Introvertierte Führungskräfte  So führen leise Chefs erfolgreich

Frau Löhken, bei dem Wort „introvertiert“ denkt man eher an den schüchternen Nerd als an einen erfolgreichen Unternehmer. Gibt es überhaupt introvertierte Führungskräfte?

Sylvia Löhken: Jede Menge! Sie fallen nur nicht immer so auf. Es gibt viele Beispiele: Bill Gates und Warren Buffett – beide introvertiert. Mark Zuckerberg hat als Introvertierter Facebook gegründet, um Frauen kennenzulernen.

Und nicht zu vergessen: Wir hatten 16 Jahre lang eine introvertierte Regierungschefin, deren Nachfolger ebenfalls introvertiert ist. Der Begriff wird oft falsch verstanden, ich spreche deshalb auch von leisen Menschen.

Was bedeutet es denn, introvertiert zu sein?

Wörtlich heißt introvertiert „nach innen gewandt“ und extrovertiert „nach außen gewandt“. Intros und Extros – wie ich sie nenne – unterscheiden sich darin, wohin ihre Energie geht. Extros sind wie Windräder, sie bekommen Energie, wenn Wind von außen kommt. Es energetisiert sie, wenn viel los ist und sie mit anderen im Austausch sind.

Intros hingegen sind wie Akkus, sie laden am besten auf, wenn man sie allein an der Ladestation lässt. Einflüsse von außen sind für sie eher anstrengend, und sie brauchen die Zeit allein, um sich auszugleichen. Es gibt auch Zentrovertierte, also Menschen, die ausgewogen introvertiert und extrovertiert sind.

Also sind introvertierte Menschen nicht einfach nur schüchtern?

Das wird fälschlicherweise oft gleichgesetzt, weil sowohl schüchterne als auch introvertierte Menschen nach außen zurückhaltend sind. Hinter Schüchternheit steht jedoch die Angst, dass andere mich nicht okay finden. Es gibt auch schüchterne Extrovertierte.

Schüchternheit hat nichts mit Introversion und Extroversion zu tun. Da sprechen wir nämlich von relativ stabilen Persönlichkeitseigenschaften, die im Gehirn messbar sind. Das erkannte schon der Psychologe Carl Jung, der den Unterschied vor rund 100 Jahren geprägt hat.

Zur Person

Sylvia Löhken ist Sprachwissenschaftlerin, Autorin, Speakerin – und introvertiert. Sie hat mehrere Bücher über intro- und extrovertierte Kommunikation geschrieben.

Wie zeigt sich das im Arbeitsalltag?

Stellen wir uns einen langen Arbeitstag vor, an dem ein Meeting das nächste jagt, überraschende Anrufe reinkommen und Änderungen im Plan passieren. Extros sind dann zwar müde, aber durch den Austausch auch energetisiert. Sie können gut mit der Spontanität umgehen.

Für Intros aber ist so ein Tag ein ständiges Energieausgeben, und deswegen haben sie nach Feierabend nicht mehr unbedingt Lust, mit den Kollegen in eine Bar zu gehen. Sie sind eher sicherheitsorientiert, daher bevorzugen sie es, wenn Dinge vorhersehbar sind und sie Risiken managen können.

Selbstständige gehen meist mehr Risiken ein als Angestellte. Ist das Unternehmertum dann überhaupt das Richtige für Introvertierte?

Ich bin aus einem sicheren Job im öffentlichen Dienst in die Selbstständigkeit gewechselt. Dieser Schritt hat bei mir anfangs für schlaflose Nächte gesorgt, weil mein introvertiertes Sicherheitsdenken mir gesagt hat: Du stürzt deine Familie ins Unglück, wir werden bald alle unter einer Brücke schlafen! Aber das bedeutet nicht, dass Intros keine Risiken eingehen. Sondern dass sie genau überlegen, wann es sich lohnt und ob sie alles haben, um mit Gefahren umzugehen.

Wie führen Intros und Extros?

Intros sind nach außen wenig prominent, sorgen aber hinter den Kulissen dafür, dass alles läuft. Sie sind für ihre Teammitglieder im besten Fall vertrauensvolle Ansprechpersonen und bieten ihnen Rückendeckung. Extros sind oft sichtbarer und können ihr Team mit ihrer Energie zu Höchstleistungen anspornen.

Und wer ist die bessere Führungskraft?

Es gibt eine große Studie aus den USA, die sagt: Es kommt darauf an, in welchem Umfeld die Führungskraft aktiv ist. Extros sind demnach erfolgreich darin, mit plötzlichen Änderungen und Krisen umzugehen. Weil sie schnell entscheiden und es nicht als Störung empfinden, wenn etwas Unerwartetes passiert.

Intros können mit vielen plötzlich eintretenden Informationen tendenziell schlechter umgehen. Sie sind dann unter Umständen überstimuliert und müssen sich erst mal sortieren. Allerdings kümmern sich Intros im Vorfeld von Krisen eher um Vorsorge oder einen Plan B, weil sie Risiken stärker abwägen.

Und wie führen Introvertierte?

Sie bieten selbstbestimmten Mitarbeitern ein ideales Wirkungsfeld. Weil sie gut darin sind, ihrem Team den Rücken freizuhalten, damit es selbstständig Entscheidungen treffen kann. Zum Beispiel, wenn es komplexe Entscheidungen der einzelnen Teammitglieder braucht und der Chef oder die Chefin gar nicht allein den Überblick haben kann. Das fällt den Intros oft leichter, weil sie das Scheinwerferlicht nicht so sehr brauchen.

Das klingt nach einem modernen Führungsbild.

Genau. Intro-Chefs oder -Chefinnen ermöglichen ihren Mitarbeitenden eher selbstständiges Arbeiten. Insofern ließe sich die Hypothese aufstellen, dass introvertierte Führungskräfte für die neue Arbeitswelt hervorragend vorbereitet sind. Es kommt aber natürlich darauf an, wie reif jemand führt. Die Sicherheitsorientierung von Introvertierten kann sich auch durch Mikromanagement äußern. Dann wollen sie zum Beispiel ständig Updates von ihrem Team oder alle Entscheidungen laufen über ihren Tisch.

So wie auch Extrovertierte unreif führen können. Die treffen zum Beispiel eher Entscheidungen, die das Gegenteil von dem sind, was sie gestern gesagt haben – und das Team hat dann oft das Gefühl, sich nicht auf das Wort des Chefs verlassen zu können.

Welche Situationen sind für introvertierte Führungskräfte noch schwierig?

Viele meiner introvertierten Coachees sagen: „Ich bin keine Frau oder kein Mann vieler Worte, mein Team kennt das.“ Es ist aber wichtig zu erkennen, dass die eigenen Kommunikationsbedürfnisse nicht unbedingt identisch mit denen der anderen sind. Oft brauchen extrovertierte Mitarbeiter mehr Ansprache, und Introvertierten gibt es Sicherheit, wenn die Chefin mal einen Satz mehr sagt.

Noch eine typische Hürde ist die Konfliktvermeidung. Durch ihre Sicherheitsorientierung befürchten Intros, dass sie etwas Großes lostreten, wenn sie Konflikte ansprechen. Dabei ist die gute Nachricht: Konfliktmanagement lässt sich lernen.

Funktioniert die Zusammenarbeit von Intros und Extros?

Natürlich! Mark Zuckerberg hat sich mit Sheryl Sandberg eine Turbo-Extrovertierte an seine Seite geholt. Und der introvertierte Tüftler Steve Jobs hat zusammen mit dem extrovertierten Verkaufsgenie Steve Wozniak Apple gegründet.

Studien zeigen, dass diverse Teams am besten funktionieren. Aber nur unter einer Bedingung: Die Teammitglieder müssen wissen, wie die anderen ticken – und das Anderssein auch schätzen! Mich mag es stressen, wenn jemand unangemeldet im Büro steht. Aber ein Team mit vielen Extros freut sich über einen Besuch, und dann gucke ich mal vorbei. Ich bin großer Fan von „Management by Walking Around”, dabei kann man mit einzelnen Mitarbeitenden ins Gespräch kommen.

Wie erfüllen Introvertierte dabei ihr Bedürfnis nach Sicherheit?

Rituale können helfen, Stabilität zu schaffen. Zum Beispiel, indem ich mir vornehme, jede Woche dreimal mit einer Person Mittagessen zu gehen, von der ich etwas lernen will. Das kann ein neuer Geschäftskontakt sein oder ein Teammitglied, mit dem ich über ein Projekt sprechen möchte. Solche Termine kann ich fest einplanen.

Wie schaffen es Führungskräfte, in Meetings mit lauten Personen nicht unterzugehen?

Leise Stärken sind zum Beispiel das Reflektieren und Schreiben. Das sollte man bei der Ideen und Meinungsfindung berücksichtigen. Zum Beispiel, indem jeder einen Satz als Vorschlag schreibt, statt alles über die gesprochene Sprache zu regeln. Das gibt Intros die Zeit, ihre Gedanken zu sortieren. Das Gute ist: Als vorgesetzte Person kann ich mir diese Räume schaffen. Das gilt auch für Entscheidungen: Ich muss nicht sofort etwas herausposaunen, ohne nachzudenken. Ich kann sagen: „Das hört sich spannend an, lass mich einen Moment drüber nachdenken.“

Ein weiterer Punkt ist das Netzwerken: Wie lässt sich das Intro-gerecht gestalten?

Ich muss zugeben: Bis heute ist es nicht meine Lieblingsbeschäftigung, einen Raum voller Unbekannter zu betreten, wenn ich keine offizielle Funktion habe. Aber ich passe die Situation an meine Stärken an.

Ich netzwerke zum Beispiel vorwiegend eins zu eins. Dazu kontaktiere ich vorab Teilnehmende, die ich interessant finde, und verabrede mich mit ihnen. Und wenn ich zwischendurch überstimuliert bin, gehe ich in die Lobby oder mache einen Spaziergang. Ich staune dann immer, wie viele Menschen ich treffe, die das auch machen.

Nach der Veranstaltung habe ich einige wenige Kontakte, an denen ich dranbleibe. Damit schwächeln übrigens Extrovertierte oft: Tragbare, dauerhafte Kontakte herzustellen erfordert nämlich Ausdauer. Beharrlichkeit ist eine typische Intro-Stärke. Deswegen sind viele Introvertierte ausgezeichnet vernetzt, wenn sie den richtigen Weg für sich finden.

Im Internet gibt es zahlreiche Tipps, wie man extrovertierter wird. Kann das gelingen?

Es ist fast unmöglich, dass eine super introvertierte Person plötzlich extrovertiert wird. Ich bin deshalb für artgerechte Haltung. Bei jedem Huhn fragen wir uns, was artgerecht ist. Warum tun wir das nicht bei unserer Persönlichkeit? Wenn ich weiß, dass meine Energie von innen kommt, sollte ich meine Ressourcen schlau einsetzen und authentisch führen – als die Person, die ich bin.

Was können Extrovertierte noch von Introvertierten lernen?

Intros sind oft Meisterinnen und Meister darin, Vertrauen zu erwecken. Sie sind in bewegten Zeiten wie Felsen in der Brandung, hören und sehen genau hin. Und sie sind verbindlich in dem, was sie tun. Extrovertierte können davon profitieren, indem sie genauer auf das Sicherheitsbedürfnis ihres Teams achten und ihm ausreichend Raum geben.