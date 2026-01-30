Zeit zu handeln: Etliche Unternehmer und Freiberufler haben bereits ein Konzept für die Unternehmensnachfolge und planen, den Betrieb oder die Praxis demnächst komplett oder schrittweise in der Familie weiterzureichen. Sie sollten jetzt prüfen, ob sie die angedachte Übertragung von Betriebsvermögen vorzeitig umsetzen wollen und können. Denn bekanntlich steht die Erbschaft- und Schenksteuer politisch und gesellschaftlich stark unter Druck.
So fordern Politiker jeglicher Couleur sowie Rechts- und Wirtschaftsexperten eine deutlich stärkere Belastung großer Vermögen. Außerdem stellen sie die Steuerbegünstigungen beim Schenken und Vererben von Familienunternehmen infrage. Derweil wartet der Gesetzgeber, ob ein anstehendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts hier Korrekturen verlangt.
