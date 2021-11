Immer mehr Angestellte erwarten, dass der*die Arbeitgeber*in dem Klimawandel mehr Bedeutung beimisst – für viele geht das mit nachhaltigen Mobilitätsangeboten einher. Wie das mit Bikeleasing gelingt.

Diensträder & Co. gewinnen an Bedeutung. Viele Mitarbeiter*innen fragen dabei explizit nach (E-) Fahrrädern. In Zeiten von Nachhaltigkeit und Klimaschutz macht das viel Sinn. Lease a Bike liefert mit seinem Dienstradleasingkonzept nachhaltige Lösungen und ermöglicht Firmen einen besonders einfachen Umstieg auf eine grüne Mobilität. Und das Beste daran: Vom fortschrittlichen Radleasingkonzept profitieren alle Seiten – Unternehmen, Angestellte und die Umwelt.

Um den Nachhaltigkeitsgedanken und das grüne Image zu fördern, bieten immer mehr Unternehmen – egal welcher Größe – ihren Angestellten Dienstradleasing über Anbieter wie Lease a Bike an. Das ist auch sinnvoll, denn zum ökologischen Fußabdruck von Unternehmen gehören die Fortbewegungsmittel der Mitarbeiter*innen. Neben einem wichtigen Beitrag zum Klimaschutz bietet Fahrradleasing noch weitere überzeugende Argumente: Fahrradleasing zählt zu den beliebtesten Mitarbeiterbenefits, stärkt die Bindung an das Unternehmen und die Motivation der Arbeitnehmer*innen. Zudem verbessert Fahrradfahren die Produktivität, fördert die Gesundheit und reduziert nachweislich die Krankheitstage der Angestellten. Für Unternehmen ist das Angebot dabei kostenneutral und sie können zudem von möglichen Einsparungen durch Auto- und Parkkosten profitieren. Beim Implementierungsprozess steht Lease a Bike Unternehmen sowie ihren Arbeitnehmer*innen und bei allen Fragen rund um das Thema Dienstradleasing persönlich oder über das Online-Portal zur Seite. Auch bei verschiedenen Marketingmaßnahmen und der internen Angebotskommunikation an die Angestellten unterstützt Lease a Bike.

Viele Vorteile bietet Dienstradleasing auch Angestellten: Ob E-Bike, Citybike, Rennrad oder (E-) Mountainbike – sie kommen schnell, einfach und kostengünstig an ihr Traumrad. Bei Lease a Bike kann aus allen Fahrradtypen und aus über 100 Marken frei gewählt werden. Mit einer festen niedrigen monatlichen Rate wird das Wunschrad über die Entgeltumwandlung gezahlt. Im Rahmen dieser Umwandlung können Arbeitnehmer*innen beim Dienstradleasing steuerliche Vorteile nutzen und bis zu 40 % gegenüber dem Kauf sparen. Eine individuelle Berechnung der monatlichen Leasingrate und Kostenersparnisse kann über den Lease a Bike Vorteilsrechner unter www.lease-a-bike.de/rechner abgerufen werden. Dank der 1%-Regelung sind Diensträder auch uneingeschränkt in der Freizeit nutzbar. Für ein sorgloses Leasen ist ein Rundum-Schutz immer mit dabei. Nach 36 Monaten Leasinglaufzeit erhalten die Mitarbeiter*innen auf Wunsch ein günstiges Kaufangebot.

Warum Lease a Bike die richtige Wahl für Ihr Unternehmen ist?

Lease a Bike steht Ihrem Unternehmen und Ihren Arbeitnehmer*innen beim Implementierungsprozess als zuverlässiger Partner zur Seite. Die Unterstützung reicht von einer persönlichen Betreuung vor Ort über das Online-Portal für Unternehmen bis hin zur Angebotskommunikation in Ihrem Betrieb, sodass jede*r Ihrer Mitarbeiter*innen von dem Leasingangebot erfährt und diese Möglichkeit wahrnehmen kann. Dabei bietet Lease a Bike einfache und schnelle Abwicklungen dank seines digitalen Portals mit Zugriff auf alle wichtigen Dokumente, in dem Verträge mit nur wenigen Klicks freigegeben werden können. Darüber hinaus verfügt Lease a Bike mit seinen bundesweit über 3.000 Händler*innen über ein großes Händlernetz, bestehend aus lokalen Fahrradfachhändler*innen bis hin zu großen Bike Centern. Der Lease a Bike Rundum-Schutz lässt Ihre Arbeitnehmer*innen ganz sorglos leasen. Er umfasst Schadenschutz, Diebstahlschutz, Mobilitätsgarantie, UVV-Check und ein Instandhaltungspaket für Verschleißreparaturen. Wartungen und Reparaturen der Räder werden über die Händler*innen abgedeckt und bieten den Leasingnehmer*innen so einen zusätzlichen komfortablen Service. Auch bei der Produkt- und Markenvielfalt überzeugt Lease a Bike und bietet Ihren Arbeitnehmer*innen die größte Produkt- und Markenauswahl. Treiben Sie jetzt die grüne Mobilität in Ihrem Unternehmen voran. Einfach aufs Rad umsteigen – mit Lease a Bike!

Mehr Informationen zum Fahrradleasing gibt es unter www.lease-a-bike.de.

Sponsored Post ist ein vom Werbekunden gesponserter Gastbeitrag. Dieser wird als solcher gekennzeichnet. Der Sponsored Post eignet sich zur Vorstellung von Unternehmen und Produkten und kann Produktabbildungen, Links und Produktbeschreibungen enthalten.