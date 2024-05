Diese 6 Gründerteams bringen KI auch in Ihr Unternehmen

Sie erstellen Texte, berechnen den Strompreis und optimieren Lagerbestände: Diese sechs B2B-Start-ups bringen die Vorteile von Künstlicher Intelligenz in Ihr Unternehmen. Die Ideen im Schnell-Check.

30. Mai 2024, 08:27 Uhr , von Björn Erichsen und Peter Neitzsch

Die Welt am Schreibtisch erschaffen – so illustriert die KI Leonardo AI das Thema "KI-Gründerideen". © KI generiertes Foto

