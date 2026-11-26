Volle Auftragsbücher bedeuten noch lange nicht volles Konto. So ermittelst du, wie flüssig deine Firma wirklich ist – und erfährst was du tun solltest, wenn es eng wird.

Wenn Stefan Korfhage an die Zeit vor gut elf Jahren zurückdenkt, findet er dafür harsche Worte: „Ich hatte die Schnauze damals richtig voll“, erzählt der 64-Jährige. „Wir haben gearbeitet wie bekloppt, und trotzdem waren unsere Konten immer in den Miesen. Ich hatte eine hohe Kontokorrentlinie.“

Korfhage führt in Oldenburg einen Sanitärbetrieb mit 22 Mitarbeitenden, den er Ende der 1990er-Jahre von seinem Vater übernommen hat. Regelmäßig musste er damals überlegen, welche Rechnung noch liegen bleiben kann, bis wieder Geld auf dem Konto ist. „Wir pfiffen damals echt aus dem letzten Loch.“

Stefan Korfhage tat damals, was viele Chefs und Chefinnen tun, wenn sie wissen wollen, wie es um die Liquidität ihres Betriebs bestellt ist: Er warf einen Blick auf sein Geschäftskonto. „Wir hatten viele Aufträge – also nahm ich an, dass auch ausreichend Geld eingeht“, erzählt der Unternehmer. Ein Trugschluss.

Liquiditätsplanung statt Bauchgefühl

„Gerade kleinere Unternehmen verlassen sich in Sachen Liquidität oft zu sehr auf ihr Bauchgefühl“, sagt Klaus Zimmermann, Steuerberater bei der Kanzlei dhpg in Köln und Fachberater für Controlling und Finanzwirtschaft.

Dabei könnten sich Ausgaben oder Einnahmen verändern, etwa weil die Personal-, Energie- und Rohstoffkosten gestiegen sind oder das Geschäftsmodell durch neue Konkurrenten oder Technologien unter Druck geraten ist und dadurch sowohl die Marge als auch die Zahl der Aufträge sinken.

„Eine Liquiditätskrise bedeutet oft das Ende eines Unternehmens“, sagt Zimmermann. Aber die Probleme, die dazu geführt haben, würden in der Regel bereits viel früher beginnen. „Oft ist es jedoch zu spät, wenn ein Chef oder eine Chefin merkt, dass das Geschäftskonto nicht mehr genug aufgefüllt wurde, um alle fälligen Verbindlichkeiten zu bezahlen.“

Der Controlling-Experte empfiehlt daher, nicht nur die Liquidität regelmäßig zu überwachen, sondern auch frühzeitig nach den Ursachen für sinkende Erträge und ein schrumpfendes Finanzpolster zu forschen. Ratsam sei, beispielsweise die Preise, die Kundenstruktur oder das Geschäftsmodell laufend zu überprüfen. Sowie rechtzeitig gegenzusteuern – bevor alle Reserven ausgeschöpft sind.

Auch Unternehmen, denen es bislang gut ging, können in eine finanzielle Schieflage geraten, wenn ihnen beispielsweise ein wichtiger großer Kunde plötzlich wegbricht. Schließlich müssen alle Fixkosten wie die Miete und Gehälter trotzdem erst mal in gleicher Höhe weiterbezahlt werden. „Jede Firma kann schnell und unerwartet in eine Krise geraten“, sagt Klaus Zimmermann.

Rechtzeitig Gespräch mit der Bank suchen

Gerade klassische Banken würden allerdings eher ungehalten reagieren, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer erst zu ihnen kommen, wenn es schon fast zu spät ist, sagt Axel Deilmann aus Essen, der als selbstständiger Unternehmensberater kleine und mittlere Betriebe unter anderem zum Thema Liquiditätsplanung und -beschaffung berät.

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„Es gilt: Wer Geld hat, kriegt welches. Wer kein Geld hat, aber welches benötigt, bekommt es manchmal nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt.“ Gemeint ist, dass Unternehmer, die schon kurz vor der Pleite stehen, meist entweder sehr hohe Finanzierungskosten tragen oder hohe Sicherheiten beibringen müssen.

Wer wirklich wissen will, wie es um die Liquidität des Unternehmens bestellt ist, sollte allerdings auf mehr achten als den aktuellen Kontostand. Selbst ein regelmäßiger Blick in die betriebswirtschaftlichen Auswertungen (BWA) reicht meist nicht aus. Die BWA ist die monatliche Auswertung aus der Finanzbuchhaltung – und für viele ein wichtiger Anhaltspunkt, um beurteilen zu können, wie es um die wirtschaftliche Lage des Unternehmens bestellt ist.

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Zimmermann und zahlreiche andere Experten empfehlen, sie sich jeden Monat anzuschauen. „Die BWA ist eine wichtige Informationsquelle für die Steuerung des gesamten Unternehmens“, sagt der Controlling-Experte.

Er warnt jedoch davor, sich nur auf das Ergebnis der BWA zu verlassen. „Viele Unternehmer schauen auf Gewinn und Umsatz und denken: Sieht doch gut aus!“ Um die Liquidität könne es dennoch schlecht bestellt sein, etwa weil ein großer Kunde gerade nicht zahlungsfähig sei. „Dann habe ich zwar laut BWA ein tolles Betriebsergebnis, aber trotzdem kein Geld auf dem Konto“, sagt er. Chefs und Chefinnen sollten deshalb immer scharf trennen zwischen dem Betriebsergebnis und der Liquidität.

Drei Gründe, warum die BWA in die Irre führen kann 1. Zeitverzug bis zum Geldeingang In der Finanzbuchhaltung, aus der die BWA erstellt wird, wird der Umsatz in der Regel gebucht, sobald eine Rechnung geschrieben ist. Bis der Kunde tatsächlich zahlt, kann jedoch einige Zeit vergehen, im schlechtesten Fall zahlt er gar nicht. „Wenn mein Unternehmen laut BWA einen tollen Gewinn erzielt hat, sollte ich daher direkt auf das Konto schauen und prüfen, ob sich der Stand auch dementsprechend erhöht hat“, rät Klaus Zimmermann, Steuerberater bei der Kanzlei dhpg. „Ist er stattdessen deutlich niedriger oder sogar negativ geworden, müssen bei mir direkt die Warnglocken angehen.“ 2. Fehlende Umsatzsteuer In der BWA werden alle Werte ohne Umsatzsteuer ausgewiesen. „Bei der Liquiditätsplanung muss ich sie aber jeden Monat berücksichtigen“, sagt der Unternehmensberater und Finanzierungsexperte Carl-Dietrich Sander aus Kaarst in Nordrhein-Westfalen. Schließlich muss man diese im Folgemonat ans Finanzamt abführen. Eine hohe Steuerzahlung, für die man kein Geld zurückgelegt hat, kann zu finanziellen Schwierigkeiten führen. 3. Abgrenzungen Anzeige Geschäftsreisen effektiv planen Wer Buchung, Mobilität, Absicherung und Abrechnung clever aufeinander abstimmt, schafft mehr Raum für das eigentliche Ziel der Reise. Hier lesen Um ein realistischeres Bild der Ertragslage zu bekommen, ist es ratsam, bestimmte Ausgaben für die Finanzbuchhaltung auf mehrere Monate zu verteilen. Experten bezeichnen diesen Vorgang als Abgrenzung. „Man macht das, weil die BWA, also das vorläufige monatliche Ergebnis, damit viel genauer und aussagekräftiger ist“, sagt Sander. Ein Beispiel: Eine Firma zahlt für eine Versicherung im Januar einen Jahresbeitrag von 12.000 Euro. Für die BWA ist es wichtig, diesen Betrag gleichmäßig auf zwölf Monate zu verteilen. Die Liquidität sinkt dennoch im Januar auf einen Schlag um 12.000 Euro. Ein Blick auf die Januar-BWA kann einen also im Hinblick auf die Liquidität in die Irre führen, weil darin nicht die volle Versicherungsprämie enthalten ist, sondern lediglich 1/12 davon, also 1000 Euro.

Schneller Liquiditätscheck: So geht es Schritt für Schritt

Aber was hilft wirklich dabei, einen guten Überblick über die Liquidität zu bekommen? Als ersten Schritt empfiehlt Zimmermann jedem Chef und jeder Chefin, einmal pro Monat einen Liquiditätsstatus zu ermitteln. „Das kann für Unternehmen wie eine Lebensversicherung sein.“ Ein guter Zeitpunkt dafür ist das Monatsende. Die Leitfragen dabei sind: Welches Geld ist verfügbar? Und wann sind welche Zahlungen tatsächlich fällig? So kannst du dabei vorgehen:

Welches Geld ist verfügbar? Und wann sind welche Zahlungen tatsächlich fällig? So kannst du dabei vorgehen:

Schritt 1: Verfügbare Liquidität ermitteln

Zunächst machst du eine einfache Bestandsaufnahme: Was steht deinem Unternehmen an einem bestimmten Stichtag tatsächlich an Liquidität zur Verfügung? „Das geht relativ schnell“, sagt Zimmermann.

Dafür zählst du das Guthaben auf den Bankkonten mit dem Geld zusammen, das in der Kasse ist (falls vorhanden) – und trägst beides in eine Excel-Tabelle oder ein anderes geeignetes Tool ein. Hat dein Unternehmen einen Kontokorrentkredit, solltest du auch den noch verfügbaren Betrag bis zur zugesagten Kreditlinie in die Rechnung einbeziehen.

Ein Beispiel: Die Kreditlinie eines Unternehmens liegt bei 100.000 Euro (die nicht ausgeschöpft sind), auf dem Geschäftskonto befinden sich 60.000 Euro. In der Kasse liegen 8000 Euro. Verfügbare Liquidität: 100.000 Euro + 60.000 Euro + 8000 Euro = 168.000 Euro

Das Unternehmen hat also 168.000 Euro an Liquidität, die sofort verfügbar ist.

Wenn möglich, sollte man den Kontokorrentkredit aber nie ganz in Anspruch nehmen oder die Kreditlinie sogar überschreiten. „Das ist ein Risikosignal für die Bank“, sagt Carl-Dietrich Sander, Unternehmensberater und Finanzierungsexperte aus Kaarst bei Düsseldorf. „Dann wird es künftig höchstwahrscheinlich viel schwieriger, mit der Bank über ein Darlehen oder einen höheren Kontokorrentkredit zu verhandeln.“ Sander empfiehlt deshalb, „immer einen dicken Puffer einzuplanen“. Schließlich könne man gerade in Krisenzeiten nicht davon ausgehen, dass alle Kunden pünktlich oder überhaupt zahlen.

Wichtig außerdem: Kurzfristige Forderungen beziehst du in diesem Schritt nicht mit ein, also etwa wenn zwar schon eine Rechnung an einen Kunden rausging, der Kunde sie aber bis jetzt noch nicht bezahlt hat.

Schritt 2: Verbindlichkeiten auflisten

Im nächsten Schritt notierst du alle Verbindlichkeiten deines Unternehmens, etwa in einer Excel-Tabelle. Das können Gehälter und Sozialabgaben, Steuern, Leasingkosten, die Miete, offene Rechnungen von Lieferanten oder monatliche Darlehensraten sein. Die Zahlen findest du auch in den betriebswirtschaftlichen Auswertungen, genauer gesagt in der Summen- und Saldenliste.

Schritt 3: Fällige Verbindlichkeiten heraussuchen

Als Nächstes rät Klaus Zimmermann zu prüfen, welche der Verbindlichkeiten an diesem Stichtag fällig sind. Das kann die Miete sein, die du immer am 30. oder 31. bezahlst, oder Darlehens- oder Leasingraten. Auch eine Rechnung oder Löhne, die du eigentlich schon am 28. hättest zahlen sollen, aber noch nicht überwiesen hast, nimmst du in die Rechnung auf.

Beispiel: Das Unternehmen aus Schritt 1 muss spätestens am 30. eine Rechnung an einen Lieferanten über 25.000 Euro bezahlen und am 31. Gehälter in Höhe von 174.000 Euro. Außerdem hat es vor Kurzem online einen neuen Drucker zu einem Preis von 1000 Euro gekauft, der noch bezahlt werden muss. Fällige Verbindlichkeiten: 25.000 Euro +174.000 Euro + 1000 Euro = 200.000 Euro

Das Unternehmen hat also Verbindlichkeiten also an diesem Stichtag Verbindlichkeiten in Höhe von 200.000 Euro.

Schritt 4: Über- oder Unterdeckung ermitteln

Nun ziehst du von der vorhandenen Liquidität die Verbindlichkeiten ab. Über- oder Unterdeckung: 168.000 Euro (vorhandene Liquidität) – 200.000 Euro (Zahlungsverpflichtungen) = – 32.000 Euro

Das Unternehmen hat also eine Unterdeckung von 32.000 Euro, für 16 Prozent der fälligen Verbindlichkeiten fehlt also womöglich kurzfristig verfügbare Liquidität.

„Liegt die Unterdeckung bei 10 Prozent oder ist sie sogar noch größer, müssen bei einem auf jeden Fall sofort die Warnglocken angehen“, sagt Zimmermann. In solchen Fällen empfiehlt er, unverzüglich einen genauen Blick auf die Einnahmen und Ausgaben der nächsten 21 Tage zu werfen. Schließlich ist der Liquiditätsstatus eine Momentaufnahme, und die Situation kann sich auch schnell zum Positiven ändern.

Dann ergänzt du in der Berechnung zum einen noch die Verbindlichkeiten, die in den kommenden drei Wochen fällig werden. Außerdem addierst du die liquiden Mittel, die in diesen 21 Tagen wirklich ganz sicher reinkommen werden. Dieser Zeitraum spielt im deutschen Insolvenzrecht eine besondere Rolle, wenn man beurteilen will, ob ein Unternehmen zahlungsfähig ist oder nicht.

Der Bundesgerichtshof hat bereits vor über 20 Jahren in einem Urteil (Az.: IX ZR 123/04) den Leitsatz ausgegeben, dass in der Regel von einer Zahlungsunfähigkeit auszugehen ist, wenn die Liquiditätslücke 10 Prozent oder mehr beträgt – es sei denn, es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass sie demnächst vollständig oder fast vollständig beseitigt werden wird. Außerdem muss es den Gläubigern zuzumuten sein, dass sie länger auf ihr Geld warten.

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Zahlungsfähig oder nicht?

Ob das Unternehmen doch noch alle Verbindlichkeiten bezahlen kann oder tatsächlich eine Insolvenz droht, hängt von den Einnahmen ab, die in den kommenden Wochen zu erwarten sind.

Variante 1: Kommt in dieser Zeit aller Voraussicht nach kein weiteres Geld herein, solltest du sofort deine Steuerberatung und eine auf Sanierungs- und Insolvenzrecht spezialisierte Kanzlei einschalten. Parallel brauchst du eine Liquiditätsplanung für mindestens die kommenden 13 Wochen (siehe Seiten 24 bis 29) und solltest prüfen, wie du schnell für zusätzliche Liquidität sorgen kannst.

Variante 2: Kommen in fünf Tagen 80.000 Euro herein, weil ein Kunde eine sehr große Rechnung bezahlt, und werden in den drei Wochen keine weiteren Zahlungen fällig, sieht die Lage anders aus: Die Lücke von 32.000 Euro ist dann nach wenigen Tagen geschlossen, rechnerisch bleiben sogar 48.000 Euro übrig. Juristen sprechen in so einem Fall von einer Zahlungsstockung – und die ist noch keine Zahlungsunfähigkeit.

Stellt ein Chef oder eine Chefin bei der Berechnung beispielsweise fest, dass das Unternehmen sogar eine Überdeckung von 50 Prozent oder mehr hat und die Einnahmen und Ausgaben sind stabil, könne man das Intervall bis zum nächsten Liquiditätscheck gegebenenfalls verlängern, sagt Zimmermann. Dann reiche es – bis sich im Unternehmen erkennbare Risiken ergeben – in der Regel aus, nur alle drei Monate einen Liquiditätsstatus zu ermitteln.