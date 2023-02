Wenn Sie das nächste Mal ein Problem seit Tagen oder gar Wochen vor sich herschieben, denken Sie an einen Teil Ihres Gehirns, der über Ihren Augen hinter Ihrer Stirn sitzt und dem Sie das Schlamassel zu verdanken haben: den Orbitofrontalkortex. Sozusagen der Hauptsitz des Unbewussten. Dort entstehen Gedankenspiralen, die einen runterziehen, und Ängste, die Entscheidungen blockieren und Probleme unlösbar wirken lassen.

Und dann denken Sie an Stefan Kölsch. Der Kognitions- und Neurowissenschaftler gibt in seinem Buch „Die dunkle Seite des Gehirns. Wie wir unser Unterbewusstes überlisten und negative Gedankenschleifen ausschalten“ (Ullstein, 21 Euro) hilfreiche Tipps.

Unter anderem stellt Kölsch drei Schritte vor, mit denen man jedes Problem angehen kann – und die dazu noch „frappierend einfach“ ist, wie der Wissenschaftler findet.

„Ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist“, so Kölsch. Klingt banal, ist trotzdem oft die erste Stelle, an der Unternehmerinnen und Unternehmer insbesondere bei komplexen Probleme steckenbleiben. Denn: Erstens neigen Menschen dazu, sich Probleme übergroß vorzustellen, solange sie ihr echtes Ausmaß nicht kennen. Und zweitens: Ohne Problembeschreibung droht im Unklaren zu bleiben, woran genau es hakt.

Das hilft: Schreiben Sie eine kurze Beschreibung des Problems nieder. Formulieren Sie ganze Sätze. Es kann auch zur Klarheit beitragen, sich die Sätze selbst laut vorzusagen.

Ein großes Problem bricht in diesem Schritt oft zu mehreren kleineren auf. Zum Beispiel könnte eine Unternehmerin, deren Kundenstamm dahinschmilzt, diese Probleme formulieren:

Das Buch

Stefan Kölsch schreibt in seinem Buch „Die dunkle Seite des Gehirns. Wie wir unser Unterbewusstes überlisten und negative Gedankenschleifen ausschalten“ darüber, warum das Unterbewusste die Kontrolle über unser Tun übernehmen möchte – und wie wir es austricksen können. Der Psychologe und Neurowissenschaftler ist Professor an der Universität Bergen in Norwegen.