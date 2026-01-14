Das neue Jahr beginnt und in vielen Unternehmen stellt sich die Frage nach der vollständigen Geschäftsausstattung. Doch entsprechen Briefpapier und Co. dem Corporate Design der Marke? Wie gelingt der rote Faden?

14. Januar 2026, 06:00 Uhr

Warum tauchen von Unternehmen immer wieder uneinheitliche Briefpapiere oder Visitenkarten auf? Fehlende Standards in der Geschäftsausstattung wirken schnell unprofessionell und kosten im Alltag unnötig Zeit. In einer Geschäftswelt, in der Aufmerksamkeit zur härtesten Währung geworden ist, entscheidet ein klarer Markenauftritt über Vertrauen, Wiedererkennung und Wirkung. Dafür braucht es eine eindeutige Botschaft, konsistentes Design, den Fokus auf die Zielgruppe und hochwertige, jederzeit reproduzierbare Druckqualität.

Ein Portal für alle Medien der Geschäftsausstattung

Der Onlinedruck bietet hier eine Lösung aus einer Hand. viaprinto , eine Onlinedruckerei der CEWE‑Gruppe, liefert Businesskunden Druckprodukte jenseits des Standards – in Premiumqualität und mit umfassendem Service. Vom Briefumschlag bis zum Durchschreibesatz, von Stempeln bis zu Visitenkarten : Druckdaten können zentral im Portal hochgeladen, konfiguriert und bestellt werden. Bei Nachbestellungen kann man sicher sein, dass Druck- und Farbqualität gleichbleibend sind.

© Viaprinto

Es kann nichts schief gehen: Online-Vorschau und Datencheck geben Sicherheit

Datencheck und Online‑Vorschau geben schon vor Abschluss die Sicherheit, dass geliefert wird, was in der Vorschau zu sehen ist. Arbeiten mehrere Personen an Projekten, unterstützt die „Projekt freigeben“-Funktion eine reibungslose Abstimmung.

Weniger Stilbrüche mehr Markenstärke

Der Weg zu mehr Konsistenz beginnt jedoch schon beim ersten digitalen Touchpoint bis hin zur physischen Begegnung mit Kundinnen und Kunden. Beim Konzipieren einer solchen einheitlichen Linie helfen Marketingansätze wie etwa das AIDA‑Modell, das die psychologische Gewichtung von Designelementen definiert. Grafik- und Mediendesign müssen Hochwertigkeit, Qualität und Langlebigkeit transportieren – der Designer schafft dafür die visuelle Welt, die die Marke sichtbar macht.

Online gedruckt wird dieser Prozess effizient, skalierbar und auch konsistent. Für Teams bedeutet das: weniger Abstimmungsaufwand, weniger Stilbrüche, mehr Markenstärke im Alltag. Für Kundinnen und Kunden sowie Partner: ein Unternehmen, das klar zeigt, wofür es steht.

© Viaprinto

Auch Großaufträge mit mehreren Positionen komfortabel bestellbar“

Diese Werte schätzen auch viaprinto‑Kunden: „Den Großteil unserer Aufträge drucken wir bei viaprinto, da hier die dreidimensionale Vorschau und der Vorab-Datencheck keine Zweifel hinterlassen und wir auch Großaufträge mit mehreren Positionen komfortabel bestellen können“, sagt Matthias Petri, Agentur 4eck Media aus Waren.

Inspirationen und Produkte für Ihre vollständige Geschäftsausstattung finden Sie auf dem Portal von viaprinto: Office-Vielfalt

Dieser Beitrag stammt von: viaprinto, einer Onlinedruckerei der CEWE-Gruppe für gewerbliche Kundinnen und Kunden. viaprinto ist der Druckpartner vom ersten Kontakt bis über die ausgelieferte Bestellung hinaus. Persönliche Ansprechpartner begleiten die Kaufenden und kennen ihre individuellen Ansprüche.

Sponsored Post ist ein vom Werbekunden gesponserter Gastbeitrag. Dieser wird als solcher gekennzeichnet. Der Sponsored Post eignet sich zur Vorstellung von Unternehmen und Produkten und kann Produktabbildungen, Links und Produktbeschreibungen enthalten.