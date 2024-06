Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das gilt auch für Cyberangriffe. Heute ist jede Organisation gefährdet – egal in welcher Größe oder Branche. Sophos liefert einen Leitfaden, um die richtige Reaktion für den Ernstfall vorzubereiten.

28. Juni 2024, 12:15 Uhr

© Yuri A/Shutterstock

