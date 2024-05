Was tun, wenn Angestellte nicht lesen können?

// Set the width of the caption to the width of the image ?>

Ein unterschätztes Risiko mit hohen Kosten: Wie sich fehlende Grundbildung auf Ihr Unternehmen auswirkt und was Sie dagegen tun können – eine Anleitung in 5 Schritten.

Inhalt: Das erwartet Sie in diesem Artikel Anzeichen für fehlende Grundbildung

Schritt 1: Bedarf analysieren

Schritt 2: Ziele festlegen

Schritt 3: Ressourcen planen

Schritt 4: Maßnahmen umsetzen

Schritt 5: Erfolge messen „Chef – der Mann kann nicht lesen!“ Auch zwei Jahrzehnte nach seiner Ausstrahlung ist der schwarz-weiße Werbespot des Bundesverbands Alphabetisierung und Grundbildung vielen noch in Erinnerung. In der Szene ignoriert ein Lagerarbeiter das Schild „Beladen verboten“. Die Folge: zusammengebrochene Regale und ein Chef am Rande des Nervenzusammenbruchs. Während der vor Scham erstarrte ­Arbeitnehmer hilflos seine Mütze knetet, erklärt sein Kollege dem entsetzten Chef, dass der Lagerarbeiter nicht lesen kann. 20 Jahre später ist die Thematik noch immer relevant. In Deutschland können rund 6,2 Millionen Erwachsene wenig bis gar nicht lesen – oder allenfalls ganz einfache Sätze entziffern. Über 60 Prozent von ihnen sind berufstätig, ergab die jüngste LEO-Grundbildungsstudie der Universität Hamburg von 2018. Insbesondere in ­mittelständisch geprägten Branchen wie dem Bau-, Reinigungs-, Hotel- und Gaststätten­gewerbe sind viele der sogenannten gering ­literalisierten Menschen beschäftigt. Die Scham bei Betroffenen ist oft groß Viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind sich nicht bewusst, dass ein Teil ihrer Belegschaft Defizite in grundlegenden Bildungsbereichen hat. Die Betroffenen versuchen oft, ihre Schwächen zu verbergen, da die Scham groß ist. Ein Problem: „Mangelnde Grund­bildung am Arbeitsplatz kann nicht nur die Sicherheit beeinträchtigen, sondern auch teure Fehler verursachen“, erklärt Professorin Ilka Koppel von der Pädagogischen Hochschule Weingarten bei Ravensburg. „Wir haben ermittelt, dass aufgrund mangelnder Kommuni­kationsfähigkeit Fehler entstehen können, die eine Wirkungskette in Gang setzen. Je nach Szenario kann das ein Unternehmen auch mal 50.000 Euro kosten“, erklärt sie. Im Forschungsprojekt „Alpha ­Invest“ der Hochschule haben ­Koppel und ihr Team in Zusammen­arbeit mit dem Projekt „ABConnect“ der Technischen Akademie für berufliche Bildung in Schwäbisch Gmünd die Kosten fehlender Grundbildung und den Mehrwert von Investitionen in entsprechende Weiterbildungen untersucht. „Fehlende Grundkompetenzen können die fachgerechte Ausübung von Tätigkeiten erschweren und sich sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeitenden negativ auswirken“, sagt Koppel und fügt hinzu: „Dadurch können dem Unternehmen höhere Kosten, Zeitverzögerungen oder sogar Produktivitätsverluste entstehen.“ Das Ergebnis der Studie: „Selbst wenn man konservativ rechnet, kann man sagen, dass für jeden investierten Euro mehr als ein Euro zurückkommt.“ Sie möchten weiterlesen? Anmelden -Inhalte zugreifen. impulse-Mitglieder können nach dem Anmelden auf alle-Inhalte zugreifen. Jetzt anmelden impulse-Mitglied werden impulse-Magazin

impulse-Magazin

-Inhalte alle-Inhalte



digitales Unternehmer-Forum



exklusive Mitglieder-Events



und vieles mehr … Jetzt Mitglied werden

"Chef – der Mann kann nicht lesen!“ Auch zwei Jahrzehnte nach seiner Ausstrahlung ist der schwarz-weiße Werbespot des Bundesverbands Alphabetisierung und Grundbildung vielen noch in Erinnerung. In der Szene ignoriert ein Lagerarbeiter das Schild „Beladen verboten“. Die Folge: zusammengebrochene Regale und ein Chef am Rande des Nervenzusammenbruchs. Während der vor Scham erstarrte ­Arbeitnehmer hilflos seine Mütze knetet, erklärt sein Kollege dem entsetzten Chef, dass der Lagerarbeiter nicht lesen kann. 20 Jahre später ist die Thematik noch immer relevant. In Deutschland können rund 6,2 Millionen Erwachsene wenig bis gar nicht lesen – oder allenfalls ganz einfache Sätze entziffern. Über 60 Prozent von ihnen sind berufstätig, ergab die jüngste LEO-Grundbildungsstudie der Universität Hamburg von 2018. Insbesondere in ­mittelständisch geprägten Branchen wie dem Bau-, Reinigungs-, Hotel- und Gaststätten­gewerbe sind viele der sogenannten gering ­literalisierten Menschen beschäftigt. Die Scham bei Betroffenen ist oft groß Viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind sich nicht bewusst, dass ein Teil ihrer Belegschaft Defizite in grundlegenden Bildungsbereichen hat. Die Betroffenen versuchen oft, ihre Schwächen zu verbergen, da die Scham groß ist. Ein Problem: „Mangelnde Grund­bildung am Arbeitsplatz kann nicht nur die Sicherheit beeinträchtigen, sondern auch teure Fehler verursachen“, erklärt Professorin Ilka Koppel von der Pädagogischen Hochschule Weingarten bei Ravensburg. „Wir haben ermittelt, dass aufgrund mangelnder Kommuni­kationsfähigkeit Fehler entstehen können, die eine Wirkungskette in Gang setzen. Je nach Szenario kann das ein Unternehmen auch mal 50.000 Euro kosten“, erklärt sie. Im Forschungsprojekt „Alpha ­Invest“ der Hochschule haben ­Koppel und ihr Team in Zusammen­arbeit mit dem Projekt „ABConnect“ der Technischen Akademie für berufliche Bildung in Schwäbisch Gmünd die Kosten fehlender Grundbildung und den Mehrwert von Investitionen in entsprechende Weiterbildungen untersucht. „Fehlende Grundkompetenzen können die fachgerechte Ausübung von Tätigkeiten erschweren und sich sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeitenden negativ auswirken“, sagt Koppel und fügt hinzu: „Dadurch können dem Unternehmen höhere Kosten, Zeitverzögerungen oder sogar Produktivitätsverluste entstehen.“ Das Ergebnis der Studie: „Selbst wenn man konservativ rechnet, kann man sagen, dass für jeden investierten Euro mehr als ein Euro zurückkommt.“ .paywall-shader { position: relative; top: -250px; height: 250px; background: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 0%, rgba(255, 255, 255, 1) 90%); margin: 0 0 -250px 0; padding: 0; border: none; clear: both; } Sie möchten weiterlesen? Anmelden impulse-Mitglieder können nach dem Anmelden auf alle -Inhalte zugreifen. Jetzt anmelden impulse-Mitglied werden impulse-Magazin alle -Inhalte digitales Unternehmer-Forum exklusive Mitglieder-Events und vieles mehr … Jetzt Mitglied werden