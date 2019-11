Haben Beschäftigte ein Recht auf Weihnachtsgeld? Und müssen Arbeitgeber, wenn sie es einmal gezahlt haben, auch in schlechten Jahren Weihnachtsgeld überweisen? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Im November freuen sich viele Angestellten besonders auf ihren Gehaltszettel: Dann steht oft ein Weihnachtsgeld auf der Abrechnung. Laut einer Online-Befragung im Auftrag der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung bekommt mehr als jeder zweite Arbeitnehmer (53 Prozent) Weihnachtsgeld. In Betrieben mit Tarifvertrag erhalten 76 Prozent der Beschäftigten die Gratifikation zum Jahresende, in Betrieben ohne Tarifvertrag bekommen 42 Prozent Weihnachtsgeld. Für viele Arbeitgeber ist die Weihnachtsgratifikation ein gutes Mittel, um die Leistung der Angestellten zu honorieren. Außerdem können sie damit beim Recruiting neuer Mitarbeiter punkten.

Hier Antworten auf die wichtigsten Fragen rund ums Thema Weihnachtsgeld.

Muss Weihnachtsgeld immer gezahlt werden?

Weihnachtsgeld stellt eine freiwillige Sonderzahlung dar, keine Pflicht. Ohne rechtliche Grundlage haben Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Weihnachtsgeld. Dieser kann aber auf verschiedenen Wegen entstehen:

Das Weihnachtsgeld ist im Tarifvertrag geregelt.

In der Betriebsvereinbarung ist Weihnachtsgeld fixiert.

Im Arbeitsvertrag ist eine Regelung zum Weihnachtsgeld festgeschrieben.

Es gibt eine sogenannte betriebliche Übung: Es wurde also wiederholt Weihnachtsgeld gezahlt, so dass der Mitarbeiter davon ausgehen muss, dass er auch in Zukunft Weihnachtsgeld erhält (siehe unten).

Was gilt, wenn der Anspruch auf Weihnachtsgeld im Arbeitsvertrag steht?

Wird das Weihnachtsgeld arbeitsvertraglich zugesichert, besteht ein Anspruch darauf. Das gilt jedoch nicht, wenn die Regelung zum Weihnachtsgeld einen Widerrufsvorbehalt enthält. Dieser dient dazu, einen bestehenden Anspruch auf Weihnachtsgeld in der Zukunft unter bestimmten Bedingungen auszuschließen. Diese Voraussetzungen müssen allerdings klar benannt werden. „Ein schlichter Hinweis auf wirtschaftliche Gründe reicht nicht“, sagt Alexander Bissels, Fachanwalt für Arbeitsrecht bei der Kanzlei CMS Hasche Sigle. Vielmehr muss der Widerruf zum Weihnachtsgeldanspruch an konkrete, bereits im Vertrag genannte Gründe geknüpft sein, beispielsweise den, dass der Umsatz um einen bestimmten Prozentsatz gesunken ist.

Wie eine Widerrufsklausel formuliert sein sollte Der Mitarbeiter erhält ein Weihnachtsgeld. Der Arbeitgeber behält sich jedoch den Widerruf der Zahlung vor. Der Widerruf knüpft an sachliche Gründe an. Sachliche Gründe sind wie folgt: [Beispiele]

Ein Hinweis, dass das Weihnachtsgeld freiwillig gezahlt werde, reicht im Zweifel nicht aus. „Wenn in einem Satz erklärt wird, dass der Mitarbeiter ein Weihnachtsgeld erhält, im nächsten Satz aber die Freiwilligkeit der Leistung betont wird, ist das ein Widerspruch“, sagt Bissels. „Die Tendenz in der Rechtsprechung geht dahin, einen solchen Freiwilligkeitsvorbehalt für ungültig zu erklären.“ Ein derartiger Vorbehalt läuft ebenfalls ins Leere, wenn das Weihnachtsgeld zumindest auch als Gegenleistung für die vom Mitarbeiter erbrachte Arbeit gewährt wird und nicht ausschließlich die Betriebstreue honorieren soll.

Wer auf Nummer sicher gehen und flexibel bleiben möchte, sollte das Weihnachtsgeld möglichst gar nicht in den Vertrag aufnehmen, sondern in einem guten Geschäftsjahr „ad hoc“ zahlen, rät Bissels.

Gewohnheitsrecht: Wann wird die freiwillige Leistung zur Pflicht?

Auch wenn das Weihnachtsgeld nicht ausdrücklich in einem Vertrag festgeschrieben ist, kann die Zahlung als sogenannte „betriebliche Übung“ zur unfreiwilligen Pflicht werden. Freiwillige Leistungen wie das Weihnachtsgeld werden dann zu einem Muss, wenn sie mehrfach gezahlt werden, ohne dass darauf hingewiesen wird, dass die Zahlung freiwillig ist. Quasi aus Gewohnheitsrecht können die Beschäftigten dann in Zukunft Weihnachtsgeld verlangen. Das gilt nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (Az.: 10 AZR 266/14) auch dann, wenn in den einzelnen Jahren unterschiedliche hohe Beträge als Weihnachtsgeld gezahlt worden sind.

Um das zu verhindern, sollten Arbeitgeber ihre Angestellten bei der Zahlung jedes Mal darüber informieren, dass das Weihnachtsgeld freiwillig ist und auch bleibt. Optimalerweise integriert man diesen Hinweis in ein Anschreiben, das jährlich an die Mitarbeiter geht, rät Arbeitsrechtler Alexander Bissels.

Wie eine Freiwilligkeitsklausel formuliert sein sollte Von der Formulierung bei der Zahlung hängt ab, ob das freiwillige Weihnachtsgeld zur Pflicht wird. Allein das Wort „freiwillig“ genügt den Gerichten nicht, denn so werden oft alle übertariflichen Leistungen bezeichnet. Auch unwirksam: „freiwillig und jederzeit widerruflich“ – wenn die Leistung freiwillig sei, müsse sie nicht widerrufen werden, und wenn doch, dann sei sie nicht freiwillig, sagt Arbeitsrechtler Bissels. Wirksam sei dagegen diese Formulierung: „Das Weihnachtsgeld ist eine Sonderzahlung zur Honorierung der Betriebszugehörigkeit. Es wird kein Anspruch auf eine solche Zahlung für die Zukunft begründet. Jedes Jahr wird über den Grund und die Höhe des Weihnachtsgeldes neu entschieden. Selbst bei mehrfacher Zahlung entsteht kein Anspruch für die Zukunft.“

Bekommen Ex-Angestellte auch Weihnachtsgeld?

Wenn das Weihnachtsgeld eine Vergütung für geleistete Arbeit darstellt, darf es ausgeschiedenen Angestellten nicht verwehrt werden, entschied das Bundesarbeitsgericht (Az.: 10 AZR 848/12). Im konkreten Fall hatte ein Controller zu Ende September gekündigt. Die Firmenrichtlinien sahen vor, dass ungekündigte Mitarbeiter für jeden Monat ihrer Betriebszugehörigkeit im aktuellen Jahr ein Zwölftel Monatsgehalt als Weihnachtsgeld bekommen sollten. Der Ex-Kollege klagte durch alle Instanzen auf neun Zwölftel als Weihnachtsgeld und gewann schließlich. Da der Anspruch auf Weihnachtsgeld monatlich anteilig erworben werde, stelle das Weihnachtsgeld bereits erarbeiteten Lohn dar, so die Arbeitsrichter in ihrem Urteil. Diesen müssten dann auch ausgeschiedene Kollegen bekommen, sagt Bissels.

Einen anteiligen Anspruch auf Weihnachtsgeld haben Ex-Mitarbeiter auch dann, wenn die Sonderzahlung an das Erreichen von Zielen geknüpft ist. Für die Monate bis zum Ausscheiden des Arbeitnehmers muss also anteilig Weihnachtsgeld gezahlt werden.

Will der Arbeitgeber mit dem Extra-Gehalt dagegen lediglich die Treue zum Betrieb belohnen, ist die Sachlage anders. Dann ist laut Bissels eine Klausel zulässig, wonach das Weihnachtsgeld nur gezahlt wird, wenn ein Arbeitsverhältnis zum Auszahlungstag (noch) besteht.

Wichtig: Bei alldem macht es keinen Unterschied, ob jemand selbst gekündigt hat oder ihm gekündigt wurde.

Dürfen Arbeitgeber dem einen Weihnachtsgeld zahlen, dem anderen nicht?

Auch beim Weihnachtsgeld gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz: Willkürlich außen vorgelassen werden darf bei dieser Gratifikation also niemand. Sollen vergleichbare Mitarbeiter unterschiedlich viel Weihnachtsgeld bekommen, braucht es dafür einen sachlichen Grund. Solch ein Grund könnte etwa darin liegen, dass Angestellte unterschiedlich qualifiziert sind, einer deutlich mehr leistet als der andere – oder dem Betrieb sehr viel länger angehört.

Können Chefs das Weihnachtsgeld anteilig kürzen, wenn der Mitarbeiter lange krank war?

Ein freiwilliges Weihnachtsgeld darf in Krankheitsfällen anteilig gekürzt werden (§ 4a Entgeltfortzahlungsgesetz), wenn es dazu eine entsprechende Vereinbarung gibt. „Pro Fehltag darf aber höchstens ein Viertel des durchschnittlichen Tageslohns entfallen“, sagt Bissels. Mutterschutzzeiten sind von der Kürzung auszunehmen. Gleiches gilt für unverschuldete Betriebsunfälle (hier lesen Sie, wann man einen Arbeitsunfall melden muss).

Einen umfassenden Überblick zum Thema Mutterschutz und Elternzeit gibt der Artikel „Elternzeit und Mutterschutz: Das müssen Arbeitgeber beachten, wenn Mitarbeiter Eltern werden“.

Können Arbeitgeber das Weihnachtsgeld nach einer Kündigung zurückverlangen?

Wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer es arbeitsvertraglich so vereinbart haben, dürfen Arbeitgeber das Weihnachtsgeld zurückverlangen, wenn ein Arbeitnehmer nach der Auszahlung geht. Allerdings gibt es für diese Fixierung enge Grenzen: Beträge bis 100 Euro können laut einem Urteil (Az.: 10 AZR 390/02) überhaupt nicht zurückgefordert werden. Bei einem Weihnachtsgeld von mehr als 100 Euro, aber weniger als einem Monatslohn kann der Arbeitgeber eine Rückzahlung des Weihnachtsgeldes festschreiben für den Fall, dass der Arbeitnehmer nicht bis Ende März des Folgejahres für das Unternehmen tätig ist. Bei einem Weihnachtsgeld von einem oder mehr Monatsgehältern dürfen Arbeitgeber den Stichtag für eine Rückzahlungsverpflichtung spätestens auf den 30. Juni des Folgejahres legen. Entscheidend bei der Stichtagsklausel ist, ob der Arbeitnehmer an diesem Tag noch im Unternehmen ist (selbst wenn der Arbeitsvertrag zu diesem Zeitpunkt schon gekündigt sein sollte).

Teilweise wird in der Rechtsprechung hinsichtlich der Zulässigkeit festgeschriebener Rückzahlungen auch danach differenziert, ob der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis beendet hat. So soll die Rückforderung ausgeschlossen sein, wenn die Beendigung des Arbeitsverhältnisses in den Verantwortungsbereich des Arbeitgebers fällt (Landesarbeitsgericht München, Az.: 3 Sa 492/16; Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein; Az.: 4 Sa 340/17). Dies ist zum Beispiel bei einer betriebsbedingten Kündigung der Fall.

Zurückgefordert werden darf eine Weihnachtsgeldzahlung allerdings auch nur dann, wenn damit beispielsweise eine Betriebstreue honoriert wird. Anders ist es, wenn es sich um eine Sonderzahlung mit Entgeltcharakter handelt. Eine Rückzahlung ist dann ausgeschlossen, weil diesem Fall das Entgelt als Lohnbestandteil für die Arbeit im abgelaufenen Jahr gezahlt wurde.