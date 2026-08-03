Wenn KI Verträge in Erkenntnisse verwandelt

Docusign geht über die klassische elektronische Signatur hinaus: Mit dem Intelligent Agreement Management (IAM) werden Verträge nicht nur erstellt und verwaltet, sondern direkt zu wertvollen Entscheidungs-Insights.

3. August 2026, 05:00 Uhr

Ein unterschriftsreifer Vertrag markiert in vielen Unternehmen noch lange nicht das Ende eines Prozesses. Freigaben verzögern sich, Fristen geraten aus dem Blick und wichtige Informationen bleiben in Dokumenten oder E-Mails verborgen. Digitalisierung und KI können diese Abläufe nicht nur beschleunigen, sondern Vertragsdaten erstmals systematisch für Entscheidungen nutzbar machen.

Wer das Vertragsmanagement neu denkt, kann nicht nur Zeit sparen, sondern auch potenzielle Probleme früher erkennen und fundiertere Geschäftsentscheidungen treffen. Denn Verträge sind weit mehr als Ablagen für Juristen. Sie steuern Kundenbeziehungen, Lieferantenvereinbarungen und Personalprozesse. In vielen Organisationen liegen diese Informationen jedoch verteilt oder ungenutzt vor. Das kostet Zeit und erschwert einen klaren Überblick über das Geschäft.

Vom Dokument zur Entscheidungshilfe

Docusign setzt dort an. Das Unternehmen ist seit mehr als 20 Jahren bei elektronischen Signaturen etabliert. Doch die Rolle von Docusign geht inzwischen über die elektronische Unterschrift hinaus. Mit Intelligent Agreement Management (IAM) können Kunden nicht nur Verträge erstellen und verwalten, sondern auch als Quelle für Erkenntnisse nutzen.

Die Idee: Was in Verträgen steht, muss auswertbar und für Entscheidungen nutzbar werden. Genau das ermöglicht IAM. Docusign Iris, die spezialisierte KI für Vertragsdaten, hilft dabei, Inhalte schneller zu prüfen, relevante Klauseln zu erkennen und Abweichungen potenzielle Abweichungen aufzudecken, damit die Teams diese überprüfen können. Das entlastet Teams, verbessert die Compliance und macht Platz für Aufgaben mit mehr Geschäftswert. KI ersetzt den Menschen dabei nicht, sie macht seine Arbeit präziser und schneller.

Vertrauen als Voraussetzung

Zahlen belegen den Nutzen: Deutsche Unternehmen verkürzen ihre Vertragsdurchlaufzeiten im Schnitt um 35 Prozent bzw. 22 Stunden. Der durchschnittliche ROI liegt bei 33 Prozent. Hinzu kommen mehr Genauigkeit, verbesserte Überwachung und Kontrolle sowie mehr Sicherheit im Umgang mit sensiblen Informationen. Für Entscheider ist das ein Hebel, um Prozesse belastbarer und das Unternehmen insgesamt steuerbarer zu machen.

Vertrauen bleibt dabei die entscheidende Voraussetzung. Docusign begleitet die digitale Entwicklung in Deutschland und Europa seit zehn Jahren – mit lokalen Experten Teams und kontinuierlichen Investitionen in die digitale Reife von Unternehmen.Dafür steht das neue Münchner Büro ebenso wie mehr als 90 Mitarbeitende in Deutschland. Das Unternehmen ist Mitglied im Bitkom, wurde als kununu Top Company 2026 ausgezeichnet und investierte kürzlich 4,5 Millionen Euro in KI-Fachwissen in Europa. Hinzu kommen europäische Compliance-Standards, eIDAS-konforme Prozesse und die Speicherung von Vertragsdaten in Europa. Für Unternehmen, die Digitalisierung nicht nur schnell, sondern sicher umsetzen wollen, ist das ein wichtiger Unterschied.

Digitalisierung bedeutet heute Informationen so zu nutzen, dass sie bessere Entscheidungen ermöglichen. Intelligentes Vertragsmanagement ist dafür ein zentraler Baustein – und Docusign der zuverlässige Partner.

Autor: Kai Stübane, Managing Director für die DACH-Region bei Docusign

Dieser Beitrag stammt von: Docusign erweckt Verträge zum Leben. Fast 1,9 Millionen Kunden und mehr als eine Milliarde Nutzer in über 180 Ländern nutzen die Lösungen von Docusign, um Geschäftsprozesse zu beschleunigen und den Alltag von Menschen zu vereinfachen. Mithilfe von intelligentem Vertragsmanagement macht Docusign wertvolle Daten und Informationen sichtbar, die bisher in Dokumenten oft verborgen blieben. Docusign erweckt Verträge zum Leben. Fast 1,9 Millionen Kunden und mehr als eine Milliarde Nutzer in über 180 Ländern nutzen die Lösungen von Docusign, um Geschäftsprozesse zu beschleunigen und den Alltag von Menschen zu vereinfachen. Mithilfe von intelligentem Vertragsmanagement macht Docusign wertvolle Daten und Informationen sichtbar, die bisher in Dokumenten oft verborgen blieben.

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