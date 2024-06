Unternehmen, die für Demokratie und gegen Rechtsextremismus eintreten, können ihre Sichtbarkeit erhöhen. Es gibt mittlerweile einige Organisationen, die Firmen dabei unterstützen. Fünf Beispiele.

24. Juni 2024, 18:11 Uhr , von Katja Scherer

© Klaus Vedfelt / DigitalVision / Getty Images

// Set the width of the caption to the width of the image ?>