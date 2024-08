Passt für mich! So fühlen sich alle im Unternehmen fair bezahlt

Ab 2026 müssen Unternehmen gleichen Lohn für gleiche Arbeit zahlen und ihr Vergütungsmodell offenlegen. Wie Gehaltstransparenz ohne Konflikte gelingt, zeigt das Beispiel der Steuerkanzlei Team 23.

28. August 2024, 16:52 Uhr , von Christoph Henn

Goldene Aussichten: Wie Sie mit Offenheit Ihr Personal begeistern, zeigt das Praxisbeispiel für Gehaltstransparenz. © Eugene Mymrin / Getty Images

