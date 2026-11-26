Copilot-Lizenzen sind schnell verteilt. Entscheidend ist, ob daraus echter Nutzen entsteht. Mit „Copilot in 30“ testen Sie 30 Tage lang konkrete Anwendungsfälle – strukturiert und begleitet von den #cloudheroes der fly-tech.

26. November 2026, 18:02 Uhr

Wer Copilot vor allem dafür nutzt, eine Mail umzuschreiben oder einen Text in Word zu glätten, verwendet ein Schweizer Taschenmesser nur als Brieföffner. Das funktioniert – lässt aber einen Großteil des Potenzials ungenutzt.

Denn KI kann weit mehr: Wissen schneller verfügbar machen, Prozesse beschleunigen und Mitarbeitende entlasten. Besonders spannend wird es dort, wo sie nicht nur einzelne Tätigkeiten vereinfacht, sondern die Wertschöpfung im Unternehmen verändert. Entscheidend ist deshalb nicht: Was kann Copilot? Sondern: Wo kann Copilot unser Unternehmen wirklich besser machen?

Copilot in 30 Tagen erleben

Genau dafür wurde „Copilot in 30“ geschaffen: ein partnergeführtes Testangebot von Microsoft für mittelständische Unternehmen. 25 Mitarbeitende können Microsoft 365 Copilot Business 30 Tage lang im Arbeitsalltag einsetzen.

fly-tech begleitet den gesamten Test und unterstützt dabei, relevante Anwendungsfälle zu identifizieren, zu bewerten und die Ergebnisse einzuordnen. Als Microsoft Solutions Partner haben unsere #cloudheroes bereits zahlreiche Microsoft-365-Projekte im Mittelstand umgesetzt und wissen, wie aus ersten KI-Ideen konkrete Use Cases werden. Denn die technische Bereitstellung ist der einfache Teil. Entscheidend ist, die Einsatzfelder zu identifizieren, in denen KI tatsächlich Wirkung entfaltet.

Denn ein guter KI-Test liefert keine Sammlung netter KI-Erlebnisse, sondern belastbare Antworten für Investitionsentscheidungen. Nach 30 Tagen wissen Sie, wo Copilot Nutzen stiftet, welche Anwendungsfälle das größte Potenzial haben und wo sich ein weiterer Rollout lohnt.

So sieht Copilot im Arbeitsalltag aus

Wie unterschiedlich Copilot im Unternehmensalltag wirken kann, zeigen konkrete Beispiele: Eine Personalberatung bereitet mit Copilot aus Bewerbungsgesprächen strukturierte Zusammenfassungen und Kandidatenprofile vor. Im Vertrieb entstehen aus früheren Angeboten, Mails und Dokumenten in Minuten die Grundlage für neue Angebote oder Kundentermine. Das Marketing startet Kampagnen nicht mehr bei null: Aus Briefing, Produktunterlagen und Kundenfeedback erstellt Copilot einen ersten Entwurf, der zur Tonalität der Marke passt. Im Kundenservice schlägt Copilot auf Basis bisheriger Tickets und Handbücher passende Antworten vor – so werden auch neue Kolleginnen und Kollegen schneller sicher. Und nach Meetings fasst Copilot Entscheidungen, offene Punkte und Aufgaben zusammen.

Mehr als ein einzelnes KI-Modell

Copilot ist nicht einfach „die eine KI“. Microsoft integriert unterschiedliche Modelle – neben Modellen von OpenAI beispielsweise auch Claude von Anthropic. Gleichzeitig ist Copilot tief in Microsoft 365 eingebunden. Je nach Berechtigung kann er Arbeitskontext aus Mails, Dateien, Meetings, Kalendern oder Teams einbeziehen und Informationen aus verschiedenen Quellen für eine konkrete Aufgabe zusammenführen.

Für Unternehmen liegt genau darin der Vorteil: Sie müssen nicht jeder neuen KI hinterherlaufen und für jede Aufgabe ein neues Tool auswählen. Copilot verbindet unterschiedliche KI-Modelle mit dem Kontext aus der Arbeitsumgebung, in der viele Unternehmen ohnehin täglich arbeiten.

Warum Copilot deshalb mehr ist als ein weiteres KI-Tool und wie das Microsoft KI-Ökosystem zusammenspielt, zeigen wir in unserem Video.

Mehr erreichen im Microsoft Ökosystem: Lösungen intelligent zusammenspielen lassen und Potenziale für den Arbeitsalltag gezielt nutzen.

Was nach 30 Tagen klar sein sollte

Am Ende steht keine Bauchentscheidung, sondern eine belastbare Grundlage für die nächsten Schritte: Welche Use Cases haben sich bewährt? Wo entsteht messbarer Nutzen? Wo fehlen noch Voraussetzungen? Und wo lohnt sich der Einsatz vielleicht auch nicht?

Auf dieser Basis können Sie entscheiden, in welchen Abteilungen Sie Copilot weiter ausrollen und mit welchem Ziel. Starten Sie gemeinsam mit fly-tech in Copilot in 30.

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