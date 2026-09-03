Wenn Wachstum die eigenen Prozesse überholt

Mehr Kunden, mehr Projekte, mehr Gesellschaften: Wachstum ist gewollt, aber viele Finanzprozesse wachsen nicht mit. Woran Sie früh erkennen, dass Ihre Organisation an ihre Grenzen kommt, und was dann hilft.

3. September 2026, 05:00 Uhr

Wachstum fühlt sich selten wie ein Problem an. Es kommt in kleinen Schritten: ein Standort mehr, eine zweite Gesellschaft, ein Projekt, das größer wird als gedacht. Jeder einzelne Schritt ist zu bewältigen. Die Summe kippt irgendwann, und meistens merkt man es zuerst in der Buchhaltung.

Woran Sie es früh erkennen

Es gibt ein paar Anzeichen, die zuverlässiger sind als jede Kennzahl:

Der Monatsabschluss dauert länger als im Vorjahr, ohne dass jemand sagen kann, warum.

Vor jeder Zahl im Management-Meeting steht ein Satz wie „Stand von letzter Woche“.

Eine bestimmte Person darf nicht in Urlaub, weil sonst niemand die Datei versteht.

Freigaben werden per Mail hinterhergetragen, nicht im System erteilt.

Für jede neue Anforderung entsteht eine weitere Datei statt eines Prozesses.

Wer drei dieser Punkte wiedererkennt, sucht die Lösung meist an der falschen Stelle. Eine zusätzliche Kraft in der Buchhaltung verschiebt das Problem, sie löst es nicht.

Warum Excel irgendwann kippt

Tabellen sind nicht das Problem. Sie sind schnell, flexibel und für kleine Strukturen ideal. Genau deshalb bleiben sie oft länger im Einsatz, als sie sollten.

Der Bruch kommt, wenn mehrere Menschen dieselbe Zahl gleichzeitig brauchen. Dann entstehen Versionen, und mit den Versionen entsteht Misstrauen. Ab diesem Punkt wird jede Zahl zweimal geprüft, und der eigentliche Aufwand verlagert sich vom Rechnen zum Abgleichen. Dazu kommt, dass Zeiterfassung, Warenwirtschaft und Bank meist in getrennten Systemen laufen. Jeder Export dazwischen ist ein Medienbruch, an dem Fehler entstehen.

Der Abschluss als Frühwarnsystem

Wie lange der Monatsabschluss dauert, sagt mehr über die Organisation aus als über die Buchhaltung. Bei mehreren Gesellschaften kommen unterschiedliche Kontenrahmen, Intercompany-Verrechnungen und HGB-Anforderungen dazu. Was einmal per Hand zusammengetragen wurde, ist im Sinne der GoBD später kaum noch nachvollziehbar. Und jede Woche Verzögerung ist eine Woche, in der niemand gegensteuern kann.

Ein praktischer Test: Messen Sie einmal, wie viele Arbeitstage zwischen Monatsende und belastbarer Zahl liegen. Und wie viel davon reines Zusammensuchen ist. Je kürzer diese Spanne, desto mehr Transparenz haben Sie über das, was gerade wirklich passiert. © 2026 Sage

Womit Sie anfangen

Nicht mit Software. Zuerst mit Standards: ein Kontenrahmen für alle Gesellschaften, eine einheitliche Kostenstellen- und Projektstruktur, klare Regeln für Stammdaten, festgelegte Freigabegrenzen. Dazu gehört die unbeliebteste Frage: Wer ist eigentlich zuständig dafür, dass diese Regeln gepflegt werden? Das kostet ein paar Workshops und ist die Grundlage für alles Weitere.

Erst danach lohnt sich Automatisierung, und dann zügig. Rechnungsverarbeitung, Freigaben und Reporting sind erfahrungsgemäß die Bereiche, in denen sich der Aufwand am schnellsten senken lässt. Cloud-Finanzplattformen wie Sage Intacct bringen die Konsolidierung mehrerer Gesellschaften bereits mit, sodass neue Einheiten dazukommen können, ohne Systemwechsel. Worauf es bei der Auswahl ankommt: Konsolidierung über mehrere Gesellschaften, ein gemeinsamer Kontenrahmen, offene Schnittstellen zu den Vorsystemen und eine revisionssichere Protokollierung.

Der beste Zeitpunkt dafür ist vor der nächsten Wachstumsstufe, nicht mittendrin. Wie andere Mittelständler diesen Schritt sortiert haben, zeigt der Sage-Blog zur digitalen Transformation im Mittelstand.

Mehr erfahren: So unterstützt Sage Intacct wachsende Unternehmen

über den Autor:

Mathias Reinecke ist Product Marketing Director bei Sage und verantwortet die Positionierung und Vermarktung von Cloud-basierten Finanz- und ERP-Lösungen in Zentraleuropa. Sein Schwerpunkt liegt auf der Transformation von Finanzfunktionen durch SaaS- und Cloud-Technologien sowie auf der Entwicklung moderner Steuerungsmodelle für CFOs.

Dieser Beitrag stammt von: Sage ist Anbieter von Business-Software mit KI für kleine und mittlere Unternehmen. Mit leistungsstarken Lösungen für Buchhaltung & Finanzen, ERP & Warenwirtschaft, sowie HR & Payroll sorgt ist Anbieter von Business-Software mit KI für kleine und mittlere Unternehmen. Mit leistungsstarken Lösungen für Buchhaltung & Finanzen, ERP & Warenwirtschaft, sowie HR & Payroll sorgt Sage dafür, dass Sie jederzeit den vollen Überblick haben – mit verlässlichen Zahlen, automatisierten Prozessen und intelligenter KI-Unterstützung.

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