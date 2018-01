Nach dem Ausbau der Geschäftsfelder und dem Erreichen schwarzer Zahlen überträgt impulse-Verleger Nikolaus Förster die operative Verantwortung einer Doppelspitze: Verlagsleiterin wird Laura Blindow, Chefredakteurin Antonia Götsch.

Nach dem Einstieg in neue Geschäftsfelder und dem Erreichen schwarzer Zahlen überträgt der Verleger des Mittelstandsmagazins impulse, Nikolaus Förster, 49, einer Doppelspitze die operative Verantwortung: Laura Blindow, 40, wird ab sofort Verlagsleiterin, Antonia Götsch, 39, Chefredakteurin. Exakt fünf Jahre nach dem Management-Buy-out von impulse am 9.Januar 2013 wird Förster, neben seiner Rolle als geschäftsführender Gesellschafter, impulse-Herausgeber. „Solch ein ambitioniertes Projekt, das wächst und sich bewusst vom Mainstream der Branche abkoppelt, lässt sich nur in einem starken Team managen“, sagt Förster. „Ich freue mich deshalb, dass Laura Blindow und Antonia Götsch künftig noch mehr Verantwortung übernehmen.“

Nikolaus Förster, seit 2009 Chefredakteur des 1980 gegründeten Mittelstandsmagazins, hatte impulse Anfang 2013 vom Konzern Gruner + Jahr übernommen und den Verlag Impulse Medien gegründet; Mitgesellschafter ist seither der Hamburger Kaufmann Dirk Möhrle. Förster schaffte sämtliche Aboprämien und -laufzeiten ab, verzichtete auf Callcenter, baute eine eigene Kundenbetreuung auf und erweiterte Schritt für Schritt die Geschäftsfelder: 2015 gründete er die impulse-Akademie mit Seminaren und Reisen für Unternehmer (www.impulse.de/akademie), 2016 stieg impulse mit dem Bestseller „Mein größter Fehler“ ins Buchgeschäft ein (www.impulse.de/fehlerbuch), 2017 erfolgte mit der Duell-Serie „Kreative Zerstörer“ (www.kreative-zerstoerer.de) der Einstieg in die Produktion von Filmen und ein Ausbau digitaler Angebote. Seit Jahresbeginn vermarktet impulse auch mit einem fünfköpfigen Team die Anzeigen selbst (www.impulse.de/anzeigen).

Gestartet 2013 mit 20 Köpfen arbeiten inzwischen mehr als 40 Festangestellte für impulse. Nach zwei Verlustjahren erreichte der Verlag 2016 eine schwarze Null, für 2017 wird ein Gewinn erwartet; der Jahresabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr wird im März vorliegen. Das Magazin, das als Einzelheft ab Ende Januar 19,90 Euro kostet, erreicht mit einer verkauften Auflage von 73.304 Exemplaren (IVW 3/2017) hierzulande 129.000 Entscheider (LAE 2017) und 218.000 Leser (AWA 2017). In der aktuellen Kampagne „impulse zahlt sich aus“ (www.impulse-zahlt-sich-aus.de) schildern Unternehmer, wie sie durch impulse profitiert und fünf- oder sechsstellige Summen zusätzlich umgesetzt oder gespart haben.

„Wertvolle unternehmerische Impulse lassen sich auf allen Kanälen vermitteln“, sagt Förster. „Entsprechend haben wir unsere Angebote in den vergangenen Jahren stark ausgeweitet: Wir bringen nicht nur Deutschlands führendes Unternehmermagazin heraus, sondern entwickeln auch digitale Formate, verlegen Bücher, drehen Filme, veranstalten Konferenzen und bieten in unserer Akademie Seminare, Reisen und Coaching für Unternehmer an.“ Gestartet mit einem Fokus auf das traditionelle Magazingeschäft habe sich der Verlag zuletzt so stark weiterentwickelt, dass sich dies künftig auch in einer erweiterten Führung spiegeln werde. „Ich freue mich sehr, dass Laura Blindow und Antonia Götsch sich auf diese anspruchsvolle Aufgabe einlassen“, sagt Förster. „Sie genießen im Team einen hervorragenden Ruf und vereinen etwas, was heute nur selten zusammenfällt: inhaltliche Stärke und hervorragende Führungsqualitäten.“

