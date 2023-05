Alles begann vor über 150 Jahren in einer Apotheke in Frankfurt am Main. Der Inhaber und pharmazeutische Vordenker Karl Philipp Engelhard entwickelte eine spezielle Rezeptur gegen Halsbeschwerden, die bahnbrechend werden sollte. Der damalige Name seines Produkts: Isländisch Moos Pasta. Was folgte, ist die Etablierung als ein national wie international erfolgreiches Familienunternehmen, das mittlerweile in fünfter Generation geführt wird und im Laufe der Jahre stets den Forschergeist des Gründervaters fort- setzte. Insbesondere für Atemwegs- und Hauterkrankungen sowie Aufmerksamkeits- und Verdauungsstörungen wurde eine Reihe von innovativen Präparaten entwickelt, die Millionen von Menschen in über 100 Ländern nutzen. Vor allem Prospan® ist heute – im wahrsten Sinne des Wortes – in aller Munde. Zu weiteren Meilen-stein-Produkten wurden aber auch Tyrosur®, Sinolpan® und Velgastin®.

Die Erfindung der „Isländisch Moos Pasta“ gegen Halsbeschwerden markierte vor über 150 Jahren den Beginn der Erfolgsgeschichte von Engelhard Arzneimittel.

In all den Jahren blieb Engelhard dem Qualitätsversprechen „Made in Germany“ treu. Mit der Eröffnung des neuen Produktionsgebäudes am 16.05.2023 im hessischen Niederdorfelden bekennt sich der Hersteller erneut deutlich zum Produktionsstandort Deutschland. Wie wichtig die Fortsetzung dieser Strategie für das florierende mittelständische Unternehmen ist, betonen die beiden Geschäftsführer Oliver und Richard Engelhard. „Durch die Bündelung von Forschung, Entwicklung und Produktion an einem Standort in Deutschland verpflichten wir uns selbst weiterhin zu höchster Qualität und können uns sehr schnell an neue Marktentwicklungen anpassen. Die Innovationszyklen sind kürzer geworden. Wenn wir alles selbst in der Hand haben, können wir uns rechtzeitig auf neue Bedürfnisse der Patienten vorbereiten“, sagt Oliver Engelhard. Sein Bruder Richard Engelhard sieht auch für die Logistik große Chancen: „Auf die steigende Nachfrage aus aller Welt nach unseren Produkten mussten wir eine Antwort finden. Mit einer hochmodernen, zeitsparenden und nachhaltigen Produktionsstätte im Herzen Europas haben wir sie gefunden.“ Fazit: Mit den Neubauten in Niederdorfelden wird ein starkes Statement gesetzt – für den Standort und für höchste Qualität „Made in Germany“. Made by Engelhard

Dieser Betrag stammt von Engelhard Arzneimittel.

Seit 2001 lenken die Brüder Oliver und Richard Engelhard in fünfter Generation die Geschicke des Familienunternehmens.

Sponsored Post ist ein vom Werbekunden gesponserter Gastbeitrag. impulse ist weder für den Inhalt noch für eventuell angebotene Produkte verantwortlich.