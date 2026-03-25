Krisen bewältigen
Mit diesen Strategien kämpfte sich ein Fahrzeugbauer aus der Krise

Die Pandemie trieb den Fahrzeugbauer Esterer an den Rand des Ruins. Die Geschäftsführerin suchte neue Märkte, feilte an der Produktstrategie – und rettete das Unternehmen. Wie man in Krisen die Firma umbaut.

25. März 2026, 14:26 Uhr, von Catalina Schröder
Geschäftsmodell Krisenmanagement
Kommentieren
Mensch steht am Rand einer Klippe, mit Blick nach oben auf eine höhere Klippe. Eine Hand lehnt an einer großen Leiter.
Mit den richtigen Hilfsmitteln lassen sich oft auch scheinbar unüberbrückbare Hindernisse überwinden.
© Yutthana Gaetgeaw / iStock / Getty Images Plus

Mit dem ersten Corona-Lockdown im März 2020 brachen bei dem Fahrzeugbaubetrieb Esterer die Aufträge ein. „In einem ­Bereich haben wir zwei Jahre lang keinen einzigen neuen ­Auftrag bekommen“, erzählt Julia Esterer. Für die Firmenchefin begann ein Kampf um die Existenz.

Esterer stellt in dritter Generation Tankfahrzeuge her. In guten Zeiten verlässt ein Fahrzeug am Tag das Werk im nordhessischen Helsa. Die Hälfte der produzierten Laster dient dazu, Flugzeuge an Flughäfen zu ­betanken. Die andere transportiert Heizöl und Diesel für private Haushalte, ­Baustellen und die Landwirtschaft.

Vor Corona lag der Jahresumsatz ihrer Firma bei 40 Millionen Euro. Mit der Pandemie fiel er auf 18 Millionen Euro: Weil der Flugverkehr weltweit zum Erliegen kam, investierte niemand in neue Tankfahrzeuge für Flugzeuge.

Julia ­Esterer beschäftigte zu diesem Zeitpunkt 220 Mitarbeitende. Um den Betrieb am Leben zu halten, musste sich die heute 53-Jährige von rund 100 ihrer Mitarbeitenden trennen. Mit der IG Metall verhandelte sie einen Sozialplan. Am Ende stand fest: In allen Ab­teilungen, von der Fertigung bis in die Buchhaltung, mussten Angestellte gehen.

Viele brauchen ein neues Geschäftsmodell

Doch der Unternehmerin war klar, dass das ­allein nicht reichen würde, um den Betrieb für die Zukunft aufzustellen. Eine Situation, die auch Moritz Weissman von seinen Kunden kennt. Der Strategieberater aus Nürnberg berät mit seinem Team deutschlandweit mittelständische Unternehmen. „Seit 2020 erleben viele unserer Kunden eine Krise nach der anderen: Corona, Ukraine-Krieg, Lieferschwierigkeiten oder die Zollpolitik von US-Präsident Trump.“

Sie möchten weiterlesen?
impulse+ icon Anmelden
impulse-Mitglieder können nach dem Anmelden auf alle impulse+ icon-Inhalte zugreifen.
impulse+ icon impulse-Mitglied werden
  • impulse-Magazin
  • alle impulse+ icon-Inhalte
  • digitales Unternehmer-Forum
  • exklusive Mitglieder-Events
  • und vieles mehr …
Jetzt Mitglied werden
In eigener Sache
KI-Power für dein Business
Intensiv-Workshop (Basis)
KI-Power für dein Business
3 Vormittage, 9 Sessions, 1 Ziel: Mit KI eine echte Erleichterung im Arbeitsalltag erzielen. (Auch für Beginner)
Jetzt bis 1. April 200 € sparen
Mehr lesen über
Geschäftsmodell Krisenmanagement
Bild eines Rettungsrings auf orangenem Hintergrund
Umgang mit Disruption
So erfindest du dein Geschäftsmodell in der Krise neu
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz bedrohen ganze Branchen. Doch wer rechtzeitig handelt, kann sein Unternehmen neu aufstellen. Das beweist der ehemalige Hersteller von Diarahmen Airworks.
Fritz Georg Rincker, 61, steht vor einem Schmelzofen, in dem bei mehr als 1000 Grad zwei Kirchenglocken für die fränkische Gemeinde Uttenreuth gegossen werden.
Kontinuität in Unternehmen
„Der Wandel hört nie auf“
Seit 1590 ist die Glockengießerei Rincker in Familienbesitz. Das Unternehmen hat sich in unzähligen Krisen immer wieder neu erfunden. Wie hat es das geschafft? Und was können andere davon lernen?
Rotes Warnschild auf einem Holzklotzturm inmitten fallender Dominosteine, symbolisch für Risiko- und Krisenmanagement.
­Sicherheitsprävention
„Wenn ein Betrieb sagt ‚Wir haben vorgesorgt‘, bin ich misstrauisch“
Cyberangriffe, Sabotage, Blackout: Wer sich nicht auf Krisen vorbereitet, geht existentielle Risiken ein. Ein Krisenberater erklärt, wie es geht – und warum der Chef die größte Gefahr sein könnte.
Beliebte FAQs und Anleitungen aus den 6 Feldern unternehmerischer Herausforderungen