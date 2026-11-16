Überzeugen Sie Fachkräfte von Ihrem Unternehmen: Mit der betrieblichen Krankenversicherung der Allianz positionieren Sie sich als attraktiver Arbeitgeber und bieten Ihrem Team einen echten Mehrwert.

16. November 2026, 05:00 Uhr

In der heutigen Arbeitswelt ist es entscheidend, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) bietet eine effektive Möglichkeit, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu binden.

Sie kann zudem die Zufriedenheit und Gesundheit der Mitarbeitenden fördern. Das Wichtigste: Im Gegensatz zu anderen Personalzusatzleistungen bietet die bKV einen Mehrwert für alle – unabhängig von Interessen oder individuellem Lebensstil. Ob jung oder erfahren, sportlich oder nicht: Jeder im Team kann gleichermaßen profitieren.

Stellen Sie sich vor, Ihre Mitarbeitenden erhalten eine hochwertige medizinische Versorgung ohne finanzielle Belastung. Die bKV ist eine Zusatzversicherung, die Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden anbieten können. Sie ergänzt die bestehende Krankenversicherung und bietet Zugang zu erweiterten Leistungen – von Vorsorgeuntersuchungen über Zahnersatz bis zur Betreuung im Krankenhaus. Völlig unabhängig von Vorerkrankungen oder dem Alter. Das kann nicht nur gut für die Gesundheit sein, sondern auch dazu beitragen, die Loyalität gegenüber Ihrem Unternehmen zu steigern. Und auch die Einführung ist unkompliziert: Es sind keine Gesundheitsfragen oder Wartezeiten erforderlich. Der Arbeitgeber übernimmt die Beiträge und die Mitarbeitenden sind sofort abgesichert.

Eine bKV zeigt Wertschätzung, erhöht somit die Attraktivität als Arbeitgeber und kann sich positiv auf krankheitsbedingte Ausfallzeiten sowie die Produktivität auswirken. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels wird eine durchdachte Gesundheitsstrategie zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Bereits ab fünf Mitarbeitenden ist die bKV der Allianz verfügbar und damit auch für kleine und mittlere Unternehmen eine realistische Option. Wer in die Gesundheit seines Teams investiert, kann eine emotionale Bindung schaffen, die Zufriedenheit und Motivation nachhaltig steigert. © Allianz

Als führender Versicherungsanbieter bietet die Allianz maßgeschneiderte, flexible bKV-Lösungen, die individuell an Ihr Unternehmen angepasst werden. Neben der Absicherung erhalten Ihre Mitarbeitenden ein exklusives Service-Paket, z. B. mit Facharztvermittlung oder psychologischem Coaching. Denn mentale Gesundheit ist genauso wichtig wie physische. Mit professioneller Unterstützung bei Stress und Herausforderungen können Belastungen frühzeitig aufgefangen werden, bevor daraus längere Ausfälle entstehen. Auch Sie als Arbeitgeber profitieren: Sie erhalten Unterstützung bei Steuer- und Arbeitsrechtsthemen sowie bei der Einführung der bKV in Ihrem Unternehmen. Mit der digitalen Plattform FirmenOnline wird die bKV zudem ganz einfach und effizient verwaltet.

Die bKV ist eine Investition in die Zukunft Ihres Unternehmens. Positionieren Sie sich als fürsorglicher Arbeitgeber, und zeigen Sie Ihrem Team, dass Ihnen ihre Gesundheit am Herzen liegt. Unsere Expertinnen und Experten stehen Ihnen für persönliche Beratung jederzeit zur Verfügung. Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Ihr Unternehmen.

Mehr Informationen und Details erhalten Sie hier

Ihr direkter Kontakt: Allianz Private Krankenversicherungs-AG

Königinstraße 28, 80802 München

bKV@allianz.de

www.allianz.de/die-bkv Allianz Private Krankenversicherungs-AGKöniginstraße 28, 80802 MünchenbKV@allianz.dewww.allianz.de/die-bkv

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