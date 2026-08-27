Was wäre, wenn Arbeit glücklich machen würde?

Deutschland hat eine der höchsten Belastungsquoten Europas und eine der niedrigsten Weiterempfehlungsraten für den eigenen Arbeitgebenden. In Finnland ist das umgekehrt. Wie das durch ganzheitliches Wellbeing gefördert wird.

27. August 2026, 05:00 Uhr

Die Finnen sind Europameister im Glücklichsein – zum 9. Mal in Folge. Epassi kommt genau von dort. Wir kennen die Geheimnisse echten Wohlbefindens – und wissen, dass Arbeitgebende die Hauptrolle spielen. Wir holen dieses Gefühl nach Deutschland, mit Mitarbeiter-Benefits, die wirklich wirken. Mit Epassi Sports machen wir den Auftakt und bauen auf 20 Jahre Erfahrung mit Firmenfitness von Hansefit.

Deutschland hat eine der höchsten Belastungsquoten Europas und eine der niedrigsten Weiterempfehlungsraten für den eigenen Arbeitgebenden. In Finnland ist das umgekehrt. Unternehmen fördern das Wohlbefinden ihres Teams, von Bewegung über mentale Gesundheit bis zu finanziellen Vorteilen. Genau das ist ganzheitliches Wellbeing.

Doch wieso ist das eigentlich Chefsache?

Wellbeing ist kein Privatproblem und kein Nice-to-have. Es ist ein zentraler Businessfaktor: Bewegung stärkt nicht nur den Körper, sie verbessert Funktionen im Gehirn wie planen, fokussieren und priorisieren. Kurz gesagt: Wer sich bewegt, ist produktiver. Laut der Great Employee Benefit Study fühlen sich 72% der Beschäftigten durch Fitness-Benefits körperlich unterstützt und 65% erleben eine bessere Work-Life-Balance. Wer Menschen dabei unterstützt sich zu bewegen, investiert nicht nur in ihre Gesundheit. Sondern auch in Motivation, Produktivität und langfristige Mitarbeiterbindung.

Wie Epassi Sports ganz Deutschland bewegt.

Das Problem vieler klassischer Sport-Benefits: Sie erreichen vor allem die, die sich ohnehin schon bewegen. Genau hier setzt Epassi Sports an. Das Fitness Network öffnet die Tür zu über 16.000 Sport- und Wellbeingpartnern, von Fitnessstudios über Schwimmbäder bis zu Wellness. Die Activity Rewards belohnen Alltagsbewegungen wie Spazieren, Radfahren oder Joggen mit Gutscheinen. Die Module lassen sich kostenfrei wechseln. Mitarbeitende müssen sich nicht in ein starres Angebot einfügen, sie wählen das Modell, das zu ihrem Leben passt.

Lust auf mehr Benefits?

Epassi Sports ist erst der Anfang. Unser Angebot wächst mit euren Bedürfnissen, weitere Benefits lassen sich später einfach dazu buchen.

Wellbeing that works.

Das Beste aus 20 Jahren Firmenfitness – weiterentwickelt!

Jetzt mehr erfahren auf: www.epassi.de

Dieser Beitrag stammt von: Epassi Deutschland GmbH

Hanseatenhof 8

28195 Bremen Hanseatenhof 828195 Bremen

Sponsored Post ist ein vom Werbekunden gesponserter Gastbeitrag. Dieser wird als solcher gekennzeichnet. Der Sponsored Post eignet sich zur Vorstellung von Unternehmen und Produkten und kann Produktabbildungen, Links und Produktbeschreibungen enthalten.