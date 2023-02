In Übergangsphasen benötigen Unternehmen stets Know-how, fachliches Wissen und Expertise, die intern nicht verfügbar sind. Ohne diese stehen Wachstum, Zukunftsfähigkeit und sogar die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel.

Wir stellen Ihnen 8 erfolgreiche Interim Manager vor:

MATTHIAS KREBS –

Interim Manager für Human Ressources

Geraten Unternehmen, die zukunftsfähig bleiben sollen oder in Schieflage, sind die Mitarbeiter:innen das wohl wichtigste Kapital. Matthias Krebs hat sich als Interim Manager im Bereich Human Ressources spezialisiert und weiß was erfolgreiches Personal ausmacht: „Persönlichkeit ist viel wichtiger als fachliche Expertise. Je besser der Mensch von seinem Charakter und seinen Motiven zur Unternehmenskultur, zum Team und den Vorgesetzten passt, um so wirksamer und zufrieden werden beide Seiten sein.“ Durch seine jahrelange Erfahrung als CEO einer Personalberatung und HR Interim Manager sorgt Krebs dafür, dass Unternehmen in kurzer Zeit, die richtigen Mitarbeiter an Bord haben, um ihre anspruchsvollen Ziele zu erreichen und mittel- bis langfristig zukunftsfähig und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Dabei begleitet der HR-Experte strategische und operative Veränderungsprozesse mit den Spezialgebieten Recruitment, HR-Change-Management und HR-Strategy. So wird jeder Standard-Arbeitgeber zur digitalisierten, prozessstarken und zukunftsfähigen Premiummarke. Mit über 100 erfolgskritischen HR-Projekte und zahlreichen besetzen Fach- und Management Positionen zählt Matthias Krebs zu renommiertesten und einflussreichsten HR-Experten für wirksame und nachhaltige Personalentscheidungen in der Baustoff-& Werkzeugbranche.

Mehr zu Matthias Krebs und seine Arbeit finden Sie unter: www.matthias-krebs.de

DR. THOMAS RÄTSCHER –

Executive Interim Manager und Experte für O2C

Gekauft, geliefert, bezahlt: Die Digitalisierung hat Handel und E-Commerce in den vergangenen Jahren enorm beschleunigt. Und moderne Unternehmen optimieren die Prozesse immer weiter – von der Bestellung bis zum Zahlungseingang. Order-to-Cash, kurz O2C, nennen sich solche Abläufe. Dr. Thomas Rätscher leitet seit über 20 Jahren O2C-Projekte. Als Executive Interim Manager unterstützt er dabei Pay-TV-Sender, Telekommunikationsanbieter, Firmen aus der Halbleiterindustrie, Zahlungsdienstleiter, Automobilzulieferer und eCommerce-Unternehmen. Neben großen Konzernen profitieren auch Startups von seinen Erfahrungen.

„Effizientes O2C unterstützt nicht nur den Vertrieb, es schützt gleichzeitig vor Zahlungsausfällen. Je effektiver der Prozess, desto mehr Erfolg für das Unternehmen“, so Rätscher, der sich seit über 25 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Nach diversen veröffentlichten Whitepapers wird der Experte 2024 sein erstes Buch zu dem Thema entwickeln.

Mehr zu Dr. Thomas Rätscher und seine Arbeit finden Sie unter: https://ihrmannfuerscash.de

KATRIN SCHAUFFELE –

Expertin für wirkungsvolle Personalarbeit

Die Aktivitäten des Personalbereichs sollen wie ein Zahnrad in den Kurs des Unternehmens greifen. Ein funktionierendes Personalmanagement ist daher für das wirtschaftliche Überleben eines Betriebes existenziell.

Katrin Schauffele ist als HR Interim Managerin seit fast 30 Jahren eine der führenden Expertinnen für Qualität in der Personalarbeit. Zahlreiche internationale Konzerne und mittelständische Unternehmen profitieren von ihren Erfahrungen im operativen, konzeptionellen und strategischen Personalmanagement. Sie verfügt über 18 Jahre Führungserfahrung als Personal Direktorin bei namhaften Industrieunternehmen und erkennt schnell, wo der Schuh drückt. .

In ihrer Arbeit setzt sie erprobte Werkzeuge und passgenaue Strategien ein. „Ich bin überzeugt, dass die Teams immer ihr Bestes geben und gebe der Mannschaft erprobte Werkzeuge und Methoden mit, um Probleme selbstwirksam zu lösen“, so die Personaldirektorin. Sie spricht mit Management, HR-Team, Führungskräften, Betriebsrat und Mitarbeitenden auf dem Shopfloor und steigt in die Thematik ein.

Bei der Entwicklung von Lösungen denkt sie vom Ergebnis her und packt bei der Umsetzung mit an. Ob bei der Überbrückung einer Vakanz im Unternehmen oder bei komplexen Transformationsvorhaben. In jedem Projekt sieht sie sich als Teil des Unternehmens und übernimmt Verantwortung. Katrin Schauffeles Ziel ist immer: Sie kommt, um zu gehen.

Mehr zu Katrin Schauffele und ihre Arbeit finden Sie unter: www.schauffele-hr.de

MARCUS DEUTSCH –

Interim Manager und Experte für Unternehmensführung

Egal ob Energieengpässe, Pandemien, Klimawandel oder Kriege: Viele Unternehmen stehen derzeit vor großen Herausforderungen. Angesichts der weltweiten Krisen ist eine verantwortungsvolle Geschäftsführung mit kaufmännischer Expertise um so wichtiger. Gerät dieses selbst in eine Krise, kommt Marcus Deutsch ins Spiel. Der 52-Jährige ist seit über 30 Jahren ein gefragter Experte im Bereich der Unternehmenssteuerung. Als Interim Manager übernimmt Deutsch im Rahmen von Sondersituationen die kaufmännische Gesamtverantwortung und führt dann das Unternehmen ganzheitlich, rechts- und datensicher in eine neue Zukunft. Dazu gehört unter anderem die Neuausrichtung, die unternehmensweite Transformation bis hin zu neuer und nachhaltiger Wertschöpfung.

„Ich möchte meine Arbeit als ein Teil der Gemeinschaft verstehen. Ich bin nur erfolgreich, wenn alle Beteiligten Ihren Beitrag in der Situation und der späteren Neuausrichtung verstehen. Zukunftsfähigkeit erreicht man nach wie vor durch Zusammenarbeit, Zuverlässigkeit und einer zuversichtlichen und wertschätzenden Kultur.“, so Deutsch. Der 52-Jährige verfügt über beste, betriebswirtschaftliche Erfahrungen in der deutschen und internationalen Wirtschaft. Menschlich mit Anstand, Charakter und Humor – so beschreibt Marcus Deutsch seine Soft Skills.

Mehr zu Marcus Deutsch und seine Arbeit erfahren Sie unter: www.marcusdeutsch.me

LARS JURISCHKA –

Experte für digitale Transformation, Marketing und neue Trends

Marketing ist viel mehr als nur Werbung – und bietet in Zeiten der Digitalisierung immer neue Möglichkeiten. Mit dem Buzzword Web 3.0 werden dabei unter anderem Entwicklungen wie Virtual Reality oder Kryptowährung immer wichtiger. Mit den Trends der Zukunft im Bereich Digitale Transformation und Marketing beschäftigt sich Lars Jurischka bereits seit über zehn Jahren. Der Unternehmensberater und Gründer ist ein angesehener Experte in den Bereichen Telekommunikation, Medien, Konsumgüter und Logistik.

Zu Jurischkas Kunden gehören Unternehmen aus der Industrie oder dem Handel beziehungsweise Retail. Bei einem führenden Telekommunikationsanbieter hat er als Projekt Manager so unter anderem ein neues Tarifportfolio erfolgreich eingeführt. Jurischkas Fokus liegt dabei auf Digitales Marketing in Verknüpfung mit neuen, innovativen Technologien: „Sie ermöglichen es Unternehmen, Kund:innen effektiver zu generieren und Bestandskund:innen besser zu verstehen“, so der Experte. „Firmen müssen dabei auf neue Trends schnell reagieren und unternehmenseigene Daten von ihren Kunden generieren.

Dabei helfen spezielle Tools.“

Mehr zu Lars Jurischka und seine Arbeit finden Sie unter: www.lj-partner.com

ULRICH SCHMIDT –

Interim Executive Experte für Transformation, Change, Restrukturierung und Sanierung

Geraten Unternehmen in eine erfolgskritische Phase, kann das unterschiedliche (externe und interne) Gründe haben. Dann ist es eine Chance Expert:innen von außen zu holen, die solche Situationen bereits erfolgreich gemeistert haben, um mit ihren Erfahrungen den notwendigen Wandel mit dem Management und den Mitarbeitern steuern und umsetzen können.

Bei den Themen Transformation, operative Excellence oder auch Restrukturierung ist Ulrich Schmidt ein gefragter Experte in Deutschland. Als Interim Executive und Managementberater setzt er seit 2003 erfolgreich Projekte in diesem Bereich um – als CFO, CRO, COO oder General Manager. In Transformations- und Restrukturierungsprojekten legt Ulrich Schmidt den Schwerpunkt auf die Marktausrichtung des Unternehmens, verbunden mit einer nachhaltigen Ertragssteigerung, einer zukunftsfähigen, agilen Organisation und operativer Excellence/Digitalisierung.

„Ich werde meist gerufen, wenn das Unternehmen bereits in einer kritischen Phase ist. Mit meinem ganzheitlichen, unternehmerischen Ansatz setze ich dann alles daran, die Umsetzungshemmnisse zu identifizieren und zu lösen und das Unternehmen wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Die Mitarbeiter:innen unterstütze ich mit Empathie, Motivation und einer aktiven, ergebnisorientierten Führung. Die Gesellschafter stärke ich als Coach, Sparringspartner oder als Aufsichtsrat oder Beirat“, so Ulrich Schmidt.

Mehr zu Ulrich Schmidt und seine Arbeit finden Sie unter: www.cpt-management.net

JOCHEN KLEH –

Spezialist für produzierende Unternehmen und OPEX

Unternehmen sehen sich ständigen Veränderungen ausgesetzt: Finanzielle Krisen, Personalprobleme, Wechsel der Geschäftsleitung oder ein Wandel der Führungskultur. Jochen Kleh ist einer der führenden Interim Manager und Berater in Sachen Change Management, gerade für produzierende Unternehmen. Als zertifizierter Fachberater begleitet er Führungs- und Strategieprozesse, Restrukturierungen und Sanierungen. So führt er Unternehmen in Sondersituationen sicher aus der Krise. Dabei begleitet Kleh Veränderungsprozesse, coacht Führungskräfte, übernimmt die strategische Beratung von Top-Manager:innen und führt das Unternehmen bei Bedarf temporär auch selbst.

Der Interim Manager verfügt über jahrelange Branchenkenntnisse in der Nutzfahrzeug- und Automobilindustrie, dem Maschinen,- Anlagen- und Werkzeugbau sowie in der Medizin- und Kunststofftechnik. Zu seinen Referenzen gehören namhafte Unternehmen wie Porsche oder Festool. Die enge Zusammenarbeit mit ehemaligen Toyota-Manager:innen und seine Führungserfahrung bei Zulieferern wie OEM bilden die Grundlagen seines Führungsverständnisses.

Mehr zu Jochen Kleh und seine Arbeit finden Sie unter www.kleh.net

THORSTEN GROBLER –

Profitables Wachstum für ihr Unternehmen

„Mit seinem umfassenden Fachwissen, seiner ausgleichenden Art und seiner großen Beharrlichkeit hat Thorsten Grobler die erfolgreiche Neuausrichtung unserer Firmengruppe ermöglicht. Für uns war er ein wahrer Glücksfall!“ So das Fazit eines Mandanten zur Zusammenarbeit mit Thorsten Grobler. Wenn es um Business Transformation, Restrukturierung und Sanierung geht, zählt Thorsten Grobler zu den gefragtesten Experten der Branche. Mittelständische Firmen und Familienunternehmen bauen ebenso auf seine Unterstützung wie Investoren und bekannte Unternehmensberatungen.

Nach Stationen bei Lufthansa und Reemtsma war Thorsten Grobler Partner einer führenden Private Equity Gruppe und Geschäftsführer bei Freudenberg. Seit über zehn Jahren ist er als Interim Executive Manager (CEO, CRO, CFO) mit viel Herzblut für seine Mandanten im Einsatz. Über seine Arbeit sagt er: „Das Schönste ist, wenn die Unternehmen dank unserer Zusammenarbeit voller Zuversicht in die Zukunft blicken!“

Suchen Sie einen sturmerprobten Interim Manager, mit dem Sie wertvolle Potenziale in Ihrem Unternehmen heben und anspruchsvolle Herausforderungen meistern können? Dann sollten Sie Thorsten Grobler auf jeden Fall kontaktieren.

Mehr über Thorsten Grobler und seine Arbeit finden Sie unter: https://www.restrukturierungsexperte.de

