Die unangenehmsten Gäste, die Silvia Mehlich je hatte, waren ein Ehepaar aus Köln. Mehlich führt seit vier Jahren den Hof Türke im sächsischen Moritzburg, eine kleine Pension mit drei Zimmern und vier Ferienwohnungen. Die Eheleute haben zunächst sympathisch gewirkt – bis sie mehr über ihre Reisemotivation ver­rieten. Sie hätten sich Sachsen als Urlaubsziel ausgesucht, weil dort alles so schön „deutsch“ sei, erklärten die beiden. In Köln, da gebe es ja „so viele Ausländer“. Das sei in Sachsen viel besser. Die Unternehmerin war sprachlos. „Dass Leute so über mein Bundesland denken, macht mich sehr wütend“, erzählt die 43-jäh­rige Pensionsinhaberin.

Wie sollte sie reagieren? Die Situation klärte sich schließlich von selbst. Just in jenem Moment kam Silvia Mehlichs Tochter mit ihrem Freund herein, einem gebürtigen Syrer. Damit hatte das Paar offensichtlich nicht gerechnet. „Den beiden ist ganz schön das Gesicht eingefroren“, erinnert sie sich. Vor allem als sie dann auch noch betonte, dass in ihrer Pension alle willkommen seien.

Das Paar reiste vorzeitig ab und hinterließ ihr eine schlechte Google-­Bewertung: Die Heizung habe nicht funktioniert, schrieb es. „Das stimmte natürlich nicht“, sagt Mehlich. Sie blieb zurück mit dem Ärger und der Frage: Was kann sie tun, um solche Gäste künftig nicht mehr bei sich zu haben?

Unternehmen wollen Stellung beziehen

Demokratie, Freiheit und gesellschaftliche Vielfalt: Diese Werte teilen nicht alle. Das zeigt sich nicht nur in alltäglichen Situationen wie bei Silvia Mehlich, sondern wie jüngst auch in den Wahlergebnissen der Europawahl 2024, in der die AfD in Deutschland als zweitstärkste Kraft hervorgegangen ist. Dass Firmen gegen Rechtsextremismus Stellung beziehen und ­offen für Demokratie einstehen, galt bis vor Kurzem noch als unüblich.

Doch das Bewusstsein für Corporate Political Responsibilty (CPR) – so bezeichnen Experten das politische ­Engagement von Unternehmen im Fachjargon – ändert sich offenbar gerade: Mitte Mai etwa traten mehr als 30 Konzerne wie ­Siemens und die Deutsche Bahn in einem öffentlichen ­Aufruf für Vielfalt ein und ermunterten ihre Mit­arbeitenden, an der Europawahl teilzunehmen. Und Evonik-Chef Christian Kullmann ­sagte im November 2023 der Süddeutschen Zeitung: „Wer AfD wählt, gefährdet Jobs.“