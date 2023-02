Stellen Sie sich vor, es ist Montagmorgen. Für den heutigen Tag steht der Versand von circa 500 Briefsendungen an, die einer ausgewählten Liste von Kund:innen zugeschickt werden sollen. Das Schreiben ist bereits letzte Woche fertig geworden, heute geht es nur noch ums Ausdrucken, Kuvertieren und Versenden. Doch wie es an einem Montag manchmal so ist, beginnt der Arbeitstag mit einigen Schwierigkeiten.

Das Druckerpapier ist aufgebraucht – was einen kurzen Ausflug ins Lager mit sich bringt – und dann streikt auch noch der gesamte Drucker. Eine halbe Stunde später ist das Problem zwar behoben, doch Laune und Bearbeitungsgeschwindigkeit sind zwischenzeitlich und stetig gesunken.

Die Liste an Komplikationen ließe sich fast endlos fortführen: Von verschütteten Getränken über falsch oder unsauber gefaltete Briefpapiere bis hin zum Stau auf dem Weg zur Poststelle kann so einiges dazwischenkommen. All das kostet Zeit, Nerven und Geld auf vielen Ebenen – weshalb die Deutsche Post eine Lösung erarbeitet hat, die für alle Beteiligten Abhilfe schafft.

Digital versenden, analog empfangen

Mit dem E-POST MAILER der Deutschen Post holen Sie sich die hybride Arbeitswelt direkt ins Haus und beseitigen damit alle genannten Zeit- und Geduldfresser, ohne auf die Vorteile haptischer Briefpost verzichten zu müssen.

In nur drei einfachen Schritten gelangen Sie von Ihrem digitalen Dokument zu einer fertigen Briefsendung – und müssen dafür nicht mal von Ihrem Computer aufstehen:

Das bedeutet im Umkehrschluss: Nie wieder Ärger mit Papier, Kartusche und Drucker! Egal, ob Einzelsendungen oder große Sendungsmengen: Der E-POST MAILER der Deutschen Post ist die hybride Lösung für Ihre Briefpost. Und das Beste: Die Funktionen des E-POST MAILERS sind aus beliebigen Programmen und Anwendungen über das übliche Druckmenü erreichbar.

Gleichzeitig gewinnen Sie und Ihr Team mehr Zeit fürs Kerngeschäft, denn Sie müssen sich nicht mehr um das Ausdrucken, Kuvertieren und Frankieren kümmern. Das erledigt die Deutsche Post für Sie, zusätzlich zur zuverlässigen – und dank GoGreen Plus auch klimafreundlichen – Zustellung in den Briefkasten. So vermeiden Sie also nicht nur Stress und Mehrkosten, sondern sogar aktiv Emissionen beim Versand Ihrer Briefe.

„Es funktioniert wie ein Drucker, nur dass der Brief woanders rauskommt!“

Umschläge, Briefmarken, Frankiermaschinen und Drucker sind nun nicht mehr erforderlich, wodurch Sie weniger Inventar und mehr Platz haben. Ob im Homeoffice oder im Büro: Mit dem E-POST MAILER vereinfachen Sie Ihren täglichen Briefversand – und das zum günstigen Komplettpreis ab 60 Cent (zzgl. USt.) pro Standardbrief.

Per Mausklick in den Briefkasten

Lernen Sie jetzt die Vorteile der kostenfreien Software E-POST MAILER der Deutschen Post kennen – und versenden Sie Ihre Geschäftspost zuverlässig, transparent und aus einer Hand.

Jetzt E-POST MAILER entdecken

Kostenfreie Web-Session zum hybriden Briefversand

Wer jetzt neugierig geworden ist, aber noch einige offene Fragen hat, dem sei die kostenfreie Web-Session der Deutschen Post ans Herz gelegt. An jeweils ausgewählten Terminen oder jederzeit on demand lernen Sie dort alles rund um den digitalen Briefversand und die Einsatzmöglichkeiten des E-POST MAILERS – zum Beispiel über den Gebrauch im Büro und Homeoffice oder die Kostenkontrolle auch bei mehreren Arbeitsplätzen. Zusätzlich gibt es Aus- und Einblicke in aktuelle Trends des Versandwesens.

Dieser Beitrag stammt von:

Sponsored Post ist ein vom Werbekunden gesponserter Gastbeitrag, der sich zur Vorstellung von Unternehmen und Produkten eignet und Produktabbildungen, Links und Produktbeschreibungen enthalten kann. impulse ist weder für den Inhalt noch für eventuell angebotene Produkte verantwortlich.