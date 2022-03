Wird die Personalsuche bei Ihnen auch zunehmend schwieriger? Mit einem neuen Ansatz konnte ein mittelständisches Unternehmen aus Legden in wenigen Tagen geeignete Kandidaten erreichen und offene Stellen besetzen.

Durch den Fachkräftemangel wird es für Unternehmen in allen Branchen zunehmend schwieriger offene Positionen zu besetzen. Gleichzeitig suchen immer weniger Menschen aktiv nach einer neuen Stelle.

→ Die Folge: Die herkömmlichen Wege Personal zu finden z. B. durch Online-Jobbörsen, Zeitungsanzeigen, Karriere-Website etc. funktionieren nicht mehr so wie früher.

Vor dieser Herausforderung stand auch Oliver Grethen, Nachfolger in der vierten Generation eines mittelständischen Familienunternehmens im Münsterland. Er erkannte, dass ein konsequentes Umdenken bei der Personalsuche stattfinden muss und stellte sich folgende Fragen:

Wo können wir unsere Zielgruppe mit unseren Job-Angeboten wirklich noch erreichen? Wie können wir langfristig als attraktiver Arbeitgeber in der Region wahrgenommen werden? Und wie können wir es den Kandidaten bei der Bewerbung so einfach wie möglich machen?

Gemeinsam mit prenzlmedia (Berliner Agentur für moderne Recruiting-Kampagnen) wagte er einen neuen Ansatz:

Eine Job-Kampagne über soziale Medien in Verbindung mit einem modernen Smartphone-Bewerbungsprozess.

Und so sahen die 3 Schritte der Kampagne in der Praxis aus:

Social-Media-Kampagne:

Mit Anzeigen über facebook und instagram wurde die Stellenanzeige zielgenau den richtigen Personen in der Region angezeigt – Der Vorteil: So konnten sie auch die Kandidaten erreichen, die nicht aktiv auf der Suche, aber offen für eine neue Herausforderung sind.

Online-Bewerbungsprozess:

In einem kurzen, für das Smartphone konzipierten Bewerbungsprozess konnten sich die Interessenten ohne Hürden in weniger als einer Minute bewerben. Schnelle Kontaktaufnahme:

Sobald eine Bewerbung eingegangen ist, musste es schnell gehen: Der Kandidat wurde noch am selben Tag telefonisch kontaktiert, um so schnell wie möglich eine persönliche Beziehung aufzubauen und Wertschätzung entgegen zu bringen. Das hat nochmal den Unterschied gemacht.

Das Ergebnis:

Der Mut des Jungunternehmers, einen neuen Weg zu gehen, hat sich ausgezahlt. Innerhalb weniger Tage hat die Kampagne eine sehr hohe Aufmerksamkeit in der Zielgruppe erzielt: „Gemeinsam mit prenzlmedia konnten wir die offene Position in kürzester Zeit besetzen, die zuvor monatelang zu Engpässen in der Werkstatt geführt hat“, sagt Grethen. „So effektiv war bislang keine andere Maßnahme zur Personalsuche und ich spare gleichzeitig Zeit und Kosten.”

