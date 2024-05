// Set the width of the caption to the width of the image ?>

Inhalt: Das erwartet Sie in diesem Artikel Das kann weg 1: unrentable Produkte

Das kann weg 2: lästige Prozesse

Das kann weg 3: unnötige Berichte

Das kann weg 4: überflüssige Führungsebenen

Das kann weg 5: Aufgabenvielfalt Wie schafft man es, sich gegen das „Immer mehr“ wehren, dem Menschen nur schwer widerstehen können? Die folgenden fünf Unternehmensbeispiele zeigen es. Die Personen an der Spitze dieser Betrieben haben ganze Produktgruppen gestrichen, radikal Prozesse aussortiert und Mechanismen gegen das Projekt-Messitum etabliert. Und geben damit Inspiration für alle, denen Weglassen (noch) schwerfällt – und die wissen wollen, wie es gelingt, Unnötiges zu identifizieren und klar zu sagen: „Das kann weg!“ Das kann weg 1: unrentable Produkte „Wir bleiben nie stehen, sondern rollen mit unseren Knödeln nach vorn“, so steht es auf der Homepage des Knödelherstellers Burgis. Lange spielten beim Blick in die Zukunft auch andere Produkte eine Rolle: kleine vorgekochte Kartoffeln etwa, Schupf­nudeln und Bratkartoffeln. Bis sich die Verantwortlichen an der Spitze des 1929 gegründeten Familienunternehmens vor zehn Jahren zu einem drastischen Schritt entschlossen: „Wir haben alles aus dem Sortiment gestrichen, bis auf die Knödel“, erklärt Christina Weiß, die mit ihrem Cousin Timo Burger die Geschäfte leitet. Auslöser für die Entscheidung war der geplante Umzug aus der alten Molkerei im Zentrum von Neumarkt in der Oberpfalz – an den Stadtrand zum Kartoffelweg 1. „Während wir den Neubau planten, haben wir uns mit jeder Sparte des Sortiments beschäftigt. Und überlegt, welche Maschinen wir mitnehmen. Dabei kam schnell der Gedanke auf: Was wäre eigentlich, wenn wir die Linie mit den Kartoffel­produkten komplett weglassen würden?“ Als Burger und Weiß sich eine Welt vorstellten, in der ihr Unternehmen nichts als Knödel herstellt, lagen plötzlich Vorteile offen da, die die Tradition zuvor verdeckt hatte. Zum einen einfachere Prozesse. „Die kleinen, vorgegarten Kartoffeln etwa machten gerade einmal 8 Prozent des Umsatzes aus, verursachten aber ­locker ein Viertel des Aufwands in der Produktion“, erinnert sich Weiß. Beispielsweise hatten die Landwirte, die Burgis belieferten, den Pflanzabstand verringern müssen, um so mehr kleine Kartoffeln ziehen zu können. Und weil sich für die vorgegarten Knollen eher eine früh im Jahr zu erntende Sorte eignete, musste das Unternehmen viel Lagerplatz vorhalten, um das Produkt ganzjährig anbieten zu können. Hinzu kam: Da nur makellose ganze Kartoffeln, in Folie verpackt, die Kundschaft überzeugten, war die Schälanlage auf dieses Produkt eingestellt. Auch die Kartoffeln, die für ­andere Produkte später zerkleinert wurden und nicht so dick hätten geschält werden müssen, liefen durch diese Maschine. Die Folge: ein

[caption id="attachment_7619060" align="alignleft" width="300"] Christina Weiß und ihr Cousin Timo Burger haben die Produktpalette beim Knödelhersteller "Burgis" gestrafft.[/caption] 