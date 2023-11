// Set the width of the caption to the width of the image ?>

Ozan Tarhans Weg nach Deutschland, er begann mit einem Croissant. Genauer gesagt, mit einem Video über ein Croissant. Darin ist zu sehen, wie der gelernte Bäcker aus Istanbul die Teigwaren nach französischem Vorbild herstellt: wie er den Teig ganz dünn ausrollt, mit Butter bestreicht, faltet und schließlich zu einem Croissant formt. Mit diesem Video bewarb er sich im Januar 2022 von Istanbul aus bei Zeit für Brot, einer Biobäckerei mit 13 Standorten in Berlin, Potsdam, Hamburg, Frankfurt, Heidelberg und Stuttgart. „Ich habe die Stellenanzeige gesehen und wollte unbedingt dorthin – und Zeit für Brot zeigen, was ich kann“, sagt Tarhan heute, gut ein Jahr nach seiner Ankunft in Deutschland, im Hinterhof der Bäckerei in Hamburg-Ottensen. Das Handwerk hat er in einer Istanbuler Privatschule gelernt und anschließend jahrelang in einer Croissant-Bäckerei in der Türkei gearbeitet. Die Bewerbung in deutscher Sprache überzeugte die Personalerin und den Filialleiter sofort. „Dass man von einem Bäcker eine sehr liebevoll geschriebene Bewerbung bekommt, die wirklich gut strukturiert und ausformuliert ist, mit Bildern von deutschen Backwaren und sogar einem Youtube-Film, ist absolut außergewöhnlich“, sagt Personalchefin und Prokuristin Alexandra Neye. „Das hat ihn von Anfang an so sympathisch und interessant gemacht.“ Schnell stand fest: Zeit für Brot will ihn unbedingt haben. Wohlwissend, dass der Prozess, jemanden aus dem Ausland nach Deutschland zu holen, „schwierig ist“, wie Neye sagt. Bei der Handwerksbäckerei arbeiten Menschen aus 65 Ländern, 550 Mitarbeitende hat das Unternehmen insgesamt. Wenn jemand nicht wie Ozan diese Extrameile gehe und großes Interesse zeige, sei es auch nicht so erfolgversprechend, sagt die Personalerin. „Doch bei Ozan hat sich der Aufwand gelohnt.“ Seit dem 1. Juli 2022 arbeitet Ozan Tarhan nun bei der Bäckerei. Millionen Arbeits- und Fachkräfte fehlen Fachkräfte aus dem Ausland zu rekrutieren kann helfen, den Personalmangel zu beheben oder zumindest zu lindern. Allein im Handwerk fehlen laut dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) derzeit 250 000 Fachkräfte. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) befürchtet bis 2035 eine Lücke von bis zu sieben Millionen Arbeits- und Fachkräften. Damit Fachkräfte aus Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU) leichter einwandern können, haben Bundestag und Bundesrat im Sommer 2023 eine Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes beschlossen. Sie sieht neue Wege zur Einwanderung sowie Erleichterungen für bestimmte Berufe und Fachkräfte vor. „Es sind tatsächlich gute Lösungen dabei herausgekommen“, sagt Marius Tollenaere, Rechtsanwalt und Migrationsrechtsexperte bei der Kanzlei Fragomen in Frankfurt. Komplizierte Einwanderungsregeln Doch einfach ist es nicht, Fachkräfte aus Ländern außerhalb der EU nach Deutschland zu holen. Problem Nummer eins: „Die Regelungen sind unglaublich kompliziert und intransparent“, sagt Susanne Herre, Hauptgeschäftsführerin der IHK Region Stuttgart. Problem Nummer zwei: der Personalmangel in den Behörden. „Hier in der Region Stuttgart sind die Zustände mittlerweile dramatisch.“ Bis sich die Ausländerbehörde überhaupt auf eine Anfrage zurückmelde, könne es bis zu 16 Wochen dauern. Diese Erfahrung hat auch Marius Tollenaere gemacht. „Egal, welche guten Lösungen bei Gesetzesänderungen herauskommen: Solange man das System personell nicht wesentlich besser ausstattet, werden wir wahrscheinlich von Reform zu Reform stolpern und immer wieder sagen: Es dauert immer noch alles viel zu lange und ist viel zu kompliziert.“ Mit ein bisschen Ausdauer und Durchhaltevermögen sowie der Unterstützung von verschiedenen Anlaufstellen kann es dennoch gelingen, Fachkräfte aus Ländern außerhalb der EU zu rekrutieren und zu beschäftigen. 2021 haben die Botschaften 97.292 Visa für eine Erwerbstätigkeit ausgestellt. [mehr-zum-thema] Sechs Beispiele, wie es trotzdem gelingt Wie findet man die passenden Fachkräfte im Ausland? Welche Wege gibt es für ausländische Mitarbeitende ein Visum und eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen? Welche Fallstricke sollte man kennen und wie kann man das Verfahren beschleunigen? Sechs Unternehmen geben Einblicke, wie ihnen das Recruiting ausländischer Mitarbeitender gelungen ist – exklusiv für impulse-Mitglieder: Zeit für Brot Wie es der Biobäckerei gelang, dass der ausländische Berufsabschluss ihres türkischen Bäckers am Ende voll anerkannt wurde: Anerkennung der Ausbildung: „Wir sind sehr froh, dass wir Ozan haben“ Dachdecker-Fachbetrieb Jedamzik Dachdeckermeister Dirk Jedamzik fand lange keine Auszubildenen, bis sich drei Tadschiken bei ihm bewarben. Zwei bildet er seit 2021 aus: Auszubildende aus dem Ausland: „Die Hürden wurden immer höher“ Trips Group Mit der sogenannten blauen Karte dürfen ausländische Akademiker in Deutschland arbeiten. Der Spezialist für Gebäude- und Prozessautomatisierung holte damit Ingenieure aus der ganzen Welt in die bayerische Provinz: Blaue Karte EU: „Das ist für uns ein Erfolgsgarant“ VIP Systemtechnik Firmenchef Stephan Angele gelang es mit dem beschleunigten Fachkräfteverfahren, innerhalb kurzer Zeit eine dringend benötigte Fachkraft nach Deutschland zu holen: Beschleunigtes Fachkräfteverfahren: „Es war für uns eine Katastrophe, dass er keine Aufenthaltserlaubnis bekam“ Mani Pflege Wie Pflegedienst-Chefin Myra Mani mehr als 30 Mitarbeiter im Ausland fand: Auslandsrecruiting: „Man braucht einen langen Atem – und eine gewisse Leidenschaft“ Schlienz-Tours Schlienz-Tours scheiterte bei dem Versuch, Busfahrer aus Serbien zu rekrutieren - und fand stattdessen Mitarbeiter aus Spanien und Italien: Westbalkanregelung: „Für uns war das ein großer Hoffnungsschimmer“