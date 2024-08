Während einige Fehler leicht zu vermeiden wären, sind andere unvorhersehbar. Die Art des Fehlers bestimmt, wie Unternehmerinnen und Unternehmer am besten mit ihnen umgehen. Sechs Beispiele.

28. August 2024, 22:12 Uhr , von Lisa Büntemeyer, Wiebke Harms und Britta Hesener

Ging etwas daneben? Verschiedene Fehlertypen erfordern unterschiedliche Reaktionen. © LunaKate/Getty Images

