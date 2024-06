So fördert der Staat selbst produzierten Solarstrom

Mit dem von Bundestag und Bundesrat beschlossenen Solarpaket soll Solarenergie in Deutschland unkomplizierter genutzt werden können. Wer davon profitiert und was Unternehmen jetzt wissen sollten.

26. Juni 2024, 11:09 Uhr , von Mia Pankoke und Erika Neufeld

Das Solarpaket 1 soll Solarkraft einfacher nutzbar machen. © Getty Images/Jorg Greuel

