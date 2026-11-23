Neue PayPal-Studie* zeigt: 93 Prozent der Deutschen steuern ihre Weihnachtsausgaben bewusst. Zwei Unternehmen zeigen, warum erschwingliche Produkte, Vertrauen und flexible Zahlungsoptionen im Weihnachtsgeschäft wichtig sind.

23. November 2026, 05:00 Uhr

Wenn das Weihnachtsgeschäft zur Bewährungsprobe wird

Für viele Unternehmen ist die Vorweihnachtszeit entscheidend. Kund:innen suchen Geschenke, vergleichen Angebote und achten auf ihr Budget. Händler:innen müssen deshalb nicht nur mit attraktiven Produkten überzeugen, sondern auch einen möglichst unkomplizierten Einkauf ermöglichen.

Wie bewusst Verbraucher:innen ihre Ausgaben planen, zeigt eine repräsentative Morning-Consult-Befragung* im Auftrag von PayPal: 93 Prozent der Deutschen ergreifen mindestens eine Maßnahme, um ihre Weihnachtsausgaben zu kontrollieren. Dazu gehören Preisvergleiche, Budgetplanung, frühzeitige Einkäufe und das Warten auf Sonderangebote. Für Händler:innen entsteht daraus die Herausforderung, unterschiedliche Erwartungen zu berücksichtigen, ohne sich ausschließlich über Rabatte zu positionieren.

Erschwingliche Produkte und Nähe zur Kundschaft

Die selbstständige Illustratorin Gesa, von Dino Dauer Kunst, verkauft ihre Kunst über einen eigenen Onlineshop. Viele ihrer Produkte werden als Weihnachtsgeschenke gekauft.

„Der Dezember ist für mich immer der umsatzstärkste Monat des Jahres, weil meine Produkte auch gerne zu Weihnachten verschenkt werden“, berichtet sie. Dabei beobachtet sie, dass besonders erschwingliche Produkte bei ihrer Zielgruppe gut ankommen. Deshalb versucht sie, ihre Kunst für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. Gerade für das Weihnachtsgeschäft hält sie Produkte in unterschiedlichen Preiskategorien für sinnvoll. Gerade auch kleinere Artikel für zehn bis fünfzehn Euro können aus ihrer Sicht attraktive Geschenke sein.

Neben der Preisgestaltung setzt Gesa auf persönliche Kund:innen-Beziehungen: Sie verpackt ihre Produkte selbst und unterschreibt viele Sendungen persönlich. Gleichzeitig erwarten ihre Kund:innen einen unkomplizierten Einkauf und schnellen Support. Für Gesa gehören deshalb die persönliche Note ihres Shops und ein professioneller Bezahlprozess zusammen.

Größere Anschaffungen brauchen Orientierung

Eine andere Perspektive liefert der Outdoor-Cooking-Anbieter Burnhard. Das Unternehmen verkauft unter anderem Gasgrills, Pizzaöfen und Outdoor-Küchen. Bei einem durchschnittlichen Warenkorb von rund 350 Euro sind viele Käufe bewusst geplante Entscheidungen. Kund:innen vergleichen Modelle, lesen Bewertungen und besuchen den Shop häufig mehrfach, bevor sie bestellen.

„Besonders relevant ist PayPal ‚Später Bezahlen‘ bei größeren Anschaffungen wie unseren Outdoor-Küchen und großen Gasgrills. Hier geht es um Investitionen, die Kund:innen bewusst abwägen“, erklärt Marius Till Fritzsche-Rüschenbeck, Gründer und CEO von Burnhard.

Deshalb setzt das Unternehmen darauf, relevante Informationen bereits während der Produktauswahl bereitzustellen – einschließlich flexibler Zahlungsoptionen. Auch Rabatte spielen für Burnhard im Weihnachtsgeschäft eine Rolle.

Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass Preisaktionen allein mögliche Probleme im Kaufprozess nicht lösen. Flexible Zahlungsoptionen können insbesondere bei größeren Anschaffungen zusätzlichen Spielraum schaffen und den Kaufprozess unterstützen.

Was beide Unternehmen gemeinsam haben

Gesa und Burnhard verkaufen unterschiedliche Produkte und sprechen unterschiedliche Zielgruppen an. Dennoch zeigen ihre Erfahrungen, dass erfolgreiche Händler:innen die Bedürfnisse ihrer Kund:innen über den gesamten Kaufprozess hinweg berücksichtigen.

Bei Gesa stehen erschwingliche Produkte, persönliche Beziehungen und ein vertrauter Checkout im Vordergrund. Bei Burnhard sind es die frühzeitige Orientierung und Zahlungsflexibilität bei höherwertigen Anschaffungen.

Beide Perspektiven passen zu den Ergebnissen der PayPal-Händlerbefragung**: 83 Prozent der befragten E-Commerce-Entscheider:innen planen im diesjährigen Weihnachtsgeschäft stärkere Rabatte und Sonderangebote. Gleichzeitig nennen lediglich 6,6 Prozent Rabatte als wichtigsten Conversion-Hebel. Für Unternehmer kann es sich daher lohnen, neben der Preisstrategie auch die gesamte Customer Journey zu überprüfen.

Fazit: Ein guter Kaufprozess zählt

Für kleine und mittelständische Unternehmen gibt es keinen universellen Erfolgshebel für das Weihnachtsgeschäft. Entscheidend ist, die Erwartungen der eigenen Kund:innen zu verstehen und unnötige Hürden beim Einkaufen abzubauen.

Dazu gehören eine verständliche Produktauswahl, transparente Informationen und frühzeitig sichtbare Zahlungsoptionen. Mit den dynamischen PayPal- „Später-Bezahlen-Bannern können Händler verfügbare Angebote wie „Bezahlung nach 30 Tagen“*** und „PayPal Ratenzahlung“**** bereits auf Produktseiten oder im Warenkorb kommunizieren. Die Banner sind bereits verfügbar und können je nach Integration direkt im Backend des Shopsystem-Anbieters oder im PayPal-Geschäftskonto aktiviert werden. Eine zusätzliche technische Integration ist dafür nicht erforderlich.

Hier erfahren, wie Händler:innen PayPal-Später-Bezahlen-Banner aktivieren können.

*Studie: Morning Consult im Auftrag von PayPal, repräsentative Online-Befragung von 2.079 Konsument:innen in Deutschland, 4.–10. September 2026.

**Studie: Censuswide im Auftrag von PayPal, Online-Befragung von 1.000 E-Commerce-Entscheider:innen aus kleinen, mittleren und großen Unternehmen in Deutschland, 25. September–6. Oktober 2026.

Hinweis: PayPal „Später Bezahlen“ unterliegt einer Kreditwürdigkeitsprüfung sowie produktabhängigen Betragsgrenzen, Konditionen und Verfügbarkeiten. Alle Informationen zu Wachstum unterstützen mit „Später Bezahlen” finden Sie unter Später bezahlen” – Optionen anbieten | Banner zum Checkout hinzufügen | PayPal DE

***Bezahlung nach 30 Tagen: Vorbehaltlich Kreditwürdigkeitsprüfung. Für Einkäufe zwischen 1 € und 3.000 €. Es gelten die Bedingungen für Bezahlung nach 30 Tagen. Alle Informationen finden Sie unter https://www.paypal.com/de/digital-wallet/ways-to-pay/buy-now-pay-later#bezahlung-nach-30-tagen.

****PayPal Ratenzahlung: Vorbehaltlich Kreditwürdigkeitsprüfung. Laufzeiten von 3, 6, 12 oder 24 Monaten. Ab 99 € und bis zu 10.000 € Bestellwert (laufzeitabhängig). Es gelten die Bedingungen für PayPal Ratenzahlung. Alle Informationen finden Sie unter www.paypal.de/ratenzahlung

Dieser Beitrag stammt von: PayPal ist ein weltweit führender Anbieter digitaler Zahlungslösungen und unterstützt Verbraucher:innen und Händler:innen dabei, Zahlungen einfach und sicher abzuwickeln. Mit Angeboten wie PayPal „Später Bezahlen“ ermöglicht das Unternehmen flexible Zahlungsoptionen und unterstützt insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen dabei, ihre digitalen Kaufprozesse kund:innen-orientiert zu gestalten. ist ein weltweit führender Anbieter digitaler Zahlungslösungen und unterstützt Verbraucher:innen und Händler:innen dabei, Zahlungen einfach und sicher abzuwickeln. Mit Angeboten wie PayPal „Später Bezahlen“ ermöglicht das Unternehmen flexible Zahlungsoptionen und unterstützt insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen dabei, ihre digitalen Kaufprozesse kund:innen-orientiert zu gestalten.

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