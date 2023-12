// Set the width of the caption to the width of the image ?>

Kammern Make it in Germany Das Portal der Bundesregierung make-it-in-germany.com richtet sich an Unternehmen und Fachkräfte aus dem Ausland. Dort gibt es nützliche Infos zu den verschiedenen Visumsarten und dazu, welche Voraussetzungen Fachkräfte dafür erfüllen müssen. Um herauszufinden, ob eine Fachkraft eine Chance auf Einwanderung hat, können ­Arbeitgeber einen Quick-Check machen. Zudem können sie dort Stellenanzeigen veröffentlichen. Welcome Center Welcome Center sind eine gute Anlaufstelle für Unternehmen, wenn sie mehr über Anwerbung im Ausland, Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen, Integration internationaler Fachkräfte und den Aufbau einer Willkommenskultur wissen wollen.

