Vertriebler und Geschäftsführer von kleinen und mittelständischen Unternehmen stehen unter großem Wettbewerbsdruck. Nur wenige ihrer Angebote generieren tatsächliche Aufträge und die Kunden bevorzugen oft den günstigeren, jedoch deutlich schlechteren Wettbewerb. Woran liegt das?

Trotz zeitaufwendiger Erklärungen gehen zentrale Informationen auf dem Weg vom bekannten Ansprechpartner zum eigentlichen Entscheider häufig verloren, sodass der Mehrwert der Angebote nicht richtig verstanden wird. Es entstehen endlose Rückfragen, nervige Korrekturrunden sowie massiver Gesprächsbedarf und der Verkaufsprozess zieht sich ineffizient in die Länge.

Im hochpreisigen Segment spielt neben dem eigentlichen Preis zudem die Kundenbeziehung eine ausschlaggebende Rolle. Wem es gelingt, sein Angebot nicht nur fachlich, sondern auch emotional aufzuladen und an alle, im Entscheidungsprozess Beteiligten, ohne Informations- sowie Sympathieverlust zu vermitteln, der wird vom Kunden als kompetenter eingestuft und kann mehr Aufträge gewinnen.

Überzeuge mit Expertise und Emotionen!

An diesem Punkt setzt Sellestar an. Die Software ist kein CRM, sondern eine digitale und innovative Angebotspräsentation, die Dir mit nur wenigen Klicks ermöglicht, Deinen Kunden alle relevanten Erklärungen, persönlich aufbereitet, zukommen zu lassen. Wie das funktioniert?

Ganz einfach! Anstelle eines langweiligen PDF-Dokuments verschickst Du mit Sellestar künftig einen eigens generierten Link zu einer individuell gestalteten Angebotsseite. Dort präsentierst Du Dich, Deine Unternehmensvorteile, Referenzen sowie Dein Angebot professionell mit allen Emotionen, die auch in einem persönlichen Gespräch beim Kunden ankommen würden. Der Clou: Dein Ansprechpartner kann das Angebot an den eigentlichen Entscheider weiterleiten, sodass dieser, anstatt vom bloßen Preis, von Deiner persönlichen Note abgeholt wird!

Sellestar gewährt Dir bei der Gestaltung und dem genauen Look Deiner Angebotsseiten großen Spielraum. Wenn gewünscht, kannst Du Deine Kunden beispielsweise mit einem persönlichen Begrüßungsvideo auf Deiner Seite empfangen, mögliche Fragen in einem umfassenden FAQ-Bereich aufgreifen und in einer ausführlichen Bildschirmaufnahme über den Mehrwert sowie die Preiszusammensetzung Deines Angebots aufklären. Lästige Preisdiskussionen und wiederholte Rückfragen gehören somit der Vergangenheit an!

Für Vertriebsprofis und alle, die es werden wollen!

Jede Interaktion auf der Angebotsseite wird DSGVO-konform getrackt und in einer übersichtlichen Statistik zusammengefasst. Sobald der potenzielle Käufer Deinen Link angeklickt hat oder das Angebot heruntergeladen wurde, wirst Du von Sellestar per E-Mail informiert. Du weißt also genau Bescheid, wann und wie oft Dein Angebot geöffnet bzw. weitergeleitet wurde und kannst gezielter bei Deinem Kunden Nachfassen.

Durch die Nutzung von Sellestar und die persönliche digitale Erklärung Deiner Produkte bzw. Dienstleistungen erreichst Du immer den Entscheider, hebst Dich stärker von Deinen Wettbewerbern ab und wirst als innovativer Vorreiter wahrgenommen. In Zahlen bedeutet das, dass sich Dein Vertriebsprozess um 50 % verkürzt und Du Dich über 30 % mehr Abschlüsse freuen darfst!

Interesse geweckt? Dann werde jetzt zum Kundenfavorit und schau auf https://sellestar.de/ vorbei und buche Dir Deinen persönlichen Beratungstermin.

