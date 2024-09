„Dass man am Ende nur noch arbeitet, ist eine echte Gefahr“

Arbeiten auf dem Beifahrersitz. Arbeiten im Café. Arbeiten am Spielfeldrand, während die Kinder Sport machen. Ist es gut, wenn Arbeit und Leben verschmelzen? Ein Erfahrungsbericht über Work-Life-Blending.

impulse-Chefredakteurin Nicole Basel praktizierte schon Work-Life-Blending, als sie noch gar nicht wusste, dass es dafür einen Begriff gibt. © impulse

