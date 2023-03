Bis 20 Minuten Folgenlänge

Worum geht’s? Ein Unternehmen zu führen ist nicht immer witzig. Dialekte hingegen haben humoristisches Potenzial. Felix Thönnessen führt beides zusammen und gibt im rheinländischen Singsang kurze Lektionen für Unternehmerinnen und Unternehmer. Dem Berater, Vortragsredner und ehemaligen Mentor bei der Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“ ist dabei kein Thema zu groß oder zu klein: Als „Onkel Schmunzel“ hat er von der Gewerbeanmeldung (Folge 106) über den Nutzen von Webinaren (Folge 118) bis zum Umgang mit Existenzängsten (Folge 11) ein breites Programm.

Länge der Folgen: Zwischen 6 und 15 Minuten

Erscheinungsweise: Eine neue Folge pro Woche

Wo hören? Apple Podcast, Spotify

Worum geht’s? Was kann der Mensch vom Gebäck lernen? So einiges über unverhofftes Glück – zumindest mit der Interpretationshilfe des österreichischen Schriftstellers Thomas Brezina. Der schafft es, in den kurzen Episoden kleine Glücksmomente aus seinem Alltag für andere verständlich zu machen. Wer nicht nachfühlen kann, wie sehr Brezina sich über das letzte Stück seines Lieblingsgebäcks beim Hotelfrühstück freuen kann (Folge 172), findet vielleicht wenigsten Gefallen am Namen der Backware: Grammelbogatscherl – oder in einer anderen Folge seines Podcasts, zum Beispiel zu Themen wie dem Altern (Folge 175) oder sinnvollen Zielen (Folge 171).

Länge der Folgen: Fünf Minuten

Erscheinungsweise: Jeden Montag eine Folge

Wo hören? Spotify, Apple Podcasts

Worum geht’s? Die Gastgeberin Pia Tischer ist Geschäftsführerin der auf Recruiting spezialisierten Software-Firma Coveto. Im Podcast erzählt sie in kurzweiligen Anekdoten, was beim Suchen, Finden und Führen von Personal alles schieflaufen kann. Von folgenschweren Explosionen beim Probearbeiten (Folge 95) über neue Mitarbeiter, die im Rudel das Weite suchen (Folge 85) bis zum Recruiting über den Eistresen hinweg (Folge 59). Aus den Anekdoten arbeitet Tischer hilfreiche Tipps für Führungskräfte heraus. „Für (Jung)Unternehmer*innen wie mich sehr wertvoll“, schreibt Laura Gamp, die den Podcast empfohlen hat.

Länge der Folgen: Meist kürzer als 15 Minuten

Erscheinungsweise: Wöchentlich ein bis zwei Folgen

Wo hören? Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music

Worum geht’s? Wollte man immer ganz genau wissen, was in sozialen Netzwerken wie LinkedIn, Instagram oder Twitter los ist, müsste man viel scrollen. In diesem Spotify-Podcast fassen wechselnde Sprecherinnen und Sprecher, untermalt von fantasievollen Toneffekten, die wichtigsten Trends in den Feeds und andere Neuigkeiten der Popkultur kurz zusammen: Neue TikTok-Funktionen, Künstleraktionen oder die Ausrutscher von Tesla-Twitter-SpaceX-Chef Elon Musk. „Mein Highlight“, schreibt Stella Schirrmann, die den Podcast empfohlen hat.

Länge der Folgen: Montag bis Freitag rund 9 Minuten, samstags 19 Minuten

Erscheinungsweise: Werktäglich um 17 Uhr, samstags 9 Uhr

Wo hören? Spotify

Bis 40 Minuten

Worum geht’s? „Mehr Zeit für dich und für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben“, verspricht das Intro. Thomas Mangold ist Coach und Trainer für Selbstmanagement und teilt in seinem Podcast Tipps – und zwar ohne es unnötig kompliziert zu machen. Beispielsweise dazu, wie es endlich mal klappt mit dem persönlichen Wachstum durch Reflexion (Folge 482) oder welche Strategien wirklich gegen die Gewohnheit helfen, unliebsame Aufgaben aufzuschieben (sechsteilige Serie ab Folge 453).

Länge der Folgen: 20-30 Minuten pro Folge

Erscheinungsweise: Jeden Sonntag eine neue Folge

Wo hören? : Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Audible

Worum geht’s? Mit Gabor Steingart, Ex-Chefredakteur und Herausgeber des Handelsblatts, starten viele Unternehmerinnen und Unternehmer seit Jahren in den Tag. Früher sprach er im „Morning Briefing“-Newsletter zu ihnen. Mit seinem eigenen Unternehmen The Pioneer produziert er inzwischen täglich mehrere Podcasts. Immer zu aktuellen Politik- und Wirtschafts- sowie Finanzmarktthemen und oft mit hochkarätigen Gästen. Steingart fragt gern hart nach und analysiert pointiert. Für die „Business Editionen“ müssen Hörer zahlen, die „Economy Edition“ gibt es gratis.

Länge der Folgen: 20-30 Minuten (in der Gratis-Version)

Erscheinungsweise: Täglich ab 6 Uhr

Wo hören? Spotify, Apple Podcats

Worum geht’s? Katharina Wolff, Herausgeberin des Wirtschaftsmagazins „Strive“, trifft für ihren Podcast die unterschiedlichsten Menschen zum Interview. Etwa den Psychologen Jens Corssen, der erklärt, warum die Tagesschau unglücklich macht und was stattdessen guttut (Folge 7). Die Autorin Karin Kuschik erklärt Übungen, die beim Abschalten vom täglichen Stress helfen (Folge 10). Und die Professorin und Personalmanagerin Yasmin Weiß gibt einen Einblick, welche Arbeitsplätze die Zukunft braucht und welche eher nicht (Folge 12).

Länge der Folgen: Rund 40 Minuten

Erscheinungsweise: Zwei Folgen monatlich

Wo hören? Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Pocket Casts

Bis 60 Minuten und länger

Worum geht’s? Erfolg auf Instagram oder TikTok sieht leicht aus und ist doch schwer zu erreichen. Darüber, wie er gelingen kann, erfährt man viel im Podcast von Ann-Kathrin Schmitz. Zum einen, weil die Gastgeberin selbst Expertin ist für Influencer-Marketing, Social-Media-Marketing sowie E-Branding. Zum anderen, weil sie regelmäßig detailliert mit Social-Media-Stars darüber spricht, was sie erfolgreich macht. Zum Beispiel erzählt Chris Gripp (Folge aus dem März 2022), einer der erfolgreichsten Schweizer auf TikTok, wie Challenges und die richtige Hintergrundmusik die Reichweite bei TikTok fördern. Und die Influencerin Karo Kauer (Folge aus dem August 2022) berichtet, wie sie ihren Instagram-Account zur Unternehmensholding mit Parfums, Modelabel und eigener Logistik ausgebaut hat. Zu Gast waren auch schon der Fotograf Paul Ripke (Juli 2022), Digitalexperte Sascha Lobo (Januar 2023) oder die Moderatorin Aminata Belli (Feburar 2023). „Moderne Social-Media-Welt unterhaltsam erklärt“, findet der Tippgeber Klaus Marquardt.

Länge der Folgen: rund 60 Minuten

Erscheinungsweise: Zwei neue Folgen monatlich

Wo hören? Apple Podcasts, Spotify

Worum geht’s? Es gibt sie doch: Digitalisierungs-Erfolge in Deutschland. Der Digitalmarketing-Berater Christoph Burseg trifft im Auftrag der Business-Kunden-Sparte von Vodafone Unternehmerinnen und Digitalexperten, die künstliche Intelligenz schon im Alltag einsetzen, die Geschäftsmodelle auf Algorithmen aufbauen. Oder, die wie Fränzi Kühne als Digitalvorstand von Edding, ein analoges Produkt ins Digitale führen wollen (Folge 173).

Länge der Folgen: 40-50 Minuten

Erscheinungsweise: Jeden Montag eine neue Folge

Wo hören? Spotify, Apple Podcasts, Deezer

„Die Königinnen des Podcasts!“ nennt Matthias Scharnhorst – der den Podcast empfohlen hat – die beiden Gastgeberinnen. Lea-Sophie Cramer, Gründerin des E-Commerce-Unternehmens Amorelie, und Verena Pausder, unter anderem Gründerin des Kinder-App-Entwicklers Fox & Sheep, besprechen in jeder Folge, was für Start-ups gerade wichtig ist und was sie als Unternehmerinnen, Frauen, Mütter beschäftigt: Welche Bücher sie lesen, welche Ziele sie gerade verfolgen, wie sie ihren Kindern ein unternehmerisches Mindset vermitteln.

Länge der Folgen: rund 60 Minuten

Erscheinungsweise: Jeden Donnerstag eine neue Folge

Wo hören? Apple Podcasts, Spotify, Deezer