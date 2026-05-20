Ein neues Feature im Onlinedruck vereinfacht den Weg zum Druckprodukt: Daten hochladen, individuelle Produktempfehlung erhalten und direkt bestellen! Es räumt mit konventionellen Bestellwegen auf und denkt sie neu.

20. Mai 2026, 05:00 Uhr

Im professionellen Alltag führen Druckaufträge oft über zahlreiche „Klickwege“ – dabei ist Zeit meist die knappste Ressource. Häufig ist das Layout nämlich längst final, das PDF exportiert, Korrekturen sind abgestimmt – und jetzt soll die Produktion zügig starten. Genau an diesem Punkt kostet der klassische Bestellweg in vielen Shops Zeit: erst Produkt wählen, dann durch Formate, Papiere, Grammaturen und Optionen navigieren – und am Ende bleibt trotzdem die Unsicherheit, ob die Auswahl wirklich optimal zur Datei passt.

Was macht viaprinto anders?

viaprinto denkt den Prozess deshalb neu – mit dem Feature „Upload First“. Die Idee: Nicht die Produktauswahl steht am Anfang, sondern deine Druckdatei. Du lädst dein fertiges Dokument direkt auf der Startseite oder einer der Produktseiten von viaprinto.de hoch und das System sucht anschließend im riesigen Portfolio mit über 1 Milliarde Varianten gezielt nach passenden Produktvorschlägen. Auf diese Weise gelangst du zielsicher zu deinem benötigten Produkt, etwa Visitenkarten, und bekommst eine eigene Empfehlungsseite mit weiteren Treffern, die zu deinem konkreten Dokument passen, wie zum Beispiel Farbkern-Visitenkarten oder Plastikkarten. Wenn du dabei eingeloggt bist, kann zudem deine Bestellhistorie in die Vorschläge einfließen – praktisch, wenn bestimmte Produkttypen oder Spezifikationen regelmäßig wiederkehren. © viaprinto

In der Online-Vorschau die Druckdetails prüfen

Falls die gewünschte Variante auf der Empfehlungsseite nicht direkt dabei ist, lassen sich weitere Vorschläge nachladen. Mit nur einem weiteren Klick wechselst du in die Online-Vorschau, in der deine individuellen Daten gemeinsam mit den Produktdetails visualisiert werden. So lässt sich schnell prüfen, ob alles so wirkt, wie es soll – bevor der Auftrag in den Druck geht. Und wenn es besondere Anforderungen gibt, bleibt genug Spielraum: Veredelungen ergänzen, Grammatur anpassen oder Feinheiten am Produkt konfigurieren – die Empfehlungen sind ein komfortabler Startpunkt, keine Einschränkung.

Besonders relevant für Businesskunden:

Weniger Zeitverlust bei der Produktsuche: Starte mit dem, was bereits existiert – deiner Datei.

Starte mit dem, was bereits existiert – deiner Datei. Mehr Sicherheit im Prozess: Die Produktauswahl orientiert sich an deinem Dokument statt umgekehrt.

Die Produktauswahl orientiert sich an deinem Dokument statt umgekehrt. Effizient bei vielen Projekten und Kund*innen: Gerade Agenturen profitieren von schnellen, reproduzierbaren Abläufen.

Gerade Agenturen profitieren von schnellen, reproduzierbaren Abläufen. Komfort und volle Flexibilität: Veredelungen, Grammatur und weitere Optionen lassen sich weiterhin anpassen.

Veredelungen, Grammatur und weitere Optionen lassen sich weiterhin anpassen. WYSIWYG: Die Online-Vorschau zeigt Details noch vor dem Bestellabschluss.

Klarheit und Komfort in einem unkonventionellem Weg

„Bei viaprinto stehen unsere Kunden und Kundinnen im Fokus. Unser Ziel ist es, den Bestellprozess so komfortabel wie möglich zu gestalten und ein begeisterndes Einkaufserlebnis zu schaffen“, sagt Frank Morjan, Geschäftsführer von viaprinto. Mit dem neuen Auswahlassistenten gehe viaprinto dabei bewusst einen unkonventionellen Weg, den es so in der Druckbranche bislang kaum gebe: vom Dokument aus zum Produkt – schnell, nachvollziehbar und ohne Umwege.

„Upload First“ dreht den Bestellprozess konsequent in Richtung Praxis um – für alle, die Druck nicht nebenbei, sondern professionell, regelmäßig und unter Zeitdruck einkaufen. Wer lieber beim klassischen Ablauf bleibt, kann weiterhin wie gewohnt konfigurieren: Produkt auswählen, Datei hochladen, Vorschau prüfen, bestellen. Für alle, die mit fertigen Druckdaten arbeiten und im Alltag effizient ans Ziel kommen wollen, lohnt sich aber ein Blick auf den neuen Weg.

Jetzt ausprobieren: viaprinto.de (Feature „Upload First“ ist ab sofort verfügbar).

Dieser Beitrag stammt von: viaprinto (CEWE) ist eine B2B-Online-Druckerei mit Online-Vorschau & Datencheck. Portfolio: Kalender bis Geschäftsausstattung. API viaprinto-connect zur Systemintegration für Unternehmen. viaprinto (CEWE) ist eine B2B-Online-Druckerei mit Online-Vorschau & Datencheck. Portfolio: Kalender bis Geschäftsausstattung. API viaprinto-connect zur Systemintegration für Unternehmen.

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