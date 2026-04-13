25 Jahre GbR, dann raus aus der Kundenabhängigkeit. Wie Ralph sein Depot heute wie eine Firma führt, und seine Familie davon lebt.

13. April 2026, 05:00 Uhr

Ralph S. in der Arktis. Naturfilmer für ARD und National Geographic. Früher musste er dafür Auftraggeber überzeugen. Heute nicht mehr.

29. Oktober – Ein Ferienhaus in Dänemark

Ralph sitzt in einem Ferienhaus an der dänischen Küste und klappt entspannt seinen Laptop auf. Keine hektischen Kurse, kein nervöser Ticker. Ein kurzer Check, ein paar Klicks, danach klappt er den Laptop zu. Die restliche Woche gehört ihm und seiner Familie.

Vor drei Jahren sah Ralphs Leben noch komplett anders aus.

„Man ist immer abhängig von den Leuten”

Über zwei Jahrzehnte führte Ralph mit seiner Frau eine Produktionsfirma für Naturfilme im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Die beiden arbeiteten als GbR und verdienten gut. Doch im Kern war Ralph fremdbestimmt.

„Da hat man nur zwei, drei große Kunden in Deutschland und man ist immer abhängig von den Leuten”, sagt er heute. Drei Auftraggeber generierten den Großteil seines Umsatzes. Jeder Unternehmer kennt dieses Gefühl: Du baust etwas auf, aber dein Erfolg hängt an Menschen, die du nicht kontrollieren kannst. „Und ich bin ungern abhängig”, sagt Ralph. „Ich habe gerne einen Plan B.”

Doch 2022 hatte er keinen. Aus gesundheitlichen Gründen änderte sich die Lage in der Familie schlagartig. Plötzlich stellte sich die Frage, die jeder Inhaber fürchtet: Was passiert, wenn einer von uns monatelang ausfällt? Das Lebenswerk fühlte sich plötzlich zerbrechlich an. Und dann riss auch noch die zweite Absicherung: das Depot.

„Ich saß da und sah, wie mein Geld an Wert verlor”

Über zwei Jahrzehnte hatten Ralph und seine Frau ihr Erspartes planlos in ETFs und Fonds gesteckt. „Irgendwas kaufen und hoffen, dass das Geld mehr wird”, beschreibt er rückblickend. Doch Hoffnung ist an der Börse kein Businessplan.

Im Börsenjahr 2022 stürzte das Depot um 20 Prozent ab. Ralph saß hilflos davor und fühlte sich an der Börse plötzlich „komplett nackt”. Er war ein Profi in der Produktion, aber ein blutiger Anfänger in der Verwaltung seines eigenen Vermögens. Für einen Firmenchef Ende 50, der seine Altersvorsorge selbst organisieren muss, war das keine Delle. Es war eine Bedrohung der Lebensplanung.

Warum die üblichen Auswege nicht funktionierten

Ein zweites Business hätte noch mehr Akquise bedeutet und noch weniger Zeit. Immobilien wären ein weiterer Vollzeitjob aus Mieterverwaltung und Sanierungsstau gewesen, das exakte Gegenteil der Freiheit, die Ralph suchte.

Er wollte weg vom operativen Einkommen. Keine neuen Kunden, keine Auftraggeber, kein Geschäft, das an einzelnen Menschen hängt. Er wollte sein Vermögen nicht mehr dem Markt überlassen, sondern selbst das Ruder übernehmen.

„Geld verlieren wir so auf jeden Fall“

Ralph setzte sich mit seiner Frau zusammen. „Wir haben uns tief in die Augen geschaut und überlegt: Machen wir das?“ Denn es war auch eine Investition. „Aber wir haben gesagt: Geld verlieren wir so auf jeden Fall. So können wir es nur besser machen.“

In seiner Suche stieß Ralph auf unzählige Anbieter, die 30 oder 40 Prozent pro Jahr versprachen. „Ich wäre misstrauisch, wenn mir einer solche Zahlen verspricht“, sagt er.

Dann fand er FinMent. Gegründet von institutionellen Börsenhändlern, der größte doppelt staatlich zertifizierte Anbieter für regelmäßiges Börseneinkommen in Europa, geprüft durch die ZFU (Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht). Und die taten etwas, das Ralph noch nie erlebt hatte: Sie blieben nüchtern. Keine Spekulation, sondern planbarer monatlicher Cashflow durch sechs verschiedene Einkommensströme, in jeder Marktlage. 1 bis 3 Prozent pro Monat. Keine Jahresrendite auf dem Papier, sondern echtes Geld, das jeden Monat auf dem Konto landet.

„Das sind keine Wolkenkuckucksheime“, sagt Ralph. „Realistische Erträge, planbar, jeden Monat. Das hat mich von Anfang an angesprochen.“

Doch was ihn wirklich überzeugte, war nicht der Cashflow. Es war das Ende der Abhängigkeit.

„Wir sind nicht mehr abhängig von einigen wenigen Menschen, die uns wohl oder weniger wohlgesonnen sind“, sagt er. „Wir haben es jetzt selber in der Hand. Es gibt nur noch die Börse und uns als Partner. Da sitzen keine Leute dahinter, die dich persönlich nicht mögen. Da wird einfach gehandelt, und da hängt es nur von dir ab, ob du ein vernünftiges Geschäft machst.“

Für jemanden, der zwanzig Jahre lang von der Gunst weniger Auftraggeber abhängig war, war das eine Befreiung. Es war Zeit, das Depot nicht mehr dem Zufall zu überlassen, sondern es mit der gleichen Professionalität zu führen wie sein eigentliches Geschäft.

Von der Theorie zum ersten Cashflow

Ralph und seine Frau suchten keine Abkürzung. Sie lernten das Handwerk von Grund auf, mit erfahrenen Börsenhändlern, die ihnen über die Schulter schauten, bis jeder Handgriff saß.

Sie starteten mit 100.000 Euro. Die Methode funktionierte im Echtgeld genauso wie im Demohandel. Der Wendepunkt kam nach sechs Monaten: „Uns wurde klar, dass wir aufhören könnten zu arbeiten. Unsere gesamte Familie könnte problemlos von dem leben, was wir an der Börse erwirtschaften.”

Von da an skalierte Ralph konsequent. Er schichtete nach und nach sein übriges Kapital aus Festgeldern und den laufenden Erträgen seiner GbR in sein Depot um. Keine einzelne Wette, sondern unternehmerisches Skalieren über zweieinhalb Jahre. Heute liegt sein Depot im niedrig siebenstelligen Bereich.

11.000 Euro im Monat — ohne einen einzigen Kunden

„Ich mache mit der FinMent-Strategie mittlerweile dauerhaft 11.000 Euro im Monat“, schrieb Ralph im Dezember 2025 an das FinMent-Team. Ohne Auftraggeber, ohne Akquise, ohne Mitarbeiter. Die Methode ist dieselbe geblieben wie bei seinem Start mit 100.000 Euro. Der Aufwand steigt nicht mit dem Kapital.

Wenn man ihn nach seinem Geschäftsmodell fragt, nutzt Ralph ein bodenständiges Bild: Er führt einen „Gemischtwarenladen” an der Börse, mit sechs Einkommensströmen, die in fast jeder Marktlage für Cashflow sorgen. Er verdient, wenn die Kurse steigen, wenn sie seitwärts laufen und sogar, wenn sie leicht fallen.

Er beschreibt das mit einem Wort, das in der Finanzwelt selten als Kompliment gemeint ist: langweilig. „Es ist ein eher langweiliges Geschäft, das immer die langweiligen 17 Prozent abwirft. Und damit bin ich sehr zufrieden.” Für einen Unternehmer, der genug Aufregung in zwanzig Jahren Selbstständigkeit erlebt hat, ist Langeweile kein Makel, sondern das höchste Qualitätsmerkmal.

„Die Existenzangst hast du einfach nicht”, sagt er. „Ich hab einfach keinen Stress mehr.”

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Reisefilme statt Termindruck

Heute dreht Ralph Reisefilme. Nicht weil ein Sender es verlangt, sondern weil er und seine Frau Lust dazu haben. „Wir verbinden das Angenehme mit dem Nützlichen”, sagt er. Egal wo sie gerade sind: Der Laptop ist dabei, und das System läuft.

Ralph kann heute einfach durchatmen, wo andere Unternehmer fragen: Wie sollen wir das machen?

Seine Frau engagiert sich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik. Das System hat nicht nur ein Depot gefüllt, sondern Lebenszeit freigeschaufelt für die Dinge, die wirklich zählen.

Ralph denkt nicht mehr in Geschäftsjahren. Er denkt in Generationen. Seine beiden Töchter, 22 und 19, sind bereits Teil der Strategie. Die ältere studiert Wirtschaftswissenschaften und handelt eigenständig mit Optionen. Die Familie plant eine Familienstiftung. „Ich habe meinen Kindern eingeredet, dass sie jetzt schon anfangen sollen”, sagt Ralph. „Weil die Zeit in dem Alter natürlich für sie spielt.”

Für Ralph ist das Depot das, was kluge Unternehmer eine Nachfolgeregelung nennen. Nur ohne Firmenwert, der verkauft werden muss. Ein Werkzeug für Freiheit, über Generationen hinweg.

Dein nächster Schritt

Ralph verdient heute über 11.000 Euro im Monat an der Börse. Im FinMent-Live-Workshop zeigen dir die Gründer in 90 Minuten, wie auch du dir ein planbares monatliches Börseneinkommen aufbauen kannst. Bereits nach zwei Monaten mit echtem Kapital, mit einer Stunde Aufwand pro Monat für die Umsetzung über die FinMent-Finanzplattform. Live, mit individueller Fragerunde.

„Unter uns”, sagt Ralph. „Das Beste, was ich machen konnte.”

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Dieser Beitrag stammt von: FinMent – Branchenstandard für planbares Börseneinkommen in nur einer Stunde monatlich. Doppelt von der ZFU geprüft und zertifiziert. Mit über 40 Jahren praktischer Handelserfahrung vertrauen über 4.000 erfolgreiche Investoren auf ihre bewährten exklusiven Strategien – und erreichen, was andere nur versprechen. Erfahren Sie, wie Sie durch innovative Fintech-Technologie und persönliches Mentoring erfahrener Börsenhändler bereits von Tag eins an wie ein institutioneller Investor handeln. FinMent – Branchenstandard für planbares Börseneinkommen in nur einer Stunde monatlich. Doppelt von der ZFU geprüft und zertifiziert. Mit über 40 Jahren praktischer Handelserfahrung vertrauen über 4.000 erfolgreiche Investoren auf ihre bewährten exklusiven Strategien – und erreichen, was andere nur versprechen. Erfahren Sie, wie Sie durch innovative Fintech-Technologie und persönliches Mentoring erfahrener Börsenhändler bereits von Tag eins an wie ein institutioneller Investor handeln.

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