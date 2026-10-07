Weihnachten umdenken: Schenken, was wirklich hilft

Weniger Werbegeschenke, mehr Wirkung: Mit einer Unternehmensspende an Ärzte ohne Grenzen unterstützen Sie mit ihrer Firma unabhängige medizinische Nothilfe.

7. Oktober 2026, 10:00 Uhr

Weihnachten ist die Zeit der Wertschätzung. Viele Unternehmen bedanken sich zum Jahresende bei Kund*innen, Partner*innen und Mitarbeitenden mit Geschenken. Doch gerade heute stellt sich für viele die Frage: Wie kann eine Geste nicht nur Freude machen, sondern auch wirklich etwas bewirken? Die Antwort darauf ist einfach: Give-Aways OFF, Nothilfe ON.

Mit einer Spende an Ärzte ohne Grenzen wird aus einem klassischen Weihnachtsgeschenk medizinische Hilfe für Menschen in Not. Die Geschenkspende bedeutet Aufmerksamkeit und konkrete Unterstützung – für mobile Kliniken, Notfallversorgung, Medikamente, sauberes Trinkwasser und medizinische Behandlung in Krisengebieten weltweit. Statt kurzfristiger Präsente entsteht Hilfe, die weit über die Feiertage hinaus wirkt.

Nothilfe, die dort ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird

Ärzte ohne Grenzen leistet weltweit medizinische Nothilfe in Kriegs- und Krisengebieten sowie nach Naturkatastrophen und Epidemien. Die Organisation arbeitet schnell, medizinisch professionell und unabhängig – ohne nach Herkunft, Religion oder politischer Überzeugung der Menschen zu fragen. Teams aus Ärzt*innen, Pflegekräften, Hebammen, Logistiker*innen und vielen weiteren Fachkräften sind in rund 70 Ländern im Einsatz. Sie versorgen Verletzte, behandeln Krankheiten, kümmern sich um mangelernährte Kinder und schaffen die Voraussetzungen dafür, dass medizinische Hilfe überhaupt möglich ist.

Diese Einsätze brauchen flexible Unterstützung. Denn in humanitären Krisen zählt oft jede Stunde. Spenden von Unternehmen und Privatpersonen helfen dabei, schnell zu reagieren und medizinische Versorgung dorthin zu bringen, wo sie dringend benötigt wird.

Unternehmen Weihnachtsspende: aus Geschenken wird Hilfe

Mit der Aktion „Unternehmen Weihnachtsspende“ lädt Ärzte ohne Grenzen Unternehmen dazu ein, in der Weihnachtszeit bewusst umzuschalten: weg von üblichen Give-Aways, hin zu echter Wirkung. Unternehmen verzichten dabei ganz oder teilweise auf herkömmliche Weihnachtsgeschenke und spenden stattdessen für medizinische Nothilfe.

Das ist nicht nur eine starke Geste nach außen, sondern auch ein klares Zeichen von gesellschaftlicher Verantwortung. Wer wirksam schenkt, zeigt Haltung – gegenüber Geschäftspartner*innen, Kundschaft, Mitarbeitenden und der Öffentlichkeit. Aus einem saisonalen Geschenk wird Unterstützung, die Leben retten kann.

So wird Ihr Engagement sichtbar

Unternehmen, die sich an der Aktion beteiligen, können ihr Engagement auch kommunikativ begleiten. Ärzte ohne Grenzen stellt dafür kostenfreie Aktionsmaterialien zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem Aktionslogo, Fotos, E-Mail-Signaturen, Social-Media-Materialien sowie bestellbare Pflastermäppchen, Etikettenbögen und Spendenurkunden. So lässt sich die Weihnachtsspende in Karten, Mailings, auf Websites oder in sozialen Medien sichtbar machen – als glaubwürdige Botschaft mit echter Substanz.

Viele Materialien stehen auch auf Englisch zur Verfügung und können unkompliziert in die eigene Unternehmenskommunikation eingebunden werden.

Das schönste Weihnachtsgeschenk wirkt weiter

Eine Spende an Ärzte ohne Grenzen ist mehr als ein symbolisches Zeichen. Sie unterstützt medizinische Hilfe dort, wo Menschen auf sie angewiesen sind – in akuten Konflikten, nach Naturkatastrophen oder bei Krankheitsausbrüchen. Sie hilft dabei, Notfallversorgung zu leisten, Behandlungen zu ermöglichen und lebenswichtige Hilfe schnell bereitzustellen.

Gerade zu Weihnachten kann diese Form des Gebens ein starkes Signal sein: Wertschätzung endet nicht beim Überreichen eines Präsents, sondern entfaltet Wirkung dort, wo sie am meisten gebraucht wird. Für Unternehmen bedeutet das, Verantwortung mit Sinn zu verbinden – und aus einer traditionellen Geste ein wirksames Engagement zu machen.

Jetzt umschalten: wirksam schenken

Wer in diesem Jahr bewusst anders schenken möchte, kann mit der Aktion „Unternehmen Weihnachtsspende “ ein Zeichen setzen. Für weniger Give-Aways. Für mehr Nothilfe. Für ein Weihnachtsgeschenk, das weiter wirkt.

Weitere Informationen zur Aktion, zu Materialien und Spendenmöglichkeiten finden Sie unter:

Unternehmen Weihnachtsspende – Ärzte ohne Grenzen

Dieser Beitrag stammt von: Ärzte ohne Grenzen ist eine unabhängige, internationale Organisation, die weltweit medizinische Nothilfe leistet – in Krisen- und Kriegsgebieten, nach Naturkatastrophen und bei Epidemien. Gegründet 1971, ist MSF heute in rund 70 Ländern aktiv und hilft Menschen unabhängig von Herkunft, Religion oder politischen Überzeugungen. Finanziert wird die Arbeit überwiegend durch private Spenden, um unabhängig von staatlichen Interessen zu bleiben. Die Einsatzteams bestehen aus Ärztinnen, Pflegekräften, Hebammen, Logistikerinnen und vielen weiteren Fachkräften. ist eine unabhängige, internationale Organisation, die weltweit medizinische Nothilfe leistet – in Krisen- und Kriegsgebieten, nach Naturkatastrophen und bei Epidemien. Gegründet 1971, ist MSF heute in rund 70 Ländern aktiv und hilft Menschen unabhängig von Herkunft, Religion oder politischen Überzeugungen. Finanziert wird die Arbeit überwiegend durch private Spenden, um unabhängig von staatlichen Interessen zu bleiben. Die Einsatzteams bestehen aus Ärztinnen, Pflegekräften, Hebammen, Logistikerinnen und vielen weiteren Fachkräften.

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