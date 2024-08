7 Lektionen von Olympia – und eine Sache, die mich geärgert hat

Die letzten zwei Wochen habe ich fast ununterbrochen Olympia geguckt. Zeitverschwendung? Mitnichten. Selten habe ich auf dem Sofa vor der Glotze so viel fürs Leben (und Arbeiten) gelernt.

Wer die Olympischen Spiele schaut, kann sich nicht nur mitfreuen, sondern auch konkrete Olmypia-Learnings mitnehmen. © https://www.impulse.de/wp-content/uploads/2024/08/7-lektionen-von-olympia.jpg

// Set the width of the caption to the width of the image ?>