen, worauf es wirklich ankommt. Und wie sich die selbst gesteckten unternehmerischen Ziele quantifizieren lassen.

